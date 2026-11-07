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PAMETNA HOJA

Koliko korakov na dan moramo narediti, da bi shujšali? Znanost ponuja odgovor

Za uspešno uravnavanje telesne teže ni treba vsak dan doseči 10.000 korakov, še manj pa 20.000.
Deset tisoč korakov pri večini odraslih pomeni približno 7,6 do osem kilometrov. FOTO: Shutterstock 
Deset tisoč korakov pri večini odraslih pomeni približno 7,6 do osem kilometrov. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 7. 11. 2026 | 15:00
7:55
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Je za izgubo odvečnih kilogramov res potrebnih 10.000 korakov na dan? Novejše raziskave kažejo, da takšen cilj ni nujen. Pomembnejši so postopno povečevanje vsakodnevne hoje, ustrezna hitrost in predvsem prehrana.

Hoja je ena najpreprostejših oblik telesne dejavnosti, s katero lahko povečamo dnevno porabo energije in prispevamo k izgubi odvečnih kilogramov. Toda koliko korakov moramo narediti na dan, da bi dosegli opazne rezultate? Univerzalnega odgovora ni, saj je primeren cilj odvisen od naše trenutne telesne dejavnosti, hitrosti hoje in življenjskih navad.

Zanimiv odgovor ponuja pregled raziskav iz leta 2026, ki je zajel programe za uravnavanje telesne teže. Udeleženci so ob koncu obdobja hujšanja v povprečju naredili približno 8450 korakov na dan. V obdobju vzdrževanja dosežene telesne teže je bilo dnevno povprečje približno 8240 korakov.

Pri tem je treba poudariti, da so programi vključevali tudi spremembe prehrane. Zato rezultatov ne moremo razumeti tako, da je 8500 korakov na dan samo po sebi dovolj za hujšanje. Raziskava pa potrjuje, da je povečanje dnevne količine hoje lahko pomemben del celovitega pristopa k uravnavanju telesne teže.

Koliko korakov na dan potrebujemo za hujšanje?

Raziskave niso določile enotnega števila korakov, ki bi zagotavljalo izgubo telesne teže. Najbolj smiselno je najprej ugotoviti, koliko korakov naredimo v običajnem dnevu, nato pa njihovo število postopoma povečevati.

V omenjenem pregledu raziskav iz leta 2026 so udeleženci organiziranih programov za uravnavanje telesne teže dnevno povprečje povečali s približno 7300 na 8450 korakov. To je lahko koristno izhodišče, ne pa obvezni cilj za vsakogar. Raziskava iz leta 2025 je pokazala, da je bilo približno 7000 korakov na dan povezanih z ugodnimi učinki na več kazalnikov zdravja v primerjavi z 2000 koraki. Vendar je proučevala splošne koristi hoje za zdravje, ne neposredno njenega vpliva na izgubo telesne teže.

Za odrasle je sicer priporočljivih najmanj 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden, na primer hitre hoje, ali 75 minut intenzivnejše telesne dejavnosti. Pomembno je tudi, da štejejo krajši časovni odseki gibanja. Tudi desetminutni sprehod je koristen, zlasti če večino dneva presedimo.

Ali moramo res narediti 10.000 korakov na dan?

Ne. Desettisočkorakovni cilj ni uradno zdravstveno priporočilo niti znanstveno določena meja, ki bi jo morali doseči za ohranjanje zdravja ali izgubo kilogramov. Njegov izvor sega v leto 1964, ko je japonsko podjetje ob olimpijskih igrah v Tokiu začelo oglaševati števec korakov z imenom, ki bi ga lahko prevedli kot »merilnik 10.000 korakov«. Število je bilo izbrano kot del trženjske zamisli, ne na podlagi takratnih zdravstvenih raziskav.

To seveda ne pomeni, da 10.000 korakov ni dober cilj. Za telesno dejavne posameznike je lahko koristen izziv, vendar lahko zdravstvene koristi dosežemo tudi z manj koraki. Še posebej pomembno je, da dnevno količino hoje prilagodimo svojim zmožnostim in jo povečujemo postopoma.

Koliko kilometrov je 10.000 korakov in koliko časa potrebujemo?

Deset tisoč korakov pri večini odraslih pomeni približno 7,6 do osem kilometrov. Natančna razdalja je odvisna predvsem od dolžine posameznikovega koraka. Če bi to razdaljo prehodili neprekinjeno, bi za 10.000 korakov potrebovali približno uro in 45 minut. Ni pa nujno, da jih naredimo v enem sprehodu. Korake lahko razporedimo čez ves dan, denimo z jutranjim sprehodom, hojo med odmori in večernim izhodom.

Koliko kalorij porabimo z 10.000 koraki?

Natančnega izračuna, po katerem bi določeno število korakov pomenilo točno določeno porabo kalorij, ni. Ta je odvisna od telesne teže, hitrosti hoje, dolžine koraka in zahtevnosti terena. Po ocenah Ameriškega združenja za srce hoja na razdalji ene milje oziroma približno 1,6 kilometra porabi od 55 do 140 kalorij. Tako širok razpon kaže, kako zelo se poraba energije razlikuje med posamezniki.

Hoja navkreber ali hitrejša hoja praviloma zahtevata več energije kot počasno premikanje po ravnem. Športne ure in drugi merilniki lahko ponudijo oceno porabe kalorij, vendar ta ni povsem natančna in je ne smemo razumeti kot dejansko izmerjeno vrednost.

Ali lahko s hojo shujšamo?

Da, vendar sama hoja ne zagotavlja izgube kilogramov. Z njo povečamo porabo energije, za zmanjšanje telesne teže pa moramo dolgoročno vzdrževati energijski primanjkljaj. To pomeni, da mora telo porabiti več energije, kot je dobi s hrano in pijačo. Pomembno vlogo imajo zato tudi prehrana, kakovost spanja, stres, zdravstveno stanje in druge oblike telesne dejavnosti. Če kljub večji količini hoje telesna teža ostaja nespremenjena, je smiselno pregledati celoten življenjski slog, ne le števila korakov.

Je 20.000 korakov na dan preveč?

Dvajset tisoč korakov pomeni za večino ljudi precejšnjo dnevno obremenitev. To je približno 14 do 15 kilometrov hoje, za kar potrebujemo več ur. Takšna količina hoje ni potrebna niti za hujšanje niti za doseganje splošnih zdravstvenih koristi. Primerna je lahko za dobro telesno pripravljene posameznike, vendar je treba upoštevati telesno pripravljenost, zdravstveno stanje in čas, ki ga imamo na voljo.

Če želimo povečati število dnevnih korakov, moramo to početi postopoma. Ob pojavu bolečin ali neobičajne utrujenosti je priporočljivo zmanjšati obremenitev in po potrebi poiskati nasvet zdravstvenega strokovnjaka.

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Trije načini, kako izboljšati učinek hoje

 

1. Izberimo razgiban teren

Hoja po hribovitih poteh, gozdnih stezah in drugih razgibanih površinah je zahtevnejša od hoje po ravnem. Vzponi in različne podlage povečajo telesni napor ter vključujejo več mišičnih skupin. Teren moramo seveda prilagoditi svojim sposobnostim, zlasti če se šele začenjamo redno ukvarjati s hojo.

2. Pospešimo tempo

Hitra hoja je učinkovita oblika zmerno intenzivne aerobne vadbe. Pravi tempo prepoznamo po nekoliko pospešenem dihanju: med hojo se še lahko pogovarjamo, petje pa postane težje. Takšna hoja izboljšuje vzdržljivost in povečuje porabo energije.

3. Izmenjujmo različne vrste hoje

Vsi sprehodi ne potrebujejo enakega tempa ali trajanja. Smiselno je kombinirati krajše, hitrejše sprehode z daljšimi in počasnejšimi. Vadbo lahko dopolnimo tudi z vajami za moč, predvsem za mišice trupa, medeničnega dna, nog in zadnjice. Močnejše mišice pomagajo ohranjati stabilnost, pravilno telesno držo in učinkovitejši korak.

Rednost je pomembnejša od številke na števcu

Za uspešno uravnavanje telesne teže ni treba vsak dan doseči 10.000 korakov, še manj pa 20.000. Veliko pomembnejše je, da se gibamo redno in svojo dejavnost prilagodimo telesnim zmožnostim. Postopno povečanje števila korakov, hitrejša hoja, uravnotežena prehrana in dovolj spanja so temelji dolgoročnega uspeha.

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