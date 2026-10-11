  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZA KOŽO GRE

Kolagen po 50. letu. Ali prehranska dopolnila res pomagajo koži in kostem?

Kolagenska prehranska dopolnila so vse bolj priljubljena, vendar je njihova učinkovitost odvisna od več dejavnikov.
Pomembno je razumeti tudi, kako delujejo kolagenska prehranska dopolnila. FOTO: Getty Images
Pomembno je razumeti tudi, kako delujejo kolagenska prehranska dopolnila. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 11. 10. 2026 | 09:39
7:44
A+A-

Po 50. letu se v telesu začnejo vse bolj poznati spremembe, povezane z zmanjševanjem količine kolagena. Koža lahko postane tanjša, bolj suha in manj prožna, spremembe pa vplivajo tudi na zdravje kosti in sklepov. Kolagenska prehranska dopolnila so vse bolj priljubljena, vendar je njihova učinkovitost odvisna od več dejavnikov. Kaj je dobro vedeti, preden jih začnemo jemati?

Kolagen je ena najpomembnejših strukturnih beljakovin v človeškem telesu. Koži zagotavlja čvrstost in prožnost, pomembno vlogo pa ima tudi pri gradnji kosti, hrustanca, kit in vezi. Ker se njegova tvorba z leti zmanjšuje, se po 50. letu marsikdo začne spraševati, ali lahko izgubljeni kolagen nadomesti s prehranskimi dopolnili.

Na trgu je na voljo vse več izdelkov, od praškov in tablet do gumijastih bombonov ter napitkov za lepšo kožo. Njihova priljubljenost narašča tudi zaradi oglaševanja na družbenih omrežjih, kjer jim pogosto pripisujejo skoraj čudežne učinke. Toda obljube o glajenju gub, pomlajevanju kože in obnavljanju telesa je treba presojati previdno.

Nekatere klinične raziskave kažejo, da bi lahko kolagenska dopolnila ugodno vplivala na vlažnost in prožnost kože. Obstajajo tudi raziskave o njihovem vplivu na kostno gostoto. Vendar dokazi še ne omogočajo sklepa, da so vsi izdelki učinkoviti ali da lahko nadomestijo uravnoteženo prehrano in druge preverjene ukrepe za ohranjanje zdravja.

Zakaj kolagen po 50. letu postane pomembnejši?

Kolagen koži zagotavlja velik del njene čvrstosti in strukture. Njegova količina se z leti postopoma zmanjšuje, pri ženskah pa lahko spremembe pospeši tudi menopavza. Z upadanjem ravni estrogena se namreč povečajo spremembe v koži, ki lahko postane tanjša, bolj suha in manj elastična. Zmanjšata se lahko tudi njena čvrstost in sposobnost zadrževanja vlage. To je eden od razlogov, da se zanimanje za kolagenska dopolnila povečuje prav v srednjih letih. Zmanjševanje tvorbe kolagena pa ni nenaden proces, ki bi se začel šele pri 50 letih. Gre za naravno spremembo, ki se razvija postopoma in se lahko v obdobju menopavze izraziteje pokaže.

Pomembno je razumeti tudi, kako delujejo kolagenska prehranska dopolnila. Kolagen se med prebavo razgradi na aminokisline in manjše peptide. Ti se absorbirajo v telo, vendar ne potujejo neposredno v kožo, kjer bi preprosto nadomestili izgubljeni kolagen. Dopolnila zato niso čudežna rešitev za staranje. Lahko so del širšega pristopa k ohranjanju zdrave kože, vendar ne nadomestijo kakovostne prehrane, zadostnega vnosa beljakovin in redne telesne dejavnosti.

Ali kolagen pomaga tudi pri zdravju kosti?

Čeprav se o kolagenu največ govori v povezavi z lepoto in nego kože, je pomemben tudi za podporo telesni strukturi. Je del beljakovinskega ogrodja kosti, sodeluje pri gradnji hrustanca ter je sestavni del kit in vezi. Raziskave zato preučujejo, ali bi lahko uživanje kolagenskih peptidov vplivalo tudi na zdravje kosti, zlasti pri ženskah po menopavzi, pri katerih se poveča tveganje za zmanjšanje kostne gostote in osteoporozo. V eni od raziskav, ki je vključevala ženske po menopavzi z zmanjšano kostno gostoto, so po enem letu uživanja določene priprave kolagenskih peptidov ugotovili izboljšanje mineralne kostne gostote.

Rezultate je treba razlagati previdno. Posamezna raziskava še ne dokazuje, da kolagenska dopolnila preprečujejo zlome ali da imajo vsi izdelki enak učinek. Za zanesljivejše sklepe so potrebne dodatne raziskave. Pri ohranjanju zdravja kosti imajo še vedno pomembno vlogo ustrezen vnos kalcija in vitamina D, kadar je potreben, ter redna telesna dejavnost. Posebej koristne so vaje z obremenitvijo lastne telesne teže in vadba za moč. Če obstaja sum na osteoporozo, je pomembna ustrezna zdravniška ocena. Kolagenska dopolnila ne morejo nadomestiti predpisanega zdravljenja osteoporoze.

Kako izbrati kakovostno kolagensko prehransko dopolnilo?

Različni izdelki vsebujejo različne oblike kolagena, zato je pred nakupom smiselno preveriti njihovo sestavo. Višja cena, privlačna embalaža ali obljube o hitrih rezultatih še ne pomenijo, da je izdelek učinkovitejši.

Pri izbiri je koristno upoštevati nekaj meril:

  • Hidrolizirani kolagen oziroma kolagenski peptidi: to je oblika, ki se uporablja v številnih raziskavah o vplivu kolagena na kožo.
  • Jasno navedena sestava: na deklaraciji naj bosta navedena izvor kolagena in količina v priporočenem dnevnem odmerku.
  • Preverjanje kakovosti: neodvisno testiranje na onesnaževala lahko pomaga oceniti varnost in kakovost izdelka, vendar samo po sebi ne dokazuje njegove učinkovitosti.
  • Primerljivost z raziskavami: če proizvajalec navaja klinične raziskave, je pomembno preveriti, ali so bile izvedene prav z enako sestavo in odmerkom.

Kolagen je lahko živalskega izvora, na primer iz rib ali goveda. Ni dovolj dokazov, da bi lahko na splošno trdili, da je morski kolagen učinkovitejši od govejega. Prav tako ni mogoče sklepati, da so tekoči izdelki boljši od praškov. Pomembna je torej celotna sestava izdelka, ne le njegova oblika ali način oglaševanja.

Kdaj se pokažejo prvi učinki kolagena?

Pri kolagenskih prehranskih dopolnilih ni mogoče pričakovati takojšnjih sprememb. Številne raziskave o vplivu na kožo so spremljale vsakodnevno uživanje približno osem do dvanajst tednov. To je časovno obdobje, ki ga uporabljajo raziskovalci, ne pa zagotovilo, da bodo po dveh ali treh mesecih vidni rezultati pri vsakem posamezniku. Tudi kadar raziskava pokaže izboljšanje vlažnosti ali prožnosti kože, to še ne pomeni, da bo sprememba izrazita in opazna v ogledalu. Morebitni učinki so lahko precej blagi, razlikujejo pa se tudi med posamezniki.

Previdnost je zato potrebna pri izdelkih, ki obljubljajo dramatično zmanjšanje gub, izrazito pomlajevanje ali celo obrat staranja. Takšne trditve presegajo to, kar je mogoče zanesljivo sklepati iz razpoložljivih dokazov. Če po določenem obdobju uporabe ni opazne ali drugače smiselne koristi, ni razloga za neomejeno nadaljevanje nakupa zgolj zaradi obljub proizvajalca.

Za zdravo staranje ni dovolj samo kolagen

Po 50. letu je smiselno razmišljati manj o zaustavljanju staranja in bolj o ohranjanju zdravja, moči in funkcionalnosti telesa v prihodnjih desetletjih. Kolagen je lahko eden od dodatnih ukrepov, vendar ne sme postati nadomestilo za osnovne zdrave navade. Za dobro stanje kože so pomembni uravnotežena prehrana, zadosten vnos beljakovin, ustrezna nega in ohranjanje zaščitne kožne pregrade. Smiselno je tudi, da se koža ne izpostavlja nepotrebnim draženjem, njena nega pa je prilagojena njenemu stanju.

Za zdravje celotnega telesa so pomembni redno gibanje, vadba za moč, kakovosten spanec in prehrana, ki zagotavlja dovolj energije ter vseh potrebnih hranil.

Kolagenska prehranska dopolnila lahko pri nekaterih ljudeh prinesejo določene koristi, zlasti pri vlažnosti in prožnosti kože, vendar njihov učinek ni zagotovljen. Najbolj smiselno jih je obravnavati kot morebitno dopolnilo zdravemu življenjskemu slogu, ne kot bližnjico do mladostnega videza ali nadomestilo za preverjene zdravstvene ukrepe.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zdravjekolagenstaranjeprehranska dopolnilanega kožemenopavzakoza
ZADNJE NOVICE
10:22
Novice  |  Slovenija
REFERENDUMI V SLOVENIJI

Janša oddal glas in današnje referendume označil za »test zdrave pameti« (VIDEO)

Predsednik SDS je glasoval na domačem volišču v Šentilju pri Velenju.
11. 10. 2026 | 10:22
10:00
Premium
Bulvar  |  Zanimivosti
VIKI GROŠELJ

Na smrt se ne moreš navaditi

Na desetih osemtisočakih je iskal meje svojih sposobnosti, na poteh v Himalaji izgubil brata in številne prijatelje, a se vedno znova vračal v gore. Pri 74 letih še vedno ne miruje.
Drago Perko11. 10. 2026 | 10:00
09:55
Bulvar  |  Zanimivosti
OTROK

Pri šestih se je naučil programirati pri osmih podrl Guinnessov rekord: tako izgleda najmlajši programer na svetu (FOTO)

Danes že ustvarja programe, programira robote in drone ter sanja o poti na Mednarodno vesoljsko postajo.
11. 10. 2026 | 09:55
09:53
Novice  |  Slovenija
LJUBLJANA

Zapor v Dobrunjah dobil prve stanovalce, selitev s Povšetove je končana (FOTO)

Selitev iz zapora na Povšetovi v Dobrunje je rezultat večmesečnih priprav, novi objekt pa lahko sprejme 388 oseb.
11. 10. 2026 | 09:53
09:39
Lifestyle  |  Polet
ZA KOŽO GRE

Kolagen po 50. letu. Ali prehranska dopolnila res pomagajo koži in kostem?

Kolagenska prehranska dopolnila so vse bolj priljubljena, vendar je njihova učinkovitost odvisna od več dejavnikov.
Miroslav Cvjetičanin11. 10. 2026 | 09:39
09:25
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NORO

Ukradli za 5 milijonov evrov vina, med njimi vsaj en izjemno izkušen sommelier (FOTO)

Najmanj sedem zamaskiranih tatov je iz skladišča slovite vinske hiše Marchesi Antinori odpeljalo okoli 30.000 steklenic prestižnega vina.
11. 10. 2026 | 09:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DRUŽINSKI ZAKLAD

Kaj bo ostalo za vami in kaj boste podedovali vi?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Napaka, zaradi katere lahko izgubite na tisoče evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 14:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DRUŽINSKI ZAKLAD

Kaj bo ostalo za vami in kaj boste podedovali vi?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 11:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Napaka, zaradi katere lahko izgubite na tisoče evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 14:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAPITAL

»Zaupanje nastaja počasi, izgubi pa se lahko zelo hitro«

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VOŽNJA

Bi vam bolj ustrezal hibrid ali bencinar?

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Slovensko zdravstvo pred velikimi spremembami? (video)

Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
8. 10. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

15.000 evrov v manj kot eni uri? Preverite, kako

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBNI VSADKI

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMENA

Slovenija nepričakovano med najbolj zaželenimi

Slovenska spletna končnica je zaradi novega pomena kratice SI pritegnila izjemno zanimanje. Kaj ta nenadni val pomeni za domača podjetja?
8. 10. 2026 | 08:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

Slovensko podjetje s svojim izdelkom v najzahtevnejše razmere (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Kaj se dogaja na kolesarski sceni?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IDEJA ZA IZLET

Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 14:23
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Vrstniki so ga prehitevali, danes mu težko sledijo

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin8. 10. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZBIRČNOST

Ta navada pri družinski mizi ima lahko dolgoročne posledice

Morda je še včeraj z veseljem jedel neko jed, danes pa nad njo viha nos. Ni nujno, da je zato izbirčen, zavračanje hrane je lahko čisto normalen del odraščanja.
8. 10. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

To so znaki, da je vaš vsakdan postal prenaporen

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Pred nakupom avtomobila preverite to: lahko vam prihrani precej denarja

Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
8. 10. 2026 | 11:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SODOBNA LOGISTIKA

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Slovenske novice8. 10. 2026 | 10:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Vedno daljša vrsta čakajočih

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
Promo Slovenske novice7. 10. 2026 | 09:35
Promo
Razno
OKUSNO

Simfonija okusov ali zrezek, prilepljen na ponev?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki