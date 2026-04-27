Koliko gibanja je dovolj in kdaj ga je že preveč? Mejo večina ljudi opazi prepozno

Mnogi poznajo priporočila: 10.000 korakov na dan, trije treningi na teden, vsaj 150 minut gibanja tedensko. Številke so povsod, na telefonih, športnih urah in družbenih omrežjih. A vprašanje ostaja isto: ali res vemo, kaj te številke pomenijo za naše telo?

Veliko ljudi danes ni več neaktivnih. Nasprotno, ko se odločijo za spremembo življenjskega sloga, pogosto začnejo zelo intenzivno. Več treningov, več hoje, več teka, več napora. Želja po hitrem napredku je velika, vendar prav tukaj pogosto nastane največja napaka.

10.000 korakov ni čarobna meja

Številka 10.000 korakov na dan se pogosto predstavlja kot univerzalna rešitev za boljše zdravje, vendar gre v resnici bolj za marketinški simbol kot za strogo zdravstveno pravilo. Podobno velja za prepričanje, da magnezij sam po sebi odpravi vse mišične krče.

Telo deluje precej bolj preprosto in iskreno. Če z gibanjem ravnamo pravilno, se počutimo bolje, imamo več energije, boljši spanec, manj bolečin in več življenjske moči.

Če pretiravamo, pride ravno nasprotno. Pojavijo se utrujenost, razdražljivost, slabša regeneracija in občutek, da se čez dan komaj premikamo.

Utrujenost ni vedno znak napredka

Zanimivo je, da veliko ljudi to stanje zamenja za uspeh. Kot da mora biti težko, da nekaj šteje. Kot da brez izčrpanosti ni rezultatov. Pa ni res.

Ni ene številke, ki bi veljala za vse. Nekdo bo z manj gibanja naredil ogromno za svoje zdravje, drugi bo potreboval več aktivnosti. Starost, življenjski slog, služba, stres in regeneracija imajo pri tem veliko vlogo. Zato ključno vprašanje ni: koliko gibanja naredim? Pravo vprašanje je: kako se počutim po tem?

Telo vedno pokaže, kdaj smo šli predaleč

Če smo stalno utrujeni, če nas vse boli, če nimamo več volje za gibanje ali nas že misel na trening izčrpa, to ni znak napredka. To je znak, da smo šli čez rob. Zelo preprost test je naslednji: ali bi danes brez večjih težav lahko ponovili včerajšnji trening? Če je odgovor ne, je bilo verjetno preveč.

Pomemben pokazatelj je tudi motivacija. Ko telo začne zavirati, pogosto najprej izgine prav volja. Ljudje takrat mislijo, da so izgubili disciplino, v resnici pa gre pogosto za preobremenjenost.

Zmernost ni dolgočasna, ampak učinkovita

Zmernost se marsikomu sliši dolgočasno. Ni spektakularna, ni všečna za objave na družbenih omrežjih in ne daje občutka, da smo naredili nekaj velikega. Ampak prav zmernost v praksi deluje najbolje.

Redno gibanje, dovolj počitka, postopno stopnjevanje obremenitve in poslušanje lastnega telesa prinesejo veliko več rezultatov kot kratki izbruhi pretirane motivacije.

Pri gibanju ni najpomembneje, koliko naredimo danes. Pomembno je, da lahko brez težav nadaljujemo tudi jutri.