Keto dieta in depresija: nova raziskava kaže možne koristi pri težje zdravljivi depresiji

Podrobnejša analiza je pokazala, da so imeli največ koristi tisti udeleženci, ki so imeli najhujše simptome depresije na začetku raziskave.
Pretekle raziskave so že nakazale, da bi lahko ketogena prehrana pomagala zmanjšati simptome depresije, nova raziskava pa je to povezavo dodatno preučila v kliničnem preskušanju. FOTO: Getty Images
Pretekle raziskave so že nakazale, da bi lahko ketogena prehrana pomagala zmanjšati simptome depresije, nova raziskava pa je to povezavo dodatno preučila v kliničnem preskušanju. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 12. 3. 2026 | 15:00
6:12
A+A-

Nova raziskava kaže, da bi ketogena dieta (keto dieta) lahko kratkoročno pomagala pri ljudeh s težje zdravljivo depresijo, vendar njeni učinki morda niso dolgotrajni. Študija je pokazala nekoliko večje izboljšanje depresivnih simptomov po šestih tednih prehrane z zelo nizkim vnosom ogljikovih hidratov, vendar se je ta razlika do 12. tedna zmanjšala.

Raziskava odpira zanimivo vprašanje o povezavi med prehrano, presnovo in duševnim zdravjem, vendar strokovnjaki poudarjajo, da keto dieta ne more nadomestiti uveljavljenih načinov zdravljenja depresije. Raziskavo so objavili na medicalnewstoday.com.

Kaj je depresija, odporna na zdravljenje?

Depresija, odporna na zdravljenje, pomeni, da se simptomi bolezni ne izboljšajo niti po poskusu zdravljenja z vsaj dvema različnima antidepresivoma. Takšno stanje predstavlja velik izziv, saj lahko bolniki kljub zdravljenju še vedno občutijo izrazite simptome, kot so:

  • dolgotrajna žalost in brezvoljnost
  • pomanjkanje energije
  • motnje spanja
  • težave s koncentracijo
  • izguba zanimanja za vsakodnevne aktivnosti

Depresija je ena najpogostejših duševnih motenj, zato raziskovalci vedno pogosteje preučujejo tudi vlogo prehrane pri duševnem zdravju.

Kako keto dieta vpliva na telo in možgane

Cilj ketogene diete je, da telo preide v stanje ketoze, v katerem namesto ogljikovih hidratov kot glavni vir energije uporablja maščobe. Ko se vnos ogljikovih hidratov močno zmanjša, jetra začnejo razgrajevati maščobe in proizvajati ketonska telesa, ki služijo kot gorivo za telo in možgane.

Prehrana lahko vpliva na telo na več načinov, med drugim:

  • vpliva na vnetne procese v telesu,
  • spreminja delovanje presnove,
  • vpliva na delovanje možganov in razpoloženje.

Pretekle raziskave so že nakazale, da bi lahko ketogena prehrana pomagala zmanjšati simptome depresije, nova raziskava pa je to povezavo dodatno preučila v kliničnem preskušanju.

Kako je potekala raziskava

V raziskavo je bilo vključenih 88 odraslih oseb, starih med 18 in 65 let, ki so imele diagnozo depresije, odporne na zdravljenje.

Udeležence so razdelili v dve skupini: skupino s keto dieto in kontrolno skupino s prehrano na osnovi rastlinskih fitokemikalij. Poskus je trajal šest tednov.

Keto skupina

Udeleženci so uživali pripravljene obroke z zelo nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, največ 30 gramov ogljikovih hidratov na dan.

Kontrolna skupina

Udeleženci so povečali vnos sadja in zelenjave ter poskušali nadomestiti nasičene maščobe z nenasičenimi. Vsem udeležencem so zagotovili tudi prehransko svetovanje in podporo, hkrati pa so poskrbeli, da so ohranili približno enako telesno težo. Tako so raziskovalci želeli izključiti možnost, da bi se razpoloženje izboljšalo zaradi izgube telesne mase.

Za spremljanje simptomov depresije so uporabili standardizirani vprašalnik PHQ-9, spremljali pa so tudi tesnobo in druge vidike duševnega zdravja.

Večje izboljšanje po šestih tednih

Po šestih tednih so se simptomi depresije izboljšali v obeh skupinah, vendar je bila izboljšava nekoliko večja v skupini s keto dieto.

  • povprečno izboljšanje v keto skupini: približno 10 točk na lestvici PHQ-9
  • izboljšanje v kontrolni skupini: približno 8 točk

Pri nekaterih udeležencih so simptomi depresije celo izginili:

  • približno 25 % v keto skupini
  • približno 9 % v kontrolni skupini

To kaže, da bi lahko ketogena dieta pri nekaterih ljudeh imela dodatni antidepresivni učinek. Učinek se je po treh mesecih zmanjšal. Ob 12-tedenskem spremljanju so raziskovalci opazili, da se je razlika med skupinama zmanjšala.

V keto skupini je:

  • približno polovica udeležencev prenehala slediti dieti,
  • večina preostalih jo je upoštevala le občasno,
  • približno 9 % jo je izvajalo skoraj vsak dan.

V kontrolni skupini je večina udeležencev prehranski načrt še vedno upoštevala vsaj del časa. Simptomi depresije so se v obeh skupinah nekoliko zmanjšali, vendar ni bilo večjih razlik v drugih vidikih duševnega zdravja.

Največ koristi pri najtežjih oblikah depresije

Podrobnejša analiza je pokazala, da so imeli največ koristi tisti udeleženci, ki so imeli najhujše simptome depresije na začetku raziskave. Pri tej skupini je keto dieta prinesla večje izboljšanje kot primerjalna prehrana. Kljub temu raziskovalci opozarjajo, da rezultati še ne dokazujejo dolgoročnih koristi, saj je bila razlika med skupinama razmeroma majhna.

Prehrana kot dopolnilo, ne kot nadomestilo zdravljenja

Rezultati raziskave kažejo, da lahko ketogena dieta pri nekaterih ljudeh kratkoročno izboljša simptome depresije, vendar strokovnjaki opozarjajo na več pomembnih omejitev:

  • učinki se lahko sčasoma zmanjšajo,
  • dieto je pogosto težko dolgoročno vzdrževati,
  • ne more nadomestiti zdravil ali psihoterapije.

Vsi udeleženci raziskave so tudi med preskušanjem nadaljevali z jemanjem antidepresivov, kar pomeni, da je bila dieta uporabljena kot dopolnilo k obstoječemu zdravljenju.

Potrebne so dodatne raziskave

Raziskovalci poudarjajo, da so potrebne nadaljnje študije, ki bodo natančneje pokazale:

  • pri katerih bolnikih keto dieta deluje najbolje,
  • kako dolgo trajajo njeni učinki,
  • kako jo varno vključiti v zdravljenje depresije.

Čeprav rezultati kažejo določene obetavne učinke, za zdaj ostaja keto dieta le potencialna dopolnilna strategija, ne pa standardno zdravljenje depresije.

 

