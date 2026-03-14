Ko trebuh nenadoma oteče kot v nosečnosti

Nenadna in izrazita napihnjenost trebuha, ki lahko spominja na zgodnjo nosečnost, je pogost simptom endometrioze, kronične bolezni, pri kateri tkivo, podobno sluznici maternice, raste izven maternice, najpogosteje v medenični votlini.

Napihnjenost se pojavi hitro, spremljata pa jo občutek teže, pritiska in bolečine, kar lahko močno oteži vsakodnevno življenje.

Simptomi

Napihnjenost se običajno pojavi pred ali med menstruacijo. Pogosti znaki so nenadna in izrazita napihnjenost, trd in zategnjen trebušček, bolečine v spodnjem delu trebuha, prebavne težave, kot so plini, zaprtje ali driska, poslabšanje simptomov med menstruacijo.

Pri nekaterih ženskah je trebuh tako napihnjen, da spominja na zgodnjo nosečnost. Pogosto se pojavijo tudi gastrointestinalni simptomi, kot so slabost in nelagodje po obrokih.

Vzroki

Glavni vzrok napihnjenosti je endometrioza, pri kateri tkiva reagirajo na hormonske spremembe, kar povzroča vnetje in otekanje. Endometrioza lahko tudi mehansko moti delovanje črevesja, kar dodatno prispeva k napihnjenosti.

Podobni simptomi se lahko pojavijo tudi pri sindromu razdražljivega črevesja, celiakiji, Kronovi bolezni, ulceroznem kolitisu. Zaradi prekrivanja simptomov je za natančno diagnozo potreben celovit medicinski pristop.

Kako ublažiti napihnjenost

Učinkovito obvladovanje napihnjenosti vključuje kombinacijo prehrane, zdravil in po potrebi kirurškega posega:

1. Prehrana in življenjski slog

Protivnetna prehrana z dovolj vlaknin, omega-3 maščobnimi kislinami in minerali (magnezij, cink), izogibanje alkoholu, kofeinu, mastni hrani, ultra-predelani hrani in sladkim gaziranim pijačam.

2. Zdravila

Kontracepcijske tablete ali intrauterini pripomočki za regulacijo menstruacije, GnRH antagonisti za uravnavanje estrogena, nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID) za zmanjšanje bolečine in vnetja.

3. Kirurški poseg

Minimalno invazivna laparoskopska odstranitev endometrijskih lezij. Obseg posega je odvisen od intenzivnosti bolečin in načrtovanja morebitne nosečnosti, ohranitev plodnosti pa je prednostna.

4. Dopolnilne terapije

Akupunktura, fizikalna terapija, joga. Psihološka podpora in svetovanje za izboljšanje kakovosti življenja.

Simptomi se razlikujejo, pri nekaterih izzvenijo v nekaj dneh, pri drugih lahko trajajo tedne. Ključ je kombinacija uravnotežene prehrane, zdravil in dopolnilnih terapij, ob stalnem spremljanju zdravnika. Pravilno obvladovanje simptomov lahko zmanjša napihnjenost in povrne občutek nadzora nad telesom.