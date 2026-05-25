Koliko beljakovin bi morale ženske zaužiti vsak dan? Zdravniki opozarjajo na pomembno pravilo

Zdravniki opozarjajo, da številne ženske ne zaužijejo dovolj beljakovin, čeprav so te ključne za ohranjanje mišic, zdrave kože, las in splošnega počutja. Koliko jih torej potrebujemo vsak dan? Odgovor je odvisen predvsem od starosti, telesne teže in količine gibanja.
Beljakovine sodijo med najpomembnejša makrohranila, saj predstavljajo osnovne gradnike telesnih tkiv. Najdemo jih v mesu, ribah, jajcih, mlečnih izdelkih, stročnicah, oreščkih in izdelkih iz soje.
Strokovnjaki poudarjajo, da ni pomembna le skupna količina zaužitih beljakovin, temveč tudi način njihovega uživanja čez dan. Namesto da bi večino beljakovin zaužili v enem obroku ali posegali po proteinskih ploščicah in praških, je priporočljivo, da jih enakomerno razporedimo skozi ves dan.
Priporočena dnevna količina beljakovin za povprečno odraslo osebo, ki ni posebej telesno aktivna, znaša približno 0,8 grama beljakovin na kilogram telesne teže. To pomeni, da bi oseba s 75 kilogrami potrebovala približno 60 gramov beljakovin dnevno.
Pri ljudeh, starejših od 40 let, pa se potrebe povečajo. S staranjem namreč začne telo postopoma izgubljati mišično maso, zato strokovnjaki priporočajo med 1 in 1,2 grama beljakovin na kilogram telesne teže dnevno. Za osebo s 75 kilogrami to pomeni približno od 75 do 90 gramov beljakovin na dan.
Še več beljakovin potrebujejo telesno aktivni posamezniki, predvsem tisti, ki redno izvajajo vadbo za moč, tečejo ali kolesarijo. V takšnih primerih strokovnjaki priporočajo med 1,2 in 1,7 grama beljakovin na kilogram telesne teže.
Čeprav so beljakovine pomembne, strokovnjaki opozarjajo, da z njimi ni dobro pretiravati. Prekomeren vnos pomeni več kot dva grama beljakovin na kilogram telesne teže dnevno.
Med najbolj kakovostne vire beljakovin sodijo:
Pomanjkanje beljakovin se lahko kaže na več načinov. Med najpogostejšimi znaki so:
Strokovnjaki svetujejo, da pri prehrani ne sledimo modnim dietam, temveč poskrbimo za uravnotežen jedilnik in zadosten dnevni vnos kakovostnih beljakovin.