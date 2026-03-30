Kolesaril bi, a me skrbi boleča zadnjica. Kako odpraviti težavo, ki ustavi marsikaterega rekreativca

Kolesarjenje velja za eno najbolj zdravih in dostopnih oblik gibanja. A mnoge začetnike, pa tudi izkušene rekreativce, od rednega vrtenja pedalov odvrača povsem konkreten strah: boleča zadnjica.

Čeprav se sliši kot manjša nevšečnost, lahko nepravilno delovanje mišic in dolgotrajno sedenje na kolesu povzročita bolečine, slabšo zmogljivost in celo poškodbe. Dobra novica pa je, da obstajajo učinkovite rešitve.

Zakaj pri kolesarjenju boli zadnjica?

Bolečina v zadnjici ni vedno posledica sedeža ali položaja na kolesu. Pogosto gre za kombinacijo več dejavnikov:

dolgotrajno sedenje brez premora

neaktivne ali oslabljene zadnjične mišice

slaba tehnika poganjanja

pomanjkanje raztezanja in dopolnilne vadbe

napačno izbran sedež kolesa

napačna nastavitev višine sedeža

Ko zadnjične mišice ne delujejo pravilno, morajo njihovo vlogo prevzeti druge mišične skupine, kar vodi v preobremenitve.

Ključna težava: neaktivne zadnjične mišice

Zadnjične mišice, predvsem gluteus maximus in gluteus medius, so ključne za stabilnost medenice in ustvarjanje moči pri poganjanju.

Če so te mišice zaspane, se pojavijo:

bolečine v zadnjici, kolkih ali spodnjem delu hrbta

slabša učinkovitost pri poganjanju

hitrejša utrujenost

večje tveganje za poškodbe

Pri kolesarjenju lahko zadnjične mišice prispevajo tudi do četrtine celotne moči, zato njihova neaktivnost močno vpliva na zmogljivost.

Sodobni življenjski slog kot glavni krivec

Dolgotrajno sedenje v službi, vožnja z avtomobilom in nato še ure na kolesu, vse to pomeni, da so zadnjične mišice večino dneva v pasivnem položaju.

Tak način življenja vodi v mišična neravnovesja, ki jih pogosto opazimo šele, ko se pojavijo bolečine.

Kako preprečiti bolečo zadnjico pri kolesarjenju?



1. Redno prekinjajte sedenje

Vsakih 30 do 60 minut vstanite, se sprehodite ali raztegnite. Tudi med daljšo vožnjo si vzemite kratek premor.

2. Okrepite zadnjične mišice

V svoj trening vključite preproste, a učinkovite vaje:

dvig bokov (most)

odpiranje kolen v ležečem položaju

enonožni počepi

hoja z elastiko

Te vaje aktivirajo mišice, ki so ključne za stabilno in učinkovito poganjanje.

3. Aktivacija pred kolesarjenjem

Preden sedete na kolo, naredite nekaj aktivacijskih vaj. Že 10 do 15 ponovitev na vsaki strani lahko bistveno izboljša delovanje mišic med vožnjo.

4. Pravilna tehnika poganjanja

Ena najpogostejših napak je pritiskanje na pedal le s sprednjim delom stopala. Poskusite pritiskati s peto, tako boste bolje vključili zadnjične mišice in razbremenili kolke ter stegna.

5. Ne pozabite na raztezanje

Redno raztezanje zadnjice, kolkov in zadnjih stegenskih mišic izboljša gibljivost in zmanjša tveganje za bolečine. Že nekaj minut dnevno lahko naredi veliko razliko.

Kdaj bolečina ni več nedolžna?

Če bolečina v zadnjici traja dlje časa ali se stopnjuje, je to lahko znak resnejših težav:

kronične mišične preobremenitve

vnetja tetiv

nepravilne biomehanike gibanja

V takih primerih je priporočljivo poiskati strokovni nasvet.

Brez bolečin do več užitka na kolesu

Boleča zadnjica ni nujen del kolesarjenja. Z nekaj prilagoditvami, pravilno aktivacijo mišic, boljšim položajem in rednim raztezanjem, lahko bistveno izboljšate udobje in zmogljivost.

Namesto da vas bolečina ustavi, naj vas kolo ponovno popelje tja, kjer je najlepše, na cesto, v naravo in v gibanje.