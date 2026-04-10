Kofirajd: zakaj je postal najbolj priljubljena kolesarska disciplina in kje se skriva past

V zadnjih letih se je tudi pri nas vse bolj uveljavil izraz kofirajd (ang. coffee ride), sproščena kolesarska vožnja, ki združuje gibanje, druženje in obvezen postanek na kavi. Na prvi pogled gre za popolno kombinacijo športa in užitka, a ima ta trend tudi svoje pasti.

Je kofirajd res koristen za telo ali gre bolj za družabni ritual v kolesarskem dresu? Kaj sploh je kofirajd?

Kofirajd je lahkotna, nezahtevna vožnja, brez pritiska na hitrost ali rezultat, z vmesnim ali končnim postankom na kavi (pogosto tudi sladici). Gre za nasprotje strukturiranega treninga. Tempo je zmeren, pogovor teče brez zadihanosti, cilj pa ni zmogljivost, temveč užitek.

Zakaj je kofirajd tako priljubljen?

Kolesarjenje ni več samo šport, ampak način življenja. Kofirajd pa ponuja tisto, kar mnogim najbolj manjka, čas za sprostitev.

Glavni razlogi za priljubljenost:

druženje in socialna komponenta

zmanjšanje stresa

dostopnost za vse generacije

manjši fizični napor

Za marsikoga je to celo prvi korak v svet kolesarstva.

Prednosti kofirajda

Čeprav ga nekateri podcenjujejo, ima kofirajd več pozitivnih učinkov:

Aktivna regeneracija

Lahkotna vožnja spodbuja prekrvavitev mišic in pomaga pri regeneraciji po napornih treningih.

Psihološki učinek

Druženje, smeh in sproščeno okolje dokazano zmanjšujejo stres.

Vzdrževanje osnovne kondicije

Tudi nizka intenzivnost prispeva k splošni telesni pripravljenosti.

Dolgoročna motivacija

Ker je prijeten, ljudi ohranja aktivne na dolgi rok.

Kofirajd je postal popularno druženje. FOTO: Getty Images

Slabosti in pasti kofirajda

Kljub prednostim pa ima kofirajd tudi temno stran, predvsem, če postane edina oblika kolesarjenja.

Lažen občutek treninga

Mnogi mislijo, da trenirajo, v resnici pa ne dosegajo dovolj intenzivnosti za napredek.

Prehranske napake

Največja past je prav bife:

kava na prazen želodec

sladice z veliko sladkorja in maščob

pivo po vožnji

To ne podpira regeneracije, ampak jo pogosto celo zavira.

Energetski minus

Če pred vožnjo in med njo ne zaužijemo ničesar, lahko telo ostane brez energije, kar vodi v utrujenost in slabšo regeneracijo.

Upočasnjen napredek

Brez strukturiranega treninga ni izboljšanja zmogljivosti.

Kaj jesti na kofirajdu?

Čeprav gre za sproščeno vožnjo, telo še vedno potrebuje energijo.

Priporočljivo:

banana ali drugo sadje

manjši energijski prigrizek (ploščica)

voda ali izotonični napitek

espresso ali kava z malo sladkorja

Cilj je preprost: telesu zagotoviti lahko dostopno energijo brez prebavnih obremenitev.

Čemu se raje izogniti?

Slaba izbira:

težke sladice (torte, kremne rezine)

mastna hrana

alkohol (tudi “samo eno pivo”)

velike količine sladkorja brez gibanja

Takšna kombinacija lahko povzroči:

energijski padec

počasnejšo regeneracijo

občutek teže v nogah

Kofirajd ali trening?

Najboljši pristop je kombinacija obeh. Kofirajd naj bo namenjen sprostitvi in regeneraciji

Trening vožnja naj ima cilj (vzdržljivost, moč, hitrost)

Napaka večine rekreativcev je, da vse vožnje postanejo kofirajd.

Kofirajd je odličen način za uživanje v kolesarjenju, druženje in sprostitev. A če želite napredek, boljšo formo in manj težav z utrujenostjo, mora biti le del celotne slike. Hrana, ki jo zaužijete med vožnjo in po njej, pa igra ključno vlogo, tudi takrat, ko se vam zdi, da gre samo za kavo.