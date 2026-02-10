  • Delo d.o.o.
Kje je meja, ko vadba začne škodovati zdravju?

Rekreativci pogosto precenijo, koliko vadbe njihovo telo zmore, ker ne upoštevajo stresa iz drugih življenjskih področij.
Dolgotrajna izpostavljenost stresu je povezana s povečanim tveganjem za srčno-žilne bolezni, motnje spanja, depresijo in oslabljeno odpornost. FOTO: Getty Images
Dolgotrajna izpostavljenost stresu je povezana s povečanim tveganjem za srčno-žilne bolezni, motnje spanja, depresijo in oslabljeno odpornost. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 10. 2. 2026 | 16:00
4:30
A+A-

Zmerna telesna vadba je eden najučinkovitejših naravnih načinov za obvladovanje stresa in krepitev imunskega sistema. Težava nastane takrat, ko količina vadbe preseže regeneracijske sposobnosti telesa. V takem primeru se skupna raven stresa poveča, imunski sistem pa postane ranljivejši.

Zakaj je stres ključen dejavnik?

Stres je naravni odziv telesa na stresorje, dejavnike, ki sprožijo izločanje stresnih hormonov. Ti so lahko fiziološki (telesna obremenitev, pomanjkanje spanca) ali psihološki (služba, odnosi, finančne skrbi). Pomembno je razumeti, da stres sam po sebi ni nujno slab. Pravzaprav je ključen za prilagajanje, učenje in telesni napredek.

Telesna vadba je tipičen primer pozitivnega stresorja, ob ustrezni regeneraciji vodi v boljšo telesno pripravljenost. Težava nastane, ko je stres neprekinjen, tudi če ni izrazito intenziven. Takrat telo nima časa za obnovo, kar dolgoročno vodi v izčrpanost.

Ko stres postane kroničen

Dolgotrajna izpostavljenost stresu je povezana s povečanim tveganjem za srčno-žilne bolezni, motnje spanja, depresijo in oslabljeno odpornost. Paradoks je, da je telesna vadba sicer odlično orodje proti občasnemu stresu, pri kroničnem stresu pa pogosto ne pomaga, ali pa zanjo preprosto nimamo energije.

Zato je prvi korak pri kroničnem stresu vedno zmanjševanje stresorjev, šele nato postopno vključevanje vadbe.

Vadba kot stresor, kdaj deluje in kdaj ne?

V tem kontekstu govorimo o intenzivnejši telesni vadbi: treningu moči ter (anaerobni in aerobni) vzdržljivosti. Takšna vadba deluje kot nadzorovan stresor, ki ob zmernih odmerkih:

  • znižuje raven stresa,
  • krepi imunski sistem,
  • zmanjšuje tveganje za okužbe in kronične bolezni,
  • pozitivno vpliva na razpoloženje, energijo in samopodobo.

Po zmerni vadbi se telo hitro vrne v ravnovesje (homeostazo), in to na višji ravni zmogljivosti. Zaplete se, ko je vadba preintenzivna ali prepogosta glede na življenjski slog. Takrat telo ne zmore več kompenzirati stresa, kar vodi v stanje pretreniranosti: povišan kortizol, vnetni procesi, slabša regeneracija in oslabljen imunski odziv.

Skupni stres: šport, služba in zasebno življenje

Rekreativci pogosto precenijo, koliko vadbe njihovo telo zmore, ker ne upoštevajo stresa iz drugih življenjskih področij. Regeneracijo je treba razumeti kot ravnovesje med skupnim stresom in časom za okrevanje, kamor sodita predvsem spanec in počitek.

Ključno vprašanje zato ni, koliko vadbe je »idealno«, temveč: koliko vadbe zmore moje telo glede na stres in spanec v mojem življenju?

Količino vadbe je smiselno načrtovati vnaprej, intenzivnost pa prilagajati dnevnemu počutju. Včasih je pravilen trening tudi počitek.

Spanec - najpomembnejši zaveznik imunskega sistema

Če bi morali izpostaviti en dejavnik, ki najbolj ruši imunski sistem, je to pomanjkanje spanca. Slab spanec vpliva na hormone, čustveno ravnovesje, kognitivne sposobnosti in regeneracijo telesa.

Za večino ljudi je optimalnih 7 do 9 ur spanca, pri intenzivno telesno aktivnih pa 8 do 9 ur. Pomembna ni le količina, temveč tudi kakovost spanca. Če nočni spanec ni dovolj dolg, lahko pomaga kratek dnevni dremež (15–20 minut).

Tehnike sproščanja: psihološka higiena

Poleg spanca so pomembne tudi tehnike sproščanja in dihanja, ki pomagajo uravnavati živčni sistem. Dihanje s prepono aktivira parasimpatični živčni sistem, ki telo umiri in pospeši regeneracijo. Meditacija, dihalne vaje in sprehodi v naravi niso razkošje, temveč oblika vsakodnevne psihološke higiene.

Sporočilo za konec

Ključ do močnega imunskega sistema ni v več vadbe, temveč v pravi meri vadbe glede na stres in regeneracijo. Vsak posameznik ima svojo mejo, pri kateri dodatni trening ne prinaša več napredka, temveč povečuje tveganje za izčrpanost in padec odpornosti. Poslušanje telesa zato ni znak šibkosti, ampak dolgoročno najpametnejša strategija za zdravje.

streszdravjevadbaimunski sistemšportna rekreacijatelesna vadba
