ZAČNIMO DANES

Kolesarjenje dokazano upočasni staranje. Zakaj je redno vrtenje pedal naravni eliksir mladosti

Nikoli ni prepozno začeti, a je vedno prezgodaj, da bi odnehali. Vaše prihodnje zdravje se bo zahvalilo za vsak prevožen kilometer.
Dolgotrajno, redno kolesarjenje dokazano upočasni številne procese, povezane s staranjem. FOTO: Getty Images
Dolgotrajno, redno kolesarjenje dokazano upočasni številne procese, povezane s staranjem. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 14. 11. 2025 | 11:11
 14. 11. 2025 | 11:11
4:02
A+A-

Pozabite na zgodbice, da telo po 40. letu enakomerno izgublja moč. Znanstvene raziskave danes kažejo drugače: staranje poteka v sunkih, ključni prelomnici pa se pojavita okoli štiridesetega in šestdesetega leta.

Dobra novica?

Proti tem spremembam lahko učinkovito ukrepamo, ena najpreprostejših in najbolj dostopnih metod je kolesarjenje.

Zakaj je kolesarjenje lahko najboljše orožje proti staranju

Dolgotrajno, redno kolesarjenje dokazano upočasni številne procese, povezane s staranjem. Deluje kot naravna časovna kapsula – brez tehnologije, zgolj z močjo gibanja.

Mišice: največji izziv po 40. letu

S staranjem se mišična masa naravno zmanjšuje, proces pa imenujemo sarkopenija. Kot bi priljubljen pulover z vsakim pranjem izgubljal obliko, le da se to dogaja mišičnim vlaknom.

Najbolj prizadeta so hitra mišična vlakna, ključna za eksplozivne gibe, hitro odzivanje in ravnotežje. A upad ni neizogiben, redna vadba ga lahko močno upočasni.

Presenetljive ugotovitve raziskave

V obsežni raziskavi King’s College London iz leta 2018 so analizirali kolesarje, stare med 55 in 79 let, ki so redno kolesarili. Rezultati so bili izjemni:

  •  njihove mišične lastnosti so bile podobne lastnostim precej mlajših ljudi,
  •  mišične celice so bile presenetljivo mladostne,
  •  mitohondriji so proizvajali energijo skoraj tako učinkovito kot pri mladih,
  •  kljub starosti niso opazili pomembnega upada velikosti ali tipa mišičnih vlaken.

To je eden najmočnejših dokazov, da lahko redno kolesarjenje ohranja kakovost mišic globoko v pozna leta.

Kolesarjenje kot trener imunskega sistema

Kolesarjenje ne krepi le mišic, presenetljivo močno vpliva tudi na imunski sistem. Ta se s starostjo običajno oslabi, vendar pri aktivnih kolesarjih to ne velja.

Primerjave med neaktivnimi odraslimi in starejšimi kolesarji so pokazale, da so imeli kolesarji imunski sistem, ki je deloval skoraj enako kot pri mladih odraslih. Ohranili so visoke ravni T-celic – ključnega orožja v boju proti okužbam in boleznim.

Kako kolesarjenje vključiti v vsakdan

Učinkovitih rezultatov ne boste dosegli zgolj z občasnimi vožnjami ob lepem vremenu. Najpomembnejša je doslednost, ne nujno intenzivnost.

Tri pravila za uspeh
Raziskave jasno kažejo: kdor redno vrti pedale, v starost vstopa z več energije, boljšo gibljivostjo in močnejšim imunskim sistemom. FOTO: Getty Images
Raziskave jasno kažejo: kdor redno vrti pedale, v starost vstopa z več energije, boljšo gibljivostjo in močnejšim imunskim sistemom. FOTO: Getty Images

1. Poiščite svojo motivacijo

Pridružite se skupinskim vožnjam, vpisu v lokalni klub ali si postavite osebne cilje. Družba in motivacija sta pogosto odločilni za redno vadbo.

2. Naj bo kolesarjenje enostavno in priročno

Imejte kolo vedno pripravljeno in izberite prijetne, bližnje poti. Manj kot imate izgovorov, bolj redno boste kolesarili.

3. Izberite pravo opremo

Prilagodite kolo svojim potrebam, telesni pripravljenosti in terenu. Najboljše kolo je tisto, ki ga boste z veseljem vozili vsak teden.

Na staranje imamo več vpliva, kot si mislimo

Časa ne moremo ustaviti, lahko pa močno upočasnimo njegove učinke, kolesarjenje je ena najbolj učinkovitih in znanstveno podprtih metod.

Raziskave jasno kažejo: kdor redno vrti pedale, v starost vstopa z več energije, boljšo gibljivostjo in močnejšim imunskim sistemom.

Nikoli ni prepozno začeti, a je vedno prezgodaj, da bi odnehali. Vaše prihodnje zdravje se bo zahvalilo za vsak prevožen kilometer.

