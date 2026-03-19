Ko možgani ostanejo brez energije: skrita napaka, ki uničuje vašo motivacijo in pospešuje staranje

Danes ni več vprašanje, ali lahko s telesno vadbo vplivamo na staranje možganov. Odgovor je jasen: lahko - in to zelo učinkovito.

Odkar v Sloveniji vsako leto obeležujemo teden možganov, postaja skrb za zdravje možganov vse pomembnejša tema. A kljub številnim informacijam mnogi še vedno delajo eno ključno napako: svojim možganom ne zagotovijo dovolj energije.

Gibanje: najbolj podcenjeno “gorivo” za možgane

Gibanje ni le telesna aktivnost, je eden najmočnejših regulatorjev presnove. Pravzaprav ni hrane ali dodatka, ki bi imel tako celosten učinek na telo in možgane, kot ga ima redna telesna aktivnost.

Toda pozor: tudi tukaj velja pravilo ravnotežja.

Če telo preobremenimo, hkrati pa ga slabo oskrbimo s hranili in tekočino, začnejo pešati tudi možgani. Posledice so lahko resne: slabša koncentracija, napačne odločitve, izguba motivacije in celo nevarne napake.

Najpogostejša napaka rekreativcev: hujšanje brez energije

Tipičen scenarij začetnikov:

začnejo z vadbo

hkrati drastično zmanjšajo vnos hrane

telo ostane brez ključnega vira energije – glukoze

Rezultat?

utrujenost

pomanjkanje volje

občutek, da se jim nič ne da

Ko možgani nimajo energije, preprosto ugasnejo. Tak pristop ne vodi do boljšega počutja ali mlajših možganov, ravno nasprotno.

Kako gibanje ščiti možgane (nevroprotektivni učinki)

Znanstvene raziskave kažejo, da ima gibanje izjemno močan vpliv na zdravje možganov:

1. Zmanjšuje oksidativni stres

Redna aerobna vadba zmanjšuje poškodbe celic in upočasnjuje procese staranja.

2. Izboljšuje spomin in učenje

Gibanje spodbuja dolgotrajno pomnjenje in povečuje sposobnost učenja.

3. Pospešuje nastajanje novih možganskih celic

Proces, znan kot nevrogeneza, je ključnega pomena za regeneracijo možganov.

4. Povečuje izločanje BDNF

Nevrotropni faktor (BDNF) je ena najpomembnejših molekul za zdravje možganov: spodbuja rast novih sinaps in varuje hipokampus (center za spomin), izboljšuje plastičnost možganov.

Možgani in energija: ključ do motivacije

Veliko ljudi misli, da je pomanjkanje motivacije psihološki problem. V resnici je pogosto fiziološki.

brez energije ni volje

brez glukoze ni fokusa

brez regeneracije ni napredka

To pomeni, da je pravilna kombinacija gibanja, prehrane in počitka ključna za optimalno delovanje možganov.

Kaj pravijo raziskave na ljudeh?

Čeprav so raziskave na ljudeh pogosto retrospektivne, so ugotovitve zelo jasne: boljša aerobna kondicija = boljše kognitivne sposobnosti, več gibanja = večji volumen možganov, aktivni posamezniki počasneje izgubljajo možganovino.

Magnetna resonanca je pokazala, da imajo telesno aktivni ljudje manjši upad možganske mase, kar pomeni počasnejše staranje.

Slovenski teden možganov traja od 16. do 20. 3. 2026

Koliko gibanja potrebujemo za zdrave možgane?

Strokovnjaki priporočajo: vsaj 3× tedensko aerobno vadbo (tek, kolesarjenje, hoja), zmerno intenzivnost (brez izčrpavanja), kombinacijo z vadbo moči.

Pomembno je, da vadba:

ni preveč naporna

omogoča napredek

vključuje učenje novih gibov

Učenje novih vzorcev je namreč eden najboljših načinov za ohranjanje mladih možganov.

Za mlade možgane ne potrebujete tablet

Prihodnost bo morda prinesla številna zdravila za upočasnjevanje staranja možganov. A že danes imamo na voljo nekaj, kar je pogosto še učinkovitejše:

redno gibanje

dovolj energije

uravnotežen življenjski slog

Tabletka gibanja je brezplačna, dostopna vsem in kar je najpomembneje, deluje.