Keto dieta in depresija: nova raziskava kaže možne koristi pri težje zdravljivi depresiji

Galerija
Nova raziskava kaže, da bi ketogena dieta (keto dieta) lahko kratkoročno pomagala pri ljudeh s težje zdravljivo depresijo, vendar njeni učinki morda niso dolgotrajni. Študija je pokazala nekoliko večje izboljšanje depresivnih simptomov po šestih tednih prehrane z zelo nizkim vnosom ogljikovih hidratov, vendar se je ta razlika do 12. tedna zmanjšala.
Raziskava odpira zanimivo vprašanje o povezavi med prehrano, presnovo in duševnim zdravjem, vendar strokovnjaki poudarjajo, da keto dieta ne more nadomestiti uveljavljenih načinov zdravljenja depresije. Raziskavo so objavili na medicalnewstoday.com.
Depresija, odporna na zdravljenje, pomeni, da se simptomi bolezni ne izboljšajo niti po poskusu zdravljenja z vsaj dvema različnima antidepresivoma. Takšno stanje predstavlja velik izziv, saj lahko bolniki kljub zdravljenju še vedno občutijo izrazite simptome, kot so:
Depresija je ena najpogostejših duševnih motenj, zato raziskovalci vedno pogosteje preučujejo tudi vlogo prehrane pri duševnem zdravju.
Cilj ketogene diete je, da telo preide v stanje ketoze, v katerem namesto ogljikovih hidratov kot glavni vir energije uporablja maščobe. Ko se vnos ogljikovih hidratov močno zmanjša, jetra začnejo razgrajevati maščobe in proizvajati ketonska telesa, ki služijo kot gorivo za telo in možgane.
Prehrana lahko vpliva na telo na več načinov, med drugim:
Pretekle raziskave so že nakazale, da bi lahko ketogena prehrana pomagala zmanjšati simptome depresije, nova raziskava pa je to povezavo dodatno preučila v kliničnem preskušanju.
V raziskavo je bilo vključenih 88 odraslih oseb, starih med 18 in 65 let, ki so imele diagnozo depresije, odporne na zdravljenje.
Udeležence so razdelili v dve skupini: skupino s keto dieto in kontrolno skupino s prehrano na osnovi rastlinskih fitokemikalij. Poskus je trajal šest tednov.
Udeleženci so uživali pripravljene obroke z zelo nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, največ 30 gramov ogljikovih hidratov na dan.
Udeleženci so povečali vnos sadja in zelenjave ter poskušali nadomestiti nasičene maščobe z nenasičenimi. Vsem udeležencem so zagotovili tudi prehransko svetovanje in podporo, hkrati pa so poskrbeli, da so ohranili približno enako telesno težo. Tako so raziskovalci želeli izključiti možnost, da bi se razpoloženje izboljšalo zaradi izgube telesne mase.
Za spremljanje simptomov depresije so uporabili standardizirani vprašalnik PHQ-9, spremljali pa so tudi tesnobo in druge vidike duševnega zdravja.
Po šestih tednih so se simptomi depresije izboljšali v obeh skupinah, vendar je bila izboljšava nekoliko večja v skupini s keto dieto.
Pri nekaterih udeležencih so simptomi depresije celo izginili:
To kaže, da bi lahko ketogena dieta pri nekaterih ljudeh imela dodatni antidepresivni učinek. Učinek se je po treh mesecih zmanjšal. Ob 12-tedenskem spremljanju so raziskovalci opazili, da se je razlika med skupinama zmanjšala.
V keto skupini je:
V kontrolni skupini je večina udeležencev prehranski načrt še vedno upoštevala vsaj del časa. Simptomi depresije so se v obeh skupinah nekoliko zmanjšali, vendar ni bilo večjih razlik v drugih vidikih duševnega zdravja.
Podrobnejša analiza je pokazala, da so imeli največ koristi tisti udeleženci, ki so imeli najhujše simptome depresije na začetku raziskave. Pri tej skupini je keto dieta prinesla večje izboljšanje kot primerjalna prehrana. Kljub temu raziskovalci opozarjajo, da rezultati še ne dokazujejo dolgoročnih koristi, saj je bila razlika med skupinama razmeroma majhna.
Rezultati raziskave kažejo, da lahko ketogena dieta pri nekaterih ljudeh kratkoročno izboljša simptome depresije, vendar strokovnjaki opozarjajo na več pomembnih omejitev:
Vsi udeleženci raziskave so tudi med preskušanjem nadaljevali z jemanjem antidepresivov, kar pomeni, da je bila dieta uporabljena kot dopolnilo k obstoječemu zdravljenju.
Raziskovalci poudarjajo, da so potrebne nadaljnje študije, ki bodo natančneje pokazale:
Čeprav rezultati kažejo določene obetavne učinke, za zdaj ostaja keto dieta le potencialna dopolnilna strategija, ne pa standardno zdravljenje depresije.