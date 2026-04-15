Koliko korakov na dan zmanjša tveganje za Alzheimerjevo bolezen?

O koristih gibanja za telo pogosto govorimo. Čas je, da začnemo več pozornosti namenjati tudi možganom in vplivu telesne aktivnosti na kognitivno zdravje, še posebej, ker nova raziskava razkriva, koliko korakov na dan lahko upočasni napredovanje Alzheimerjeva bolezen.

Hoja velja za eno najboljših aerobnih vadb za zdravje možganov. Raziskava ameriške organizacije Mass General Brigham to dodatno potrjuje.

Znanstveniki so ugotovili, da lahko že zmerna telesna aktivnost upočasni razvoj bolezni pri starejših, ki so v rizični skupini.

Ključni rezultati raziskave

Raziskava, objavljena v reviji Nature Medicine, je pokazala:

5.000 do 7.000 korakov na dan lahko upočasni kognitivni upad za 5 do 7 let

3.000 do 5.000 korakov na dan lahko upočasni upad za približno 3 leta

V Združenem kraljestvu za Alzheimerjevo boleznijo trpi več kot pol milijona ljudi. Bolezen je povezana z nalaganjem dveh strupenih beljakovin v možganih: amiloid-beta plakov in tau pentelj. Po ocenah strokovnjakov v Sloveniji z različnimi oblikami demence živi več kot 47.000 ljudi, pri čemer je Alzheimerjeva bolezen najpogostejši vzrok bolezni.

Kako je potekala raziskava?

Znanstveniki so analizirali podatke skoraj 300 ljudi, starih med 50 in 90 let. Na začetku študije nihče ni imel kognitivnih težav, nekateri pa so imeli povišano raven amiloida, kar pomeni večje tveganje za razvoj bolezni.

Rezultati so pokazali:

večje število korakov je povezano s počasnejšim kognitivnim upadom

pri manj aktivnih posameznikih so se škodljive beljakovine kopičile hitreje

Podatke so zbirali z letnimi kognitivnimi testi, merjenjem korakov s pedometri in PET-slikanjem možganov.

Previdnost pri interpretaciji

Za dokončne zaključke bodo potrebne dodatne klinične raziskave. Kljub temu poudarjajo, da so rezultati zelo spodbudni: Če imajo posamezniki prisoten amiloid, lahko z več telesne aktivnosti upočasnijo kognitivni upad.

Gre za zelo zanimivo raziskavo. Vemo, da telesna aktivnost pomaga na več načinov, tudi pri upočasnjevanju bolezni. A ker gre za opazovalno študijo, ne moremo trditi, da so koraki neposreden vzrok.

Kako narediti več korakov vsak dan?

Vadba doma: tudi doma lahko dosežete 10.000 korakov z vadbo ali hojo po stanovanju.

Jutranji sprehod: pomaga zmanjšati stres in zagotovi, da vadbo opravite že zgodaj.

Hoja na poti v službo: če je mogoče, del poti opravite peš.

Naj bo zabavno: poslušajte glasbo, podkaste ali se na sprehod odpravite s prijateljem.

Tudi manjši koraki lahko prinesejo velike koristi. Redno gibanje ni pomembno le za telo, temveč tudi za dolgoročno zdravje možganov.