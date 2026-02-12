Koliko kalorij po 40. letu za ženske in 50. za moške? In kakšna je res zdrava prehrana, ki si jo vsakdo lahko privošči

Galerija
Po 40. in 50. letu se telo začne spreminjati. Presnova se postopoma upočasni, mišične mase je manj, hormonsko ravnovesje ni več enako kot pri 25 letih. A največja težava ni v letih, temveč v sodobnih prehranskih navadah.
Prenajedanje s procesirano, hitro in kalorično hrano je postalo pravilo, ne izjema. Paradoks pa je, da je osnovna, zdrava hrana pogosto cenejša od industrijsko predelane.
Kako torej jesti po 40. ali 50. letu, koliko kalorij potrebujemo in kako naj izgleda jedilnik?
Povprečne dnevne potrebe:
Po 50. letu se bazalni metabolizem običajno zmanjša za približno 100-200 kcal dnevno. To pomeni, da enaka količina hrane kot pri 35 letih lahko začne povzročati pridobivanje telesne teže.
Pri ženskah po 40. letu pomembno vlogo igra tudi hormonsko obdobje (perimenopavza), ki vpliva na porazdelitev maščobe in presnovo.
Po 40./50. letu telo potrebuje:
Najbolj zdrava prehrana ni eksotična, ni modna in ni draga. Temelji na jajcih, stročnicah, sezonski zelenjavi, krompirju, polnovrednih žitih, mlečnih izdelkih, ribah, nekaj kakovostnega mesa.
To je hrana, ki so jo jedle generacije pred nami, brez nenehnega prigrizkovanja.
Jedilnik je primeren za približno 1800–2200 kcal dnevno (odvisno od porcij). Po potrebi se količine prilagodijo.
PONEDELJEK
Zajtrk: Ovsena kaša z jogurtom in jabolkom
Kosilo: Piščanec, krompir, velika mešana solata
Večerja: Skuta z bučnimi semeni in zelenjavo
TOREK
Zajtrk: 2 jajci, polnozrnat kruh, paradižnik
Kosilo: Enolončnica iz leče in zelenjave
Večerja: Tuna, fižolova solata, olivno olje
SREDA
Zajtrk: Kefir, ovseni kosmiči, orehi
Kosilo: Pečena riba (sardele ali skuša), krompir, blitva
Večerja: Zelenjavna juha + kos skute
ČETRTEK
Zajtrk: Omleta s špinačo
Kosilo: Goveja juha + kuhano meso in zelenjava
Večerja: Polnozrnat kruh, avokado ali namaz iz čičerike
PETEK
Zajtrk: Grški jogurt, borovnice, lanena semena
Kosilo: Rižota z zelenjavo in piščancem
Večerja: Solata z jajcem in fižolom
SOBOTA
Zajtrk: Ovseni palačinki (brez sladkorja) + jogurt
Kosilo: Pečen puran, ajdova kaša, solata
Večerja: Skuta ali kefir + pest oreščkov
NEDELJA
Zajtrk: 2 jajci, polnozrnat kruh, zelenjava
Kosilo: Goveje meso ali riba, krompir, sezonska solata
Večerja: Lahka zelenjavna juha
Ne jejte ves dan - 3 glavni obroki so dovolj. Vsak obrok naj vsebuje beljakovine. Zmanjšajte sladkor, ne maščob. Ne pijte kalorij (sladke pijače, sokovi). Hodite vsak dan.
Ne redimo se zato, ker jemo krompir ali kruh. Redimo se, ker:
Najbolj zdrava prehrana je preprosta, domača in zmerna. Ni treba eksotičnih superživil. Potrebujemo le manj prenajedanja in več osnovne, naravne hrane.