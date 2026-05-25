Koliko beljakovin bi morale ženske zaužiti vsak dan? Zdravniki opozarjajo na pomembno pravilo

Zdravniki opozarjajo, da številne ženske ne zaužijejo dovolj beljakovin, čeprav so te ključne za ohranjanje mišic, zdrave kože, las in splošnega počutja. Koliko jih torej potrebujemo vsak dan? Odgovor je odvisen predvsem od starosti, telesne teže in količine gibanja.

Beljakovine sodijo med najpomembnejša makrohranila, saj predstavljajo osnovne gradnike telesnih tkiv. Najdemo jih v mesu, ribah, jajcih, mlečnih izdelkih, stročnicah, oreščkih in izdelkih iz soje.

Strokovnjaki poudarjajo, da ni pomembna le skupna količina zaužitih beljakovin, temveč tudi način njihovega uživanja čez dan. Namesto da bi večino beljakovin zaužili v enem obroku ali posegali po proteinskih ploščicah in praških, je priporočljivo, da jih enakomerno razporedimo skozi ves dan.

Koliko beljakovin potrebujemo?

Priporočena dnevna količina beljakovin za povprečno odraslo osebo, ki ni posebej telesno aktivna, znaša približno 0,8 grama beljakovin na kilogram telesne teže. To pomeni, da bi oseba s 75 kilogrami potrebovala približno 60 gramov beljakovin dnevno.

Pri ljudeh, starejših od 40 let, pa se potrebe povečajo. S staranjem namreč začne telo postopoma izgubljati mišično maso, zato strokovnjaki priporočajo med 1 in 1,2 grama beljakovin na kilogram telesne teže dnevno. Za osebo s 75 kilogrami to pomeni približno od 75 do 90 gramov beljakovin na dan.

Še več beljakovin potrebujejo telesno aktivni posamezniki, predvsem tisti, ki redno izvajajo vadbo za moč, tečejo ali kolesarijo. V takšnih primerih strokovnjaki priporočajo med 1,2 in 1,7 grama beljakovin na kilogram telesne teže.

Preveč beljakovin lahko škodi

Čeprav so beljakovine pomembne, strokovnjaki opozarjajo, da z njimi ni dobro pretiravati. Prekomeren vnos pomeni več kot dva grama beljakovin na kilogram telesne teže dnevno.

Najboljši viri beljakovin

Med najbolj kakovostne vire beljakovin sodijo:

fižol, grah in leča,

oreščki in semena, na primer orehi in bučna semena,

pusto meso, kot sta piščanec in puran,

ribe, denimo losos in tuna,

mlečni izdelki, kot sta mleko in jogurt,

izdelki iz soje, na primer tofu.

Znaki pomanjkanja beljakovin

Pomanjkanje beljakovin se lahko kaže na več načinov. Med najpogostejšimi znaki so:

krhki lasje in nohti,

občutek šibkosti,

stalna lakota,

pogostejše bolezni,

nihanje razpoloženja,

mišična oslabelost.

Strokovnjaki svetujejo, da pri prehrani ne sledimo modnim dietam, temveč poskrbimo za uravnotežen jedilnik in zadosten dnevni vnos kakovostnih beljakovin.