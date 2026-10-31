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Koliko polnozrnatih živil na dan? Ta količina lahko pomembno koristi srcu

Za prve koristi ni treba zaužiti tako velike količine. Izboljšanja so zaznali že pri dnevnem vnosu od 30 do 40 gramov, kar pomeni približno dve porciji polnozrnatih živil.
Raziskovalci so količino polnozrnatih živil določali glede na njihovo suho težo. Zato je številke nekoliko težje neposredno povezati z običajnimi obroki. FOTO: Shutterstock
Raziskovalci so količino polnozrnatih živil določali glede na njihovo suho težo. Zato je številke nekoliko težje neposredno povezati z običajnimi obroki. FOTO: Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 31. 10. 2026 | 08:51
6:47
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Polnozrnata živila so že dolgo uvrščena med pomembne sestavine zdrave prehrane. Priporočilo, naj jih uživamo več, je dobro znano, precej manj jasno pa je, koliko jih pravzaprav potrebujemo vsak dan. Nova obsežna analiza je ponudila konkreten odgovor: največje koristi za zdravje srca so raziskovalci ugotovili pri dnevnem vnosu od 60 do 100 gramov polnozrnatih živil.

O pomenu polnozrnatih živil pogosto slišimo v zdravstvenih priporočilih in prehranskih smernicah. Vendar nasvet, naj jih uživamo več, običajno ne vključuje natančne količine. Prav to vprašanje je v ospredje postavila nova analiza, objavljena v strokovni reviji European Heart Journal.

Raziskovalci so združili podatke iz 87 randomiziranih kontroliranih raziskav, v katerih je sodelovalo več kot 6500 ljudi. Ugotovili so, da so bili najizrazitejši pozitivni učinki na kazalnike zdravja srca in ožilja povezani z uživanjem od 60 do 100 gramov polnozrnatih živil na dan. To ustreza približno štirim do šestim porcijam.

Pozitivni učinki se pokažejo že pri dveh porcijah

Za prve koristi pa ni treba zaužiti tako velike količine. Izboljšanja so zaznali že pri dnevnem vnosu od 30 do 40 gramov, kar pomeni približno dve porciji polnozrnatih živil. Raziskave so potekale v Aziji, Evropi, Severni Ameriki, Avstraliji in Braziliji. Njihovo srednje trajanje je bilo približno osem tednov. Analiza tako ponuja obsežen vpogled v to, kako lahko različne količine polnozrnatih živil vplivajo na dejavnike, povezane s tveganjem za bolezni srca in ožilja.

Nižji holesterol, manjši obseg pasu in manj vnetij

Rezultati so pokazali, da so udeleženci, ki so uživali več polnozrnatih živil, nekoliko izgubili telesno težo, zmanjšal pa se jim je tudi obseg pasu. Znižala se je raven skupnega holesterola. Pomembna ugotovitev je bilo tudi zmanjšanje koncentracije interlevkina 6, snovi, ki sodeluje pri vnetnih procesih v telesu in je eden od kazalnikov vnetja. Za te spremembe so raziskovalci ocenili, da obstajajo dokazi z visoko stopnjo zanesljivosti.

Nekoliko manj zanesljivi, vendar še vedno dosledni so bili rezultati pri holesterolu LDL, trigliceridih, sistoličnem krvnem tlaku in ravni glukoze v krvi na tešče. Tudi pri teh kazalnikih so ugotovili ugodne spremembe, vendar se lahko njihova velikost razlikuje. Polnozrnata živila torej verjetno ne koristijo srcu zaradi enega samega izrazitega učinka, temveč zaradi kombinacije več manjših izboljšanj. Skupaj lahko prispevajo k ugodnejšemu presnovnemu profilu in zmanjševanju dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja.

Polnozrnata živila so živila, izdelana iz celih žitnih zrn. To pomeni, da pri predelavi ohranijo vse tri dele zrna: otrobe, kalček in endosperm (jedro). Prav zato vsebujejo več prehranskih vlaknin, vitaminov, mineralov in drugih koristnih snovi kot izdelki iz bele, prečiščene moke.

Med najpogostejša polnozrnata živila spadajo:

  • Polnozrnati kruh - izdelan iz polnozrnate pšenične, ržene ali druge žitne moke.
  • Ovseni kosmiči - iz celega ovsenega zrna.
  • Rjavi riž - za razliko od belega riža ohrani otrobe in kalček.
  • Polnozrnate testenine - izdelane iz polnozrnate pšenične moke.
  • Ajda - v obliki ajdove kaše ali izdelkov iz ajdove moke.
  • Ječmen - predvsem v obliki ječmenove kaše.
  • Proso - neoluščeno proso oziroma prosena kaša.
  • Polnozrnata koruzna moka in izdelki iz nje.
  • Pira - kadar je uporabljeno celotno pirino zrno.

Zakaj so koristna za zdravje?

Polnozrnata živila:

  • vsebujejo veliko prehranskih vlaknin, ki ugodno vplivajo na prebavo;
  • pomagajo uravnavati raven krvnega sladkorja;
  • prispevajo k zniževanju holesterola LDL;
  • podpirajo zdravje črevesne mikrobiote;
  • povečujejo občutek sitosti;
  • so povezana z manjšim tveganjem za bolezni srca in ožilja.

Pomembno pri nakupu: Temna barva kruha še ne pomeni, da je polnozrnat. Tudi kruh z zrni na površini ni nujno izdelan iz polnozrnate moke. Na deklaraciji preverite, ali je polnozrnata moka navedena kot glavna sestavina.

Polnozrnato ne pomeni nujno večzrnato ali kruh s semeni. Bistveno je, da je pri izdelavi uporabljeno celotno žitno zrno.

Kako doseči priporočeno dnevno količino?

Raziskovalci so količino polnozrnatih živil določali glede na njihovo suho težo. Zato je številke nekoliko težje neposredno povezati z običajnimi obroki. V praksi pa lahko priporočeni dnevni vnos dosežemo z razmeroma preprostimi spremembami jedilnika. Skleda ovsenih kosmičev za zajtrk, rezina polnozrnatega kruha pri kosilu in porcija rjavega riža pri večerji so primeri, kako lahko polnozrnata živila vključimo v vsakodnevno prehrano. Med primerne izbire spadajo tudi polnozrnate testenine, ajdovi in pirini izdelki, polnozrnati kruhki ter pekovski izdelki iz polnozrnate koruzne moke. Pomembna ni le posamezna izbira, temveč predvsem redno vključevanje polnozrnatih živil v uravnoteženo prehrano.

Kaj raziskava še ne more potrditi?

Kljub spodbudnim rezultatom ima analiza tudi omejitve. Večina vključenih raziskav je bila razmeroma kratka, saj je njihovo srednje trajanje znašalo približno osem tednov. To omogoča oceno kratkoročnih sprememb v telesu, ne pove pa zanesljivo, kakšni so učinki rednega uživanja polnozrnatih živil v obdobju več let. Raziskovalci so opozorili tudi na pomanjkanje podatkov o zelo velikem dnevnem vnosu. Zlasti malo je bilo raziskav, ki bi preučevale uživanje več kot 140 gramov polnozrnatih živil na dan.

Kljub temu so ugotovitve pomembne za vsakogar, ki želi s prehrano podpreti zdravje srca in ožilja. Že dve porciji polnozrnatih živil na dan sta lahko povezani s prvimi koristnimi spremembami, največ izboljšanj pri preučevanih kazalnikih pa so raziskovalci ugotovili pri štirih do šestih porcijah oziroma od 60 do 100 gramih na dan.

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