Koliko kalorij po 40. letu za ženske in 50. za moške? In kakšna je res zdrava prehrana, ki si jo vsakdo lahko privošči

Po 40. in 50. letu se telo začne spreminjati. Presnova se postopoma upočasni, mišične mase je manj, hormonsko ravnovesje ni več enako kot pri 25 letih. A največja težava ni v letih, temveč v sodobnih prehranskih navadah.

Prenajedanje s procesirano, hitro in kalorično hrano je postalo pravilo, ne izjema. Paradoks pa je, da je osnovna, zdrava hrana pogosto cenejša od industrijsko predelane.

Kako torej jesti po 40. ali 50. letu, koliko kalorij potrebujemo in kako naj izgleda jedilnik?

Koliko kalorij potrebuje moški po 50. letu?

Povprečne dnevne potrebe:

Sedeč način življenja: 2000–2200 kcal

Zmerna aktivnost: 2200–2500 kcal

Zelo aktiven življenjski slog: 2500–2800 kcal

Po 50. letu se bazalni metabolizem običajno zmanjša za približno 100-200 kcal dnevno. To pomeni, da enaka količina hrane kot pri 35 letih lahko začne povzročati pridobivanje telesne teže.

Koliko kalorij potrebuje ženska po 40. letu?

Sedeč način življenja: 1600–1800 kcal

Zmerno aktivna: 1800–2100 kcal

Zelo aktivna: 2100–2300 kcal

Pri ženskah po 40. letu pomembno vlogo igra tudi hormonsko obdobje (perimenopavza), ki vpliva na porazdelitev maščobe in presnovo.

Težava ni v kalorijah, temveč v kakovosti hrane

Po 40./50. letu telo potrebuje:

več beljakovin (1,2–1,6 g/kg telesne teže),

več vlaknin,

manj sladkorja in predelanih ogljikovih hidratov,

kakovostne maščobe (olivno olje, oreščki, ribe),

redno gibanje za ohranjanje mišične mase.

Najbolj zdrava prehrana ni eksotična, ni modna in ni draga. Temelji na jajcih, stročnicah, sezonski zelenjavi, krompirju, polnovrednih žitih, mlečnih izdelkih, ribah, nekaj kakovostnega mesa.

To je hrana, ki so jo jedle generacije pred nami, brez nenehnega prigrizkovanja.

Primer zdravega tedenskega jedilnika (uravnotežen, cenovno dostopen)

Jedilnik je primeren za približno 1800–2200 kcal dnevno (odvisno od porcij). Po potrebi se količine prilagodijo.

PONEDELJEK

Zajtrk: Ovsena kaša z jogurtom in jabolkom

Kosilo: Piščanec, krompir, velika mešana solata

Večerja: Skuta z bučnimi semeni in zelenjavo

TOREK

Zajtrk: 2 jajci, polnozrnat kruh, paradižnik

Kosilo: Enolončnica iz leče in zelenjave

Večerja: Tuna, fižolova solata, olivno olje

SREDA

Zajtrk: Kefir, ovseni kosmiči, orehi

Kosilo: Pečena riba (sardele ali skuša), krompir, blitva

Večerja: Zelenjavna juha + kos skute

ČETRTEK

Zajtrk: Omleta s špinačo

Kosilo: Goveja juha + kuhano meso in zelenjava

Večerja: Polnozrnat kruh, avokado ali namaz iz čičerike

PETEK

Zajtrk: Grški jogurt, borovnice, lanena semena

Kosilo: Rižota z zelenjavo in piščancem

Večerja: Solata z jajcem in fižolom

SOBOTA

Zajtrk: Ovseni palačinki (brez sladkorja) + jogurt

Kosilo: Pečen puran, ajdova kaša, solata

Večerja: Skuta ali kefir + pest oreščkov

NEDELJA

Zajtrk: 2 jajci, polnozrnat kruh, zelenjava

Kosilo: Goveje meso ali riba, krompir, sezonska solata

Večerja: Lahka zelenjavna juha

Ključna pravila zdrave prehrane po 40./50. letu

Ne jejte ves dan - 3 glavni obroki so dovolj. Vsak obrok naj vsebuje beljakovine. Zmanjšajte sladkor, ne maščob. Ne pijte kalorij (sladke pijače, sokovi). Hodite vsak dan.

Največja napaka sodobnega časa

Ne redimo se zato, ker jemo krompir ali kruh. Redimo se, ker:

jemo prepogosto,

jemo predelano hrano,

premalo spimo,

se premalo gibamo.

Najbolj zdrava prehrana je preprosta, domača in zmerna. Ni treba eksotičnih superživil. Potrebujemo le manj prenajedanja in več osnovne, naravne hrane.