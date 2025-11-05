Koliko časa zmorete v počepu? Toliko bi morali glede na starost

Počep je ena najbolj vsestranskih vaj, krepi mišice, kuri kalorije in izboljšuje gibljivost. A kljub svojim koristim ni preprost.

Mnogi, celo tisti, ki redno vadijo, težko dolgo zadržijo pravilno držo v počepu. Koliko časa bi torej morali zdržati v tem položaju glede na starost?

Počep – preizkus moči in vzdržljivosti

Počep ni le vaja za noge. Gre za izometrično vajo, pri kateri mišice, predvsem kvadricepsi, zadnjične in stegenske, ves čas ostajajo napete.

Tako kot pri deski (planku) tudi tu šteje kakovost izvedbe, ne količina ponovitev.

Preden posežete po utežeh ali povečate število ponovitev, je priporočljivo, da najprej izpopolnite tehniko s tako imenovanim »squat holdom« – statičnim počepom, pri katerem zadržite položaj.

Pravilna oblika počepa

Dvignite prsi in držite kolena v liniji s prsti na nogah, težo prenesite na pete.

Aktivirajte trebušne in zadnjične mišice, da zaščitite spodnji del hrbta.

Dihajte enakomerno, da preprečite nabiranje napetosti.

Koliko časa bi morali zdržati v počepu?

Starost 20–39 let: cilj 2 minuti

Začetnik: 30 sekund do 1 minuta

Srednji nivo: 1 do 2 minuti

Napredni: 3 do 5+ minut

Pri tej starosti naj bi posameznik s povprečno telesno pripravljenostjo zdržal približno 2 minuti v statičnem počepu. Dolžina pa je odvisna od telesne pripravljenosti, izkušenj in zdravja sklepov.

Starost 40–59 let: cilj 1–2 minuti

Začetnik: 20 do 45 sekund

Srednji nivo: 45 sekund do 2 minuti

Napredni: 2 do 4 minute

Z naraščajočo starostjo postane gibljivost ključna. Izometrične vaje pomagajo ohranjati stabilnost sklepov. Priporočljivo je uporabiti mini elastiko, da rahlo obrnete kolena navzven in zaščitite boke. Če se pete dvigajo, položite majhno ploščo ali zložen brisačo podnje.

Starost 60+: cilj 1 minuta

Začetnik: 10 do 30 sekund

Srednji nivo: 30 sekund do 1 minuta

Napredni: 1 do 2 minuti

V tem obdobju se moč in gibljivost prepletata s previdnostjo. Počepi so varni le, če se iz njih dvigujete počasi in nadzorovano, s poudarkom na zaščiti sklepov. Za dodatno stabilnost lahko uporabite stol ali ograjo.

Ko počep preprosto ne gre: trije varni nadomestki

Sedeči počep ob steni

Naslonite hrbet ob steno in spustite telo v sedeči položaj. Kolena naj bodo upognjena pod kotom 90 stopinj. Stena pomaga ohranjati pravilno držo in razbremeni kolena.

Podprti počepi s trakovi ali TRX-sistemom

Uporabite trakove, ki pomagajo pri ravnotežju in pravilni aktivaciji zadnjice. Gibanje naj bo počasno in nadzorovano.

Iztegi nog sede

Primerno za starejše ali tiste z umetnimi koleni. Sede na stolu iztegnite eno nogo, zadržite in spustite. Nato ponovite z drugo.

Kako izboljšati vzdržljivost v počepu

Če vas noge že po nekaj sekundah izdajo – brez panike. Vztrajnost pride s časom.

Nasveti za napredek:

Začnite z intervali: npr. 3 × 30 sekund.

Najprej tehnika, potem čas: stopala v pravilni širini, kolena v liniji s prsti, trup pokončen.

Ne zadržujte diha. Dihajte mirno in enakomerno.

Aktivirajte jedro in zadnjico. Ne dovolite, da se hrbet ukrivi.

Napredujte postopno: vsak teden podaljšajte čas za 10–15 sekund ali dodajte lahek utežni izziv.

Počep je več kot le vaja, je merilo moči, ravnotežja in vzdržljivosti. A naj bo cilj vedno varnost, ne rekord. Poslušajte svoje telo, vadite pravilno in sčasoma boste v tem preprostem gibu našli moč, ki vas bo spremljala skozi leta.