Koliko časa alkohol res ostane v telesu? Odgovor vas bo presenetil

Čeprav se večina zaveda, da pretirano pitje alkohola škoduje zdravju, mnogi ne vedo, kako dolgo alkohol dejansko ostane v telesu in kakšne posledice ima to za srce, jetra in splošno počutje.

Ne gre le za jutranji glavobol po zabavi. Prekomerno uživanje alkohola lahko povzroči povišan krvni tlak, bolezni srca in jeter, možgansko kap, raka ter oslabitev imunskega sistema.

Prav tako je dokazano povezano z motnjami razpoloženja, kot sta tesnoba in depresija.

Kako telo presnavlja alkohol

Večino zaužitega alkohola razgradi jetra, manjši del pa telo izloči brez večjih učinkov. Ko alkohol pride v želodec, se začne razgradnja s pomočjo encimov, nato pa preide v tanko črevo, kjer se absorbira v kri.

Od tam potuje do jeter, kjer se presnovi v acetaldehid, snov, odgovorno za neprijetne simptome, kot so slabost, glavobol in pospešeno bitje srca.

Kar 90 odstotkov alkohola se razgradi prav v jetrih, preostanek pa telo izloči skozi znoj, urin in izdihan zrak.

Koliko časa alkohol ostane v telesu?

Po zaužitju enega standardnega alkoholnega napitka (npr. 1 kozarec vina, 1 pivo ali 1 merica žgane pijače) se koncentracija alkohola v krvi poveča približno po eni uri.

Telo za popolno odstranitev ene merice alkohola potrebuje okoli 24 ur, saj se alkohol postopno presnavlja v »pol-življenjskih fazah«, ki trajajo štiri do pet ur.

Fizični učinki, kot so omotica, počasnejše reakcije in slabše presojevanje, sicer minejo prej, toda alkohol lahko v telesu ostane zaznaven precej dlje.

Kako dolgo lahko alkohol zaznamo v telesu?

Čas zaznavnosti alkohola je odvisen od več dejavnikov: starosti, spola, telesne mase, količine zaužitega alkohola in zdravja jeter. Povprečno pa velja:

v krvi: do 12 ur

v dihanju (alkotest): 12–24 ur

v urinu: 12–72 ur

v slini: 12–48 ur

v laseh: do 90 dni

Zakaj nekateri alkohol razgrajujejo hitreje kot drugi

Na presnovo alkohola vplivajo genetski in okoljski dejavniki. Ključno vlogo imata encima alkohol dehidrogenaza (ADH) in aldehid dehidrogenaza (ALDH), ki razgrajujeta alkohol v jetrih.

Ljudje z nižjo ravnjo teh encimov alkohol presnavljajo počasneje, kar pomeni, da alkohol ostane v telesu dlje časa in povzroči izrazitejše simptome, kot so slabost, rdečica obraza in glavobol.

Pogostejše pitje alkohola lahko raven teh encimov celo zmanjša, zato telo postane manj učinkovito pri razgradnji alkohola.

Poslušajte svoje telo

Vsak človek alkohol presnavlja nekoliko drugače. Pomembno je, da poznate svoje meje in da se izogibate pretiranemu pitju, ki lahko povzroči dolgotrajne zdravstvene posledice.

Tudi manjše količine alkohola, če jih uživamo redno, obremenjujejo jetra, srce in možgane.

Čeprav telo večino alkohola izloči v 24 urah, se škoda na zdravju kopiči, zato je prenehanje pitja alkohola edina prava izbira.