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TESTIRAJMO SE

Koliko metrov lahko prehodite v šestih minutah? Rezultat lahko razkrije več, kot si mislite

Dobra novica je, da lahko svojo telesno zmogljivost izboljšujemo v vseh življenjskih obdobjih.
Nordijska hoja ima nekatere posebnosti. FOTO: Delo Ui
Nordijska hoja ima nekatere posebnosti. FOTO: Delo Ui
Miroslav Cvjetičanin
 15. 11. 2026 | 07:00
6:30
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Se med vzpenjanjem po stopnicah hitreje zadihate kot nekoč? Vam nošenje nakupovalnih vrečk povzroča vse več težav? Preprost šestminutni test hoje lahko pokaže, kako dobro so vaše telo, srce in pljuča kos vsakodnevnim naporom. Pričakovana razdalja je odvisna tudi od starosti in spola.

Marsikdo opazi, da ga z leti vsakodnevni opravki utrudijo hitreje kot nekoč. Že vzpenjanje po stopnicah lahko povzroči zadihanost, nošenje težjih nakupovalnih vrečk postane napornejše, vse težje pa je tudi držati korak z vnuki. Kljub temu večina ljudi svoje telesne zmogljivosti nikoli ne izmeri.

V medicini za to uporabljajo preprost preizkus, imenovan šestminutni test hoje. Z njim preverijo, koliko razdalje lahko posameznik prehodi v šestih minutah po ravnem, pri čemer hodi v svojem tempu. Referenčni podatki kažejo, da zdravi moški, stari od 20 do 59 let, v povprečju prehodijo 736 metrov, ženske iste starostne skupine pa 674 metrov. S starostjo se razdalja praviloma krajša.

Koliko metrov prehodijo zdravi ljudje različnih starosti?

Pri vrednotenju rezultata je treba upoštevati starost in spol. Podatki za odrasle med 20. in 59. letom starosti temeljijo na raziskavi iz leta 2017, v kateri so preverili telesno zmogljivost 1000 zdravih odraslih. Podatki za starejše izhajajo iz raziskave iz leta 2002, v kateri so sodelovali starejši ljudje, ki so živeli samostojno v domačem okolju. Obe raziskavi sta prispevali referenčne vrednosti, ki jih zdravstveni strokovnjaki še danes uporabljajo pri ocenjevanju telesne zmogljivosti, zlasti v rehabilitaciji. Pomembno je, da rezultatov ne primerjamo na pamet. Pričakovana prehojena razdalja se namreč spreminja s starostjo, razlikuje pa se tudi med moškimi in ženskami.

Kako poteka šestminutni test hoje?

Šestminutni test hoje je bil leta 2002 standardiziran kot preprost in cenovno dostopen način za ocenjevanje funkcionalne zmogljivosti srca in pljuč. Namenjen je predvsem spremljanju ljudi z boleznimi srca ali dihal. Za razliko od obremenitvenega testa na tekočem traku pri njem ni treba doseči največje telesne obremenitve. Posameznik hodi v tempu, ki mu ustreza, in sam uravnava napor. Če se utrudi, lahko upočasni ali se ustavi.

Test poteka na ravnem hodniku, dolgem 30 metrov. Cilj je v šestih minutah prehoditi čim daljšo razdaljo. Njegova prednost je prav v preprostosti. Rezultat pokaže, kako učinkovito lahko srce, pljuča, mišice nog in živčni sistem sodelujejo pri vsakodnevnem gibanju. Ne meri torej le telesne zmogljivosti v laboratorijskih razmerah, temveč sposobnost telesa, da se spopada z običajnimi dnevnimi napori.

Kaj pomeni, če v šestih minutah prehodite premalo?

Zdravstveni strokovnjaki so posebej pozorni na rezultate, ki so nižji od približno 80 odstotkov pričakovane razdalje za posameznikovo starost in spol. Takšen dosežek lahko kaže na pomembno zmanjšano telesno zmogljivost.

Vendar slabši rezultat še ne pomeni, da ima človek določeno bolezen. Je predvsem opozorilo, da je treba preveriti, kaj bi lahko bilo v ozadju. Pri ljudeh z boleznimi srca in pljuč je krajša razdalja, prehojena v šestih minutah, povezana tudi z večjim tveganjem za slabše dolgoročne zdravstvene izide. Zato zdravniki test uporabljajo tudi za spremljanje poteka bolezni in učinkovitosti rehabilitacije. Če je rezultat občutno slabši od pričakovanega za vašo starostno skupino, se je smiselno posvetovati z zdravnikom. Razlogi so lahko različni: od pomanjkanja telesne dejavnosti in slabe telesne pripravljenosti do slabokrvnosti ali začetnih bolezni srca in pljuč.

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Redno gibanje izboljša učinkovitost telesa

Kako pomembna je telesna dejavnost tudi v poznejših življenjskih obdobjih, je pokazala raziskava iz leta 2025, v kateri je sodelovalo 163 starejših žensk. Raziskovalci so preverjali, kako raven vsakodnevne telesne dejavnosti vpliva na rezultate šestminutnega testa hoje. Zanimivo je, da so najbolj dejavne udeleženke prehodile nekaj manj kot 500 metrov. To je bila skoraj enaka razdalja kot pri najmanj dejavnih ženskah. Toda pri odzivu srčno-žilnega sistema so bile razlike precejšnje.

Srčni utrip najbolj dejavnih žensk se je med hojo povečal le za približno 12 odstotkov, pri najmanj dejavnih pa za okoli 28 odstotkov. To pomeni, da je bilo telo dejavnejših žensk pri enaki prehojeni razdalji manj obremenjeno. Njihovo srce je enak telesni napor zmoglo opraviti z bistveno manjšim povečanjem srčnega utripa.

Prav zato pri ocenjevanju telesne pripravljenosti ni pomembno samo, koliko metrov prehodimo, temveč tudi, kako se telo odzove na napor.

Kako izboljšati rezultat ne glede na starost?

Dobra novica je, da lahko svojo telesno zmogljivost izboljšujemo v vseh življenjskih obdobjih. Za napredek niso nujni naporni treningi ali dolgotrajna vadba. Pomembna je predvsem rednost. Pomaga že 20 do 30 minut nekoliko hitrejše hoje večino dni v tednu. Smiselno je dodati tudi vaje za krepitev mišic nog, saj njihova moč pomembno vpliva na sposobnost hoje in opravljanje vsakodnevnih opravil. Na telesno zmogljivost vplivajo tudi telesna masa, krvni tlak in kakovost spanja. Zato je skrb za splošno zdravje pomemben del ohranjanja dobre telesne pripravljenosti. Napredek lahko preverjamo s ponavljanjem šestminutnega testa hoje. Če ga opravimo vsakih šest mesecev, lahko primerjamo prehojene razdalje in ugotovimo, ali se je naša zmogljivost izboljšala.

Šestminutni test hoje sicer ni nadomestilo za zdravniški pregled in z njim ne moremo diagnosticirati bolezni. Je pa preprost način, da dobimo bolj objektiven vpogled v svojo telesno pripravljenost. Včasih nam lahko prav rezultat v metrih pokaže spremembe, ki jih pri vsakodnevnih opravilih še ne opazimo.

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