Koliko gibanja v resnici potrebujete, če večino dneva sedite

Redna vadba je izjemno pomembna za zdravje, vendar ne izniči dolgih ur sedenja. Strokovne ugotovitve kažejo, da ima sedeč življenjski slog samostojen negativen vpliv na telo, ne glede na to, kako redno treniramo. Ključno vprašanje zato ni le, koliko telovadimo, temveč tudi, koliko časa preživimo sede.

Gibanje kot temelj dolgoživosti, a ne brez omejitev

Telesna dejavnost velja za enega najmočnejših dejavnikov zdravega staranja. Dolgoletne raziskave potrjujejo, da redno gibanje upočasnjuje izgubo mišične mase in kostne gostote, podpira zdravje srca in ožilja ter pomembno izboljšuje kakovost življenja v starejših letih. Ne gre le za daljše življenje, temveč tudi za večjo samostojnost in gibljivost v starosti.

Tudi v Sloveniji veljajo priporočila, skladna z evropskimi smernicami: vsaj 150 minut zmerne telesne dejavnosti na teden, dopolnjene z vajami za moč vsaj dvakrat tedensko. Pogosto pa se pri teh priporočilih spregleda ena ključna težava sodobnega življenjskega sloga, dolgotrajno sedenje.

Zakaj sedenje ni le »počitek«

Sedeče vedenje vključuje več kot le gledanje televizije. Vanj sodijo tudi dolge ure za pisalno mizo, vožnja z avtomobilom in druge oblike neprekinjenega mirovanja. Raziskave kažejo, da dolgotrajno sedenje upočasnjuje presnovo, negativno vpliva na uravnavanje krvnega sladkorja, zvišuje tveganje za srčno-žilne bolezni in druge kronične težave.

Pomembno je poudariti: ena vadbena enota ne more izničiti celotnega dneva sedenja. Tudi če dosežemo priporočeno količino tedenske vadbe, ima lahko preostanek dneva, preživet v sedečem položaju, škodljive učinke.

Koliko gibanja potrebujemo, če veliko sedimo?

Sodobne smernice se vse bolj nagibajo k celostnemu pogledu na gibanje v 24 urah dneva. Poleg redne telesne aktivnosti poudarjajo še:

zadosten spanec (7–9 ur),

omejevanje sedečega vedenja na manj kot osem ur dnevno,

čim pogostejše prekinitve sedenja.

Ključno sporočilo je ravnotežje. Ne gre za to, da bi nekaj minut intenzivne vadbe »odkupilo« večurno sedenje. Največjo težavo predstavlja skupna količina časa, preživetega sede.

Majhne spremembe, merljivi učinki

Raziskave kažejo, da ima lahko že zamenjava petih minut sedenja z zmerno ali intenzivnejšo dejavnostjo pozitiven učinek na zdravje srca. Še večji učinki so bili opaženi, ko je bilo sedenje nadomeščeno z gibanjem, ki za kratek čas pospeši srčni utrip.

Priporočila za vsakdan:

vstajanje in kratek sprehod vsakih 15 do 30 minut,

raztezanje ali lahka hoja med delom,

stopnice namesto dvigala,

kratki aktivni odmori namesto neprekinjenega sedenja.

Gibanje mora biti redno, ne zapleteno

Sporočilo je jasno: gibanje ni treba, da je zapleteno ali časovno zahtevno, mora pa biti redno in razpršeno čez ves dan. Redna vadba ostaja temelj zdravega življenjskega sloga, vendar jo je treba dopolniti z zmanjševanjem časa, preživetega sede.

Za zdravje, vitalnost in dolgoročno dobro počutje ni dovolj le trening po službi, pomembno je tudi, kaj počnemo v vseh urah vmes.