Ko hoja ni dovolj. Katere vaje bi morali starejši izvajati za ohranjanje zdravja?

Redno gibanje je eden najpomembnejših temeljev zdravega staranja. Za starejše in vse, ki doslej niso bili telesno dejavni, je hoja odlično izhodišče. Toda za ohranjanje mišične mase, moči in ravnotežja je treba postopoma vključiti tudi krepilne vaje. Dobra novica je, da za učinkovito vadbo ne potrebujemo telovadnice ali težkih uteži.

Gibanje in telesna vadba sta pomembna za zdravje v vseh življenjskih obdobjih, še posebej pa v starosti. Z leti se namreč zmanjšujeta mišična masa in moč, slabšajo se ravnotežje, gibljivost ter telesna zmogljivost. Posledice so lahko manjša samostojnost, težje opravljanje vsakodnevnih opravil in večje tveganje za padce.

Za starejše, pa tudi za vse, ki so bili doslej telesno nedejavni, je hoja najboljši prvi korak. Pomembno je začeti postopoma in se zavedati, da šteje vsak korak. Tudi kratka telesna dejavnost je boljša od dolgotrajnega sedenja. Raziskave telesne zmogljivosti starejših, ki živijo v domovih za starejše, so pokazale izrazite primanjkljaje predvsem pri šestminutnem testu hoje. To opozarja na potrebo po redni vadbi, s katero lahko izboljšamo telesno pripravljenost in preprečujemo njeno nadaljnje slabšanje.

Koliko korakov na dan potrebujejo starejši?

Pri hoji je najpomembnejše, da obremenitev prilagodimo svojim sposobnostim. Nekoč je veljalo, da mora hoja trajati najmanj deset minut, da lahko pričakujemo pozitivne učinke na zdravje. Novejše raziskave pa kažejo, da takšna spodnja časovna meja ne obstaja. Začetnik lahko zato začne že z nekaj minutami hoje. Ko se telesna pripravljenost izboljšuje, postopoma podaljšuje čas sprehoda in povečuje prehojeno razdaljo.

Pri starejših od 65 let se pogosto priporoča približno od 5000 do 7000 korakov na dan. Vendar to ni stroga zahteva. Število korakov je zgolj orientacijsko, saj je pomembno predvsem redno gibanje, prilagojeno posameznikovim zmožnostim. Kdor zmore več, lahko brez težav poveča dnevno razdaljo. Upoštevati je treba tudi, da se hitrost hoje s starostjo zmanjšuje. Pri starejših znaša v povprečju približno od tri do štiri kilometre na uro. Med hojo je treba spremljati počutje. Vrtoglavica, pretirana zadihanost ali občutek pomanjkanja zraka so opozorilni znaki, da je treba zmanjšati obremenitev oziroma dejavnost prekiniti. Na sprehod se ne odpravljamo ob vročini ali drugih znakih akutnega obolenja.

Zakaj hoja ni dovolj za ohranjanje mišic?

Hoja je ritmična in dinamična aerobna dejavnost, pri kateri sodelujejo velike mišične skupine. Prinaša številne pozitivne učinke na zdravje, hkrati pa ima ob primerni obremenitvi razmeroma majhno tveganje za poškodbe. Zato je odlično izhodišče za začetek redne telesne dejavnosti. Vendar samo hoja ne zagotavlja vseh učinkov, ki jih potrebujemo za zdravo staranje. Raziskave kažejo, da vadba za moč dodatno izboljšuje telesno zmogljivost in pomembne kazalnike zdravja.

S staranjem in zaradi sedečega načina življenja se zmanjšujeta mišična in kostna masa. Posledično postajajo vsakodnevna opravila zahtevnejša. Vstajanje s stola, hoja po stopnicah, prenašanje nakupovalnih vrečk in oblačenje lahko zahtevajo vse več napora. Manjša telesna zmogljivost pogosto vodi v še manj gibanja, s čimer se začne začarani krog telesne nedejavnosti. Prav vadba za moč lahko ta proces učinkovito upočasni ali celo obrne. Z rednim krepitvenim treningom starejši ohranjajo mišično moč, izboljšujejo funkcionalne sposobnosti in lažje ostajajo samostojni.

Preproste vaje za moč, ki jih lahko izvajamo doma

Vadbo za moč pogosto napačno povezujemo z dvigovanjem težkih uteži in napornimi treningi. V resnici so lahko zelo učinkovite tudi preproste vaje z lastno telesno težo ali manjšimi pripomočki.

Med najprimernejše sodijo:

vstajanje s stola in ponovno usedanje;

dvigovanje na prste ob opori stola;

dvigovanje na prste z eno nogo, če telesna zmogljivost to omogoča;

krepitev bicepsa in podlakti z lažjim bremenom, na primer s plastenko vode;

vaje z elastičnimi trakovi.

To so preproste krepilne vaje, ki jih je mogoče izvajati doma in jih prilagoditi telesni pripravljenosti posameznika. Priporočljivo je, da starejši vadbo za moč izvajajo najmanj dvakrat na teden. Pri posamezni vaji naj opravijo od osem do 12 ponovitev. Obremenitev naj bo zmerna do visoka, približno od pet do osem na desetstopenjski lestvici napora.

Pomembno je, da vaje izvajajo pravilno, nadzorovano in brez sunkovitih gibov. Začetniki naj začnejo z manjšo obremenitvijo in jo povečujejo postopoma.

Vadba ravnotežja zmanjšuje tveganje za padce

Poleg ohranjanja mišične moči je v starosti izjemno pomembno tudi ravnotežje. Njegovo slabšanje povečuje tveganje za padce, ki lahko povzročijo resne poškodbe in dolgotrajno izgubo samostojnosti. Vaje za ravnotežje so lahko zelo preproste. Začnemo lahko z zmanjševanjem podporne površine, na primer s stojo na eni nogi ali tandemsko stojo, pri kateri je ena noga postavljena neposredno pred drugo, tako da se peta sprednje noge dotika prstov zadnje.

Ko vajo obvladamo, jo lahko otežimo z zapiranjem oči. Pri tem je nujno zagotoviti varno okolje. V bližini naj bo stena, stabilen stol ali druga opora, ki jo lahko uporabimo, če izgubimo ravnotežje. Priporočljivo je izbrati dve do tri vaje in vsako izvajati od 30 do 60 sekund. Posamezno vajo ponovimo vsaj dva- do trikrat, celoten sklop pa izvajamo od tri- do petkrat na teden. Najbolj koristne so vaje, ki posnemajo gibe iz vsakdanjega življenja. Mednje sodijo stoja na eni nogi med oblačenjem, hoja po ravni črti in podobne naloge, pri katerih moramo nadzorovati položaj telesa.

Kje najti primerne vaje za starejše?

Na spletu je mogoče najti ogromno različnih vadbenih programov in nasvetov, vendar je njihovo strokovno verodostojnost pogosto težko preveriti. Zato je smiselno poiskati informacije pri ustanovah, ki se strokovno ukvarjajo s telesno dejavnostjo, zdravjem in športom. Pri izbiri vadbenega programa je pomembno, da upoštevamo starost, telesno pripravljenost, morebitne omejitve in zdravstveno stanje. Vaje, ki so primerne za telesno dobro pripravljenega posameznika, niso nujno ustrezne za nekoga, ki se šele vrača h gibanju. Posebno pozornost je treba nameniti postopnosti. Redna in zmerna vadba je praviloma koristnejša od občasnih, pretirano intenzivnih obremenitev.

Dolgotrajno sedenje pospešuje slabšanje telesne pripravljenosti

Podatki kažejo, da povprečen 65-letnik presedi približno 45 ur na teden oziroma šest ur in pol na dan. Med pričakovanimi posledicami so več težav s stresom, tesnobo in depresijo, slabše obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni ter povečanje telesne mase. Posebej problematično je, da lahko daljša telesna nedejavnost pospeši izgubo mišične mase, zmanjša telesno zmogljivost in poveča odvisnost od pomoči drugih.

Zato bi morala biti spodbujanje gibanja in ohranjanje telesne zmogljivosti starejših pomembna naloga javnozdravstvene politike. Programi za krepitev zdravja bi morali vključevati dostopne in strokovno vodene oblike vadbe, ki starejšim omogočajo varno in postopno vračanje k telesni dejavnosti.

Za začetek ni potrebna velika sprememba življenjskega sloga. Že nekaj minut hoje na dan je dober prvi korak. Ko postane hoja redna navada, je smiselno dodati še vaje za moč in ravnotežje. Prav kombinacija vseh treh oblik dejavnosti je pomembna za ohranjanje zdravja, samostojnosti in kakovosti življenja v poznejših letih.