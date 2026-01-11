Kje v Ljubljani lahko tečemo na smučeh

Tekaške proge so urejene v Golf centru Stanežiče, v Zadvoru, na Hipodromu Stožice ter na Brdu, zato lahko ljubitelji zime in aktivnega preživljanja prostega časa izberejo lokacijo po svoji meri.

Uradno odprtje sezone v Stanežičah

Sezona teka na smučeh v Golf centru Stanežiče se bo uradno začela v ponedeljek, 12. januarja 2026. Proga je pripravljena za klasično in drsalno tehniko, na voljo pa bo vsak dan med 9. in 17. uro. Cena vstopnice znaša 4 evre, medtem ko bo rekreacija za mlajše od 18 let brezplačna. Na voljo bo tudi izposoja tekaške opreme, kar omogoča, da se lahko na progo podate brez lastne opreme.

Do uradnega odprtja, torej do 12. januarja, je proga v Stanežičah odprta brezplačno, vendar v tem času recepcija ne deluje in izposoja opreme ni mogoča.

Smučarski tek v Stanežičah. FOTO: Ljubljana.si

Brezplačne tekaške proge po Ljubljani

Ljubitelji teka na smučeh lahko brezplačno uživate tudi na progah v Zadvoru, na Hipodromu Stožice in na Brdu, kjer so pogoji prav tako odlični za rekreacijo na svežem zraku.