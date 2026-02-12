  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREPROSTO IN UČINKOVITO

Koliko kalorij po 40. letu za ženske in 50. za moške? In kakšna je res zdrava prehrana, ki si jo vsakdo lahko privošči

Ne jejte ves dan! Trije glavni obroki so dovolj.
Jedilnik je primeren za približno 1800–2200 kcal dnevno (odvisno od porcij). Po potrebi se količine prilagodijo. FOTO: Getty Images
Jedilnik je primeren za približno 1800–2200 kcal dnevno (odvisno od porcij). Po potrebi se količine prilagodijo. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 12. 2. 2026 | 11:00
5:21
A+A-

Po 40. in 50. letu se telo začne spreminjati. Presnova se postopoma upočasni, mišične mase je manj, hormonsko ravnovesje ni več enako kot pri 25 letih. A največja težava ni v letih, temveč v sodobnih prehranskih navadah.

Prenajedanje s procesirano, hitro in kalorično hrano je postalo pravilo, ne izjema. Paradoks pa je, da je osnovna, zdrava hrana pogosto cenejša od industrijsko predelane.

Kako torej jesti po 40. ali 50. letu, koliko kalorij potrebujemo in kako naj izgleda jedilnik?

Koliko kalorij potrebuje moški po 50. letu?

Povprečne dnevne potrebe:

  • Sedeč način življenja: 2000–2200 kcal
  • Zmerna aktivnost: 2200–2500 kcal
  • Zelo aktiven življenjski slog: 2500–2800 kcal

Po 50. letu se bazalni metabolizem običajno zmanjša za približno 100-200 kcal dnevno. To pomeni, da enaka količina hrane kot pri 35 letih lahko začne povzročati pridobivanje telesne teže.

Koliko kalorij potrebuje ženska po 40. letu?

  • Sedeč način življenja: 1600–1800 kcal
  • Zmerno aktivna: 1800–2100 kcal
  • Zelo aktivna: 2100–2300 kcal

Pri ženskah po 40. letu pomembno vlogo igra tudi hormonsko obdobje (perimenopavza), ki vpliva na porazdelitev maščobe in presnovo.

Težava ni v kalorijah, temveč v kakovosti hrane

Po 40./50. letu telo potrebuje:

  • več beljakovin (1,2–1,6 g/kg telesne teže),
  • več vlaknin,
  • manj sladkorja in predelanih ogljikovih hidratov,
  • kakovostne maščobe (olivno olje, oreščki, ribe),
  • redno gibanje za ohranjanje mišične mase.

Najbolj zdrava prehrana ni eksotična, ni modna in ni draga. Temelji na jajcih, stročnicah, sezonski zelenjavi, krompirju, polnovrednih žitih, mlečnih izdelkih, ribah, nekaj kakovostnega mesa.

To je hrana, ki so jo jedle generacije pred nami, brez nenehnega prigrizkovanja.

Primer zdravega tedenskega jedilnika (uravnotežen, cenovno dostopen)

Jedilnik je primeren za približno 1800–2200 kcal dnevno (odvisno od porcij). Po potrebi se količine prilagodijo.

PONEDELJEK

Zajtrk: Ovsena kaša z jogurtom in jabolkom

Kosilo: Piščanec, krompir, velika mešana solata

Večerja: Skuta z bučnimi semeni in zelenjavo

TOREK

Zajtrk: 2 jajci, polnozrnat kruh, paradižnik

Kosilo: Enolončnica iz leče in zelenjave

Večerja: Tuna, fižolova solata, olivno olje

image_alt
Zakaj imate visok krvni tlak, če skoraj ne solite hrane

SREDA

Zajtrk: Kefir, ovseni kosmiči, orehi

Kosilo: Pečena riba (sardele ali skuša), krompir, blitva

Večerja: Zelenjavna juha + kos skute

ČETRTEK

Zajtrk: Omleta s špinačo

Kosilo: Goveja juha + kuhano meso in zelenjava

Večerja: Polnozrnat kruh, avokado ali namaz iz čičerike

PETEK

Zajtrk: Grški jogurt, borovnice, lanena semena

Kosilo: Rižota z zelenjavo in piščancem

Večerja: Solata z jajcem in fižolom

SOBOTA

Zajtrk: Ovseni palačinki (brez sladkorja) + jogurt

Kosilo: Pečen puran, ajdova kaša, solata

Večerja: Skuta ali kefir + pest oreščkov

NEDELJA

Zajtrk: 2 jajci, polnozrnat kruh, zelenjava

Kosilo: Goveje meso ali riba, krompir, sezonska solata

Večerja: Lahka zelenjavna juha

Ključna pravila zdrave prehrane po 40./50. letu

Ne jejte ves dan - 3 glavni obroki so dovolj. Vsak obrok naj vsebuje beljakovine. Zmanjšajte sladkor, ne maščob. Ne pijte kalorij (sladke pijače, sokovi). Hodite vsak dan.

Največja napaka sodobnega časa

Ne redimo se zato, ker jemo krompir ali kruh. Redimo se, ker:

  • jemo prepogosto,
  • jemo predelano hrano,
  • premalo spimo,
  • se premalo gibamo.

Najbolj zdrava prehrana je preprosta, domača in zmerna. Ni treba eksotičnih superživil. Potrebujemo le manj prenajedanja in več osnovne, naravne hrane.

Več iz teme

zdrava prehranaprehranazdravo prehranjevanjehrana za zdravjeprehranjevanje
ZADNJE NOVICE
11:18
Novice  |  Slovenija
NJEN KUŽA

Urška Klakočar Zupančič pretresla z izpovedjo: »Vudi je ležal ob truplu na cesti«

DZ v sredo sprejel novelo zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ob tem prva dama DZ spomnila, da se njen kuža boji pokanja.
12. 2. 2026 | 11:18
11:15
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Elda Viler: Sedem let nisem pela in to me je potisnilo v bedo

V čustvenem intervjuju, ko se je eni največjih slovenskih pevk večkrat orosilo oko, se spominja svoje največje ljubezni.
Teja Roglič12. 2. 2026 | 11:15
11:12
Novice  |  Slovenija
PUST

V Cerknici bodo žagali babo: maska obvezna, dobra volja priporočena

Poklonili se bodo prvemu cerkniškemu karnevalu iz leta 1976, ki je potekal pod naslovom Kmečka ohcet.
12. 2. 2026 | 11:12
11:00
Lifestyle  |  Polet
PREPROSTO IN UČINKOVITO

Koliko kalorij po 40. letu za ženske in 50. za moške? In kakšna je res zdrava prehrana, ki si jo vsakdo lahko privošči

Ne jejte ves dan! Trije glavni obroki so dovolj.
Miroslav Cvjetičanin12. 2. 2026 | 11:00
10:45
Bulvar  |  Glasba in film
PERSEGEL PRIČAKOVANJA

Melania zaslužila že 13,35 milijona dolarjev

Dokumentarec je sicer stal več kot kateri koli dokumentarni film v zgodovini.
12. 2. 2026 | 10:45
10:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
POZIV OČIVIDCEM

Pozor! Če ste videli, kako je neznani voznik trčil v pešca na cesti Jesenice–Lesce, takoj javite policiji (FOTO)

Zgodilo se je v križišču za Žirovnico.
12. 2. 2026 | 10:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki