Kofirajd: zakaj je postal najbolj priljubljena kolesarska disciplina in kje se skriva past

Galerija
V zadnjih letih se je tudi pri nas vse bolj uveljavil izraz kofirajd (ang. coffee ride), sproščena kolesarska vožnja, ki združuje gibanje, druženje in obvezen postanek na kavi. Na prvi pogled gre za popolno kombinacijo športa in užitka, a ima ta trend tudi svoje pasti.
Je kofirajd res koristen za telo ali gre bolj za družabni ritual v kolesarskem dresu? Kaj sploh je kofirajd?
Kofirajd je lahkotna, nezahtevna vožnja, brez pritiska na hitrost ali rezultat, z vmesnim ali končnim postankom na kavi (pogosto tudi sladici). Gre za nasprotje strukturiranega treninga. Tempo je zmeren, pogovor teče brez zadihanosti, cilj pa ni zmogljivost, temveč užitek.
Kolesarjenje ni več samo šport, ampak način življenja. Kofirajd pa ponuja tisto, kar mnogim najbolj manjka, čas za sprostitev.
Glavni razlogi za priljubljenost:
Za marsikoga je to celo prvi korak v svet kolesarstva.
Čeprav ga nekateri podcenjujejo, ima kofirajd več pozitivnih učinkov:
Aktivna regeneracija
Lahkotna vožnja spodbuja prekrvavitev mišic in pomaga pri regeneraciji po napornih treningih.
Psihološki učinek
Druženje, smeh in sproščeno okolje dokazano zmanjšujejo stres.
Vzdrževanje osnovne kondicije
Tudi nizka intenzivnost prispeva k splošni telesni pripravljenosti.
Dolgoročna motivacija
Ker je prijeten, ljudi ohranja aktivne na dolgi rok.
Kljub prednostim pa ima kofirajd tudi temno stran, predvsem, če postane edina oblika kolesarjenja.
Lažen občutek treninga
Mnogi mislijo, da trenirajo, v resnici pa ne dosegajo dovolj intenzivnosti za napredek.
Prehranske napake
Največja past je prav bife:
To ne podpira regeneracije, ampak jo pogosto celo zavira.
Energetski minus
Če pred vožnjo in med njo ne zaužijemo ničesar, lahko telo ostane brez energije, kar vodi v utrujenost in slabšo regeneracijo.
Upočasnjen napredek
Brez strukturiranega treninga ni izboljšanja zmogljivosti.
Čeprav gre za sproščeno vožnjo, telo še vedno potrebuje energijo.
Priporočljivo:
Cilj je preprost: telesu zagotoviti lahko dostopno energijo brez prebavnih obremenitev.
Slaba izbira:
Takšna kombinacija lahko povzroči:
Najboljši pristop je kombinacija obeh. Kofirajd naj bo namenjen sprostitvi in regeneraciji
Napaka večine rekreativcev je, da vse vožnje postanejo kofirajd.
Kofirajd je odličen način za uživanje v kolesarjenju, druženje in sprostitev. A če želite napredek, boljšo formo in manj težav z utrujenostjo, mora biti le del celotne slike. Hrana, ki jo zaužijete med vožnjo in po njej, pa igra ključno vlogo, tudi takrat, ko se vam zdi, da gre samo za kavo.