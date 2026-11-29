Za zdravo srce se ni treba, vsak dan, več ur mučiti s treningom. Že 30 minut zmerno intenzivnega gibanja na dan lahko izboljša zdravje srca in ožilja, zniža krvni tlak ter zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt.

Redna telesna dejavnost je ena najboljših stvari, ki jih lahko naredimo za svoje srce. Zmanjšuje tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja ter prispeva k daljšemu življenju. Za doseganje zdravstvenih koristi ni treba izvajati napornih treningov ali vsak dan obiskovati fitnesa. Pomembnejši sta rednost in primerna intenzivnost gibanja.

Ljudje s sladkorno boleznijo, boleznimi srca ali drugimi kroničnimi zdravstvenimi težavami naj se pred začetkom novega programa vadbe posvetujejo z zdravnikom.

Kako telesna vadba koristi srcu?

Redna telesna dejavnost povečuje porabo energije, pomaga pri izgubljanju odvečnih kilogramov in ohranjanju zdrave telesne teže. Čezmerna telesna teža je namreč eden pomembnejših dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja. Zmerno intenzivna aerobna vadba, ki traja od 30 do 60 minut večino dni v tednu, lahko pomaga znižati povišan krvni tlak. Redno gibanje ugodno vpliva tudi na raven maščob v krvi, med drugim lahko pripomore k znižanju ravni holesterola LDL, ki ga pogosto imenujemo slabi holesterol.

Telesna vadba je tudi dokazano učinkovit način obvladovanja stresa. Čeprav neposredna povezava med stresom in nastankom bolezni srca ni povsem pojasnjena, lahko dolgotrajni stres prispeva k drugim dejavnikom tveganja za srčno-žilne bolezni.

Katera vadba je najboljša za srce?

Če jo izvajamo pravilno, je skoraj vsaka oblika telesne vadbe koristna za zdravje, za krepitev srca in izboljšanje delovanja srčno-žilnega sistema pa je še posebej pomembna aerobna vadba. To je telesna dejavnost, pri kateri sodelujejo velike mišične skupine, pospešita pa se srčni utrip in dihanje. Strokovnjaki priporočajo najmanj 150 minut zmerno intenzivne aerobne vadbe na teden oziroma približno 30 minut pet dni v tednu. Dnevno količino gibanja lahko razdelimo tudi na več krajših, deset- ali petnajstminutnih vadbenih enot.

Med zmerno intenzivne dejavnosti sodijo hoja s hitrostjo od štiri do 5,6 kilometra na uro, umirjeno kolesarjenje s hitrostjo do približno 16 kilometrov na uro, ples, plavanje v umirjenem tempu, hoja po ravnem terenu, alpsko smučanje, tenis v dvojicah in lažja vrtna opravila. Za dodatne zdravstvene koristi lahko v tedenski urnik vključimo tudi visoko intenzivno telesno dejavnost. Če izvajamo izključno takšno vadbo, je priporočljivih najmanj 75 minut na teden. Med zahtevnejše dejavnosti sodijo tek, hitra hoja, intenzivnejše kolesarjenje, hoja v klanec, tek na smučeh, vzpenjanje po stopnicah, preskakovanje kolebnice, nogomet in košarka. Intenzivnost posamezne dejavnosti je seveda odvisna tudi od telesne pripravljenosti posameznika, terena in drugih okoliščin.

Preprost preizkus razkrije, ali je vadba dovolj intenzivna

Eden najpreprostejših načinov za ocenjevanje intenzivnosti telesne dejavnosti je tako imenovani pogovorni test, za katerega ne potrebujemo nobene merilne naprave. Pri zmerno intenzivni vadbi se dihanje pospeši, vendar se med gibanjem še vedno lahko pogovarjamo, ne moremo pa več udobno peti. Pri visoko intenzivni vadbi je dihanje toliko hitrejše, da lahko brez vmesnega vdiha izgovorimo le nekaj besed.

Kolikšen naj bo srčni utrip med vadbo?

Intenzivnost telesne vadbe lahko spremljamo tudi z merjenjem srčnega utripa. Priporočeno območje srčnega utripa med aerobno vadbo je okvirno med 50 in 85 odstotki največjega srčnega utripa. Največji srčni utrip lahko približno ocenimo tako, da od števila 220 odštejemo svojo starost. Pri zmerno intenzivni vadbi naj bi srčni utrip dosegal od 50 do 70 odstotkov največjega srčnega utripa, pri visoko intenzivni pa od 70 do 85 odstotkov. Pri tem je treba poudariti, da gre zgolj za okvirne vrednosti, saj se dejanski največji srčni utrip med posamezniki precej razlikuje.

Priporočene vrednosti srčnega utripa med vadbo glede na starost

Redna aerobna vadba krepi srce, pomaga uravnavati krvni tlak in zmanjšuje tveganje za bolezni srca in ožilja. FOTO: Slovenske novice

Kako pravilno izmeriti srčni utrip?

Če pri vadbi ne uporabljamo merilnika srčnega utripa, si lahko utrip izmerimo ročno. Za kratek čas prekinemo vadbo ter kazalec in sredinec položimo na notranjo stran zapestja, tik pod korenom palca. Utripe štejemo deset sekund, dobljeno število pa pomnožimo s šest. Tako dobimo približno število srčnih utripov na minuto. Začetniki naj se sprva držijo spodnjega dela priporočenega območja srčnega utripa, nato pa z izboljševanjem telesne pripravljenosti postopoma povečujejo intenzivnost vadbe. Tudi gibanje pod priporočenim območjem je lahko koristno za zdravje, zato ni treba za vsako ceno dosegati določenega srčnega utripa.

Posebna previdnost je potrebna pri ljudeh, ki jemljejo zdravila za zniževanje krvnega tlaka ali zdravljenje srčnih bolezni. Nekatera zdravila namreč upočasnjujejo srčni utrip in vplivajo na njegov odziv med telesnim naporom. V takšnih primerih splošne formule za izračun največjega srčnega utripa niso nujno primerne.

Kdaj se je treba pred začetkom vadbe posvetovati z zdravnikom?

Posvet z zdravnikom je še posebej priporočljiv za ljudi, ki so bili dolgo telesno nedejavni in nameravajo začeti intenzivneje vaditi, ter za tiste s povišanim krvnim tlakom, sladkorno boleznijo, boleznimi srca ali drugimi kroničnimi zdravstvenimi težavami. Če se med vadbo pojavijo bolečina ali pritisk v prsih, nenavadna zadihanost, omotica ali občutek, da bomo omedleli, je treba vadbo takoj prekiniti in poiskati zdravniško pomoč.

Za zdravje srca niso odločilni športni dosežki, temveč rednost gibanja. Vsakodnevna hoja, kolesarjenje, plavanje ali druga oblika aerobne vadbe so lahko pomembna naložba v zdravje in dolgoživost.