Koliko kalorij naj vsebuje zajtrk, če želite shujšati?

Odgovor ni enoznačen, saj so dnevne potrebe po energiji pri vsakem posamezniku nekoliko drugačne. Če je vaš cilj hujšanje, pa lahko pravilno načrtovan zajtrk pomembno pripomore k doseganju želenih rezultatov.

V nadaljevanju preverite, koliko kalorij naj bi imel zajtrk, kako razdeliti dnevni energijski vnos in katera živila vam bodo pomagala ostati siti dlje časa.

Dnevne potrebe po kalorijah

Preden določite, koliko kalorij naj bi vseboval vaš zajtrk, morate vedeti, koliko kalorij vaše telo potrebuje na dan. Dnevni energijski vnos je odvisen predvsem od bazalnega metabolizma (energije, ki jo telo porabi v mirovanju), stopnje telesne aktivnosti, ciljev, kot so hujšanje, vzdrževanje ali pridobivanje telesne mase.

Če želite izgubiti telesno težo, morate ustvariti tako imenovani energijski primanjkljaj. To pomeni, da zaužijete manj kalorij, kot jih vaše telo porabi.

Strokovnjaki priporočajo, da za zdravo in trajno hujšanje zmanjšate dnevni energijski vnos za približno 500 do 750 kalorij. Tak pristop običajno omogoča izgubo približno 0,5 do 1 kilograma na teden, kar velja za varno in dolgoročno učinkovito.

Kako razdeliti kalorije med obroke

Po ocenah prehranskih smernic povprečne dnevne potrebe znašajo:

približno 1.600 do 2.400 kalorij na dan, moški: približno 2.000 do 3.000 kalorij na dan.

Veliko ljudi kalorije preprosto enakomerno razdeli med tri glavne obroke - zajtrk, kosilo in večerjo - ter doda enega ali dva manjša prigrizka.

Na primer:

oseba z dnevnim ciljem 1.500 kalorij lahko zaužije približno

400 kalorij za zajtrk,

400 za kosilo,

400 za večerjo,

ter dva prigrizka po 150 kalorij.

Nekdo z dnevnim vnosom 2.000 kalorij pa lahko energijo razporedi takole:

500 kalorij za zajtrk,

500 za kosilo,

500 za večerjo,

dva prigrizka po 250 kalorij.

Vendar takšna razdelitev ni nujno pravilo. Pomembneje je, da kalorije razporedite glede na svoj življenjski slog, delovni ritem in telesno aktivnost.

Koliko kalorij naj vsebuje zajtrk?

Pri večini ljudi zajtrk vsebuje približno 300 do 500 kalorij. V nekaterih primerih pa je lahko tudi nekoliko bolj kaloričen.

Raziskave kažejo, da je lahko obilnejši zajtrk in lažja večerja celo koristna strategija. Presnova je namreč pogosto bolj aktivna v jutranjih urah, poleg tega pa lahko večji zajtrk pomaga zmanjšati občutek lakote čez dan in željo po sladkorju in prigrizkih.

Primer razporeditve kalorij čez dan

Če dan začnete z vadbo, boste morda potrebovali več energije že v jutranjih urah.

Primer razdelitve pri 1.600 kalorijah na dan:

prigrizek pred vadbo: 150 kalorij

zajtrk po vadbi: 500 kalorij

kosilo: 400 kalorij

večerja: 400 kalorij

prigrizek: 150 kalorij

Manjši prigrizek pred vadbo zagotovi energijo, večji zajtrk po vadbi pa pomaga telesu pri regeneraciji in obnovi zalog energije.

Če je večerja glavni družinski obrok

Če imate večji večerni obrok z družino, lahko več kalorij prihranite za večerjo.

Primer razporeditve:

zajtrk: 300 kalorij

dopoldanski prigrizek: 150 kalorij

kosilo: 400 kalorij

popoldanski prigrizek: 150 kalorij

večerja: 600 kalorij

Tudi s takšno razporeditvijo lahko dosežete kalorični primanjkljaj, potreben za hujšanje.

Kaj jesti za zajtrk, da boste dlje siti

Če vas pogosto muči lakota že sredi dopoldneva, je smiselno, da zajtrk vsebuje več nasitnih hranil.

Dobri primeri so:

jajca, ki so bogata z beljakovinami

ovseni kosmiči, bogati z vlakninami

polnozrnati kruh

grški jogurt

oreščki in semena

Takšna živila pomagajo stabilizirati krvni sladkor in zmanjšajo željo po nezdravih prigrizkih.

Ključ do uspeha ni samo v kalorijah

Čeprav je število kalorij pomembno, je za zdrav zajtrk še pomembnejša uravnotežena sestava obroka. Idealno je, da zajtrk vsebuje:

kompleksne ogljikove hidrate (polnozrnata živila, ovseni kosmiči),

beljakovine (jajca, jogurt, skuta),

zdrave maščobe (oreščki, semena, avokado).

Takšna kombinacija vas bo nasitila za dlje časa, telesu zagotovila potrebna hranila in pomagala ohranjati zdrave prehranske navade čez ves dan.

Ni univerzalnega pravila, koliko kalorij mora imeti zajtrk. Pri večini ljudi se optimalen razpon giblje med 300 in 500 kalorijami, vendar je pomembnejše, da energijski vnos prilagodite svojemu življenjskemu slogu, telesni aktivnosti in ciljem hujšanja. Uravnotežen zajtrk pa lahko pomembno pripomore k boljši kontroli teka in uspešnejšemu nadzoru telesne teže.