  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA ENI NOGI

Koliko sekund lahko stojite na eni nogi? Rezultat razkriva, kako se starate

Preprost preizkus stoje na eni nogi tako ni tekmovanje in tudi ne diagnoza.
Če lahko danes na eni nogi stojite bistveno manj časa kot pred nekaj leti ali če je vaš rezultat občutno slabši od pričakovanega za vašo starost, je to lahko znak, ki mu je vredno nameniti pozornost.  FOTO: Getty Images
Če lahko danes na eni nogi stojite bistveno manj časa kot pred nekaj leti ali če je vaš rezultat občutno slabši od pričakovanega za vašo starost, je to lahko znak, ki mu je vredno nameniti pozornost.  FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 9. 9. 2026 | 11:00
7:17
A+A-

Preprost preizkus ravnotežja lahko pove precej o telesni pripravljenosti in staranju. Stojte na eni nogi in merite čas. Koliko sekund zdržite, ne da bi stopili na tla ali se prijeli za oporo? Rezultat je lahko zanimiv pokazatelj vašega telesnega stanja.

Postavite se ob steno ali kuhinjski pult, da boste imeli v primeru izgube ravnotežja varno oporo. Dvignite eno stopalo nekaj centimetrov od tal, roke iztegnite za boljše ravnotežje in glejte naravnost predse. Nato začnite meriti čas. Šteje se, koliko sekund lahko položaj zadržite, ne da bi poskakovali, stopili z dvignjeno nogo na tla ali se prijeli za steno oziroma drugo oporo. Čeprav gre za zelo preprost preizkus, lahko pove precej o tem, kako se s staranjem spreminjajo naše telesne sposobnosti.

Raziskave, v katerih je sodelovalo več tisoč odraslih, kažejo, da se sposobnost ohranjanja ravnotežja na eni nogi s starostjo zmanjšuje. Pri tem se lahko ravnotežje poslabšuje hitreje kot moč stiska roke, način hoje ali količina mišične mase. V eni od večjih raziskav so ugotovili, da je bilo prav ravnotežje na nedominantni nogi telesna sposobnost, ki je s starostjo najbolj izrazito upadala.

Koliko časa je normalno stati na eni nogi?

Rezultati se precej razlikujejo glede na starost. Odrasli v 30. in 40. letih lahko praviloma na eni nogi stojijo približno eno minuto. Pri ljudeh v 50. letih se ta čas zmanjša na približno 45 sekund, pri 70-letnikih pa na okoli 26 sekund. Pri tem je treba poudariti, da gre za povprečne vrednosti in ne za strogo določene meje, pri katerih bi nekoga lahko označili za telesno dobro ali slabo pripravljenega. Če na primer 72-letna oseba na eni nogi zdrži 25 sekund, je njen rezultat povsem blizu povprečja za njeno starostno skupino. Veliko pomembnejša je primerjava z lastnimi preteklimi rezultati.

Če lahko danes na eni nogi stojite bistveno manj časa kot pred nekaj leti ali če je vaš rezultat občutno slabši od pričakovanega za vašo starost, je to lahko znak, ki mu je vredno nameniti pozornost. Slabše ravnotežje je povezano z večjim tveganjem za padce Raziskave so pokazale tudi povezavo med ravnotežjem v srednjih letih in tveganjem za ponavljajoče se padce v poznejšem življenjskem obdobju. V eni od pomembnejših raziskav so spremljali več kot 2000 odraslih, pri katerih so ravnotežje preverjali v starosti 53 let ter nato med 60. in 64. letom. Udeležence so nato spremljali še več let in beležili njihove padce.

Pri 53 letih je lahko celotnih 30 sekund na eni nogi zdržalo približno 69 odstotkov udeležencev. Med 60. in 64. letom jih je to zmoglo le še približno 50 odstotkov. Še posebej zanimiva je bila povezava pri ljudeh, ki so imeli vztrajno slabo ravnotežje.

Odrasli, ki so pri obeh meritvah v srednjih letih na eni nogi zdržali manj kot 15 sekund, so imeli pozneje več kot trikrat večje tveganje za ponavljajoče se padce v primerjavi s tistimi, ki so zmogli vseh 30 sekund. Vsaka dodatna sekunda ravnotežja je bila povezana s približno štiriodstotnim zmanjšanjem tveganja za ponavljajoče se padce. Raziskovalci sicer opozarjajo, da preizkus ni dovolj natančen, da bi ga lahko uporabljali kot samostojno diagnostično metodo. Je pa zaradi svoje preprostosti zelo uporaben kot domači preizkus telesne pripravljenosti.

Zakaj z leti težje stojimo na eni nogi?

Ravnotežje ni ena sama sposobnost. Pri njegovem ohranjanju sodelujejo vid, vestibularni sistem v notranjem ušesu ter čutilne informacije iz mišic in sklepov. S staranjem lahko katera koli od teh funkcij začne nekoliko slabše delovati. Učinek se še poveča, če hkrati izgubimo nekaj mišične moči, zlasti v predelu kolkov in gležnjev. Zato slabše ravnotežje ni nujno posledica enega samega dejavnika. Pogosto gre za kombinacijo sprememb, ki se sčasoma seštevajo.

Posledice so lahko zelo konkretne.

Padci so med starejšimi pomemben vzrok poškodb, zmanjšane gibljivosti in izgube samostojnosti. Zlom kolka v poznejših letih lahko pomeni začetek dolgotrajnega okrevanja, pri nekaterih ljudeh pa tudi trajno zmanjšanje samostojnosti.

Dobra novica: ravnotežje lahko izboljšamo

Ravnotežje je ena od telesnih sposobnosti, pri katerih lahko že z redno vadbo razmeroma hitro opazimo napredek. Pomembno je načelo, ki velja za številne telesne sposobnosti: če določene funkcije ne uporabljamo, lahko sčasoma oslabijo. Če jo redno uporabljamo in treniramo, jo lahko dlje časa ohranjamo. Za izboljšanje ravnotežja zato ni potrebna posebna oprema ali draga telovadnica. Veliko vaj lahko opravimo doma, ob steni, pultu ali stabilnem stolu.

Tri preproste vaje za boljše ravnotežje

 

Stoje na eni nogi

Stojte na eni nogi in se zaradi varnosti rahlo držite naslonjala stola ali pulta. Poskušajte postopoma doseči 30 sekund na vsaki nogi. Ko postane vaja enostavna, lahko oporo zmanjšate.

Pomembna je predvsem rednost. Vajo lahko vključite celo v vsakodnevna opravila, na primer med umivanjem zob, vendar le, če je okolica varna in imate v bližini stabilno oporo.

Hoja peta–prsti

Postavite peto ene noge neposredno pred prste druge, tako da se skoraj dotikata. Nato naredite približno 20 korakov po ravni črti. Na začetku vajo izvajajte ob steni ali drugi varni opori. Pogled naj bo usmerjen naprej.

Hoja z vadbo ravnotežja

Hodite po ravni črti, roke iztegnite vstran. Pri vsakem koraku zadnjo nogo nekoliko dvignite in za trenutek zadržite položaj, preden jo postavite na tla. Vaja posnema del obremenitve, ki jo telo doživlja pri stoji na eni nogi, in pomaga krepiti mišice, ki sodelujejo pri ohranjanju ravnotežja.

Koliko vadbe ravnotežja potrebujemo?

Starejšim od 65 let strokovnjaki priporočajo, da vadbo ravnotežja vključijo v večino dni v tednu. Poleg tega sta pomembni tudi vadba za moč in aerobna telesna dejavnost. Če je vaš rezultat pri preizkusu stoje na eni nogi bistveno slabši od pričakovanega za vašo starost ali če imate težave z ravnotežjem tudi pri vsakodnevnih opravilih, je smiselno poiskati strokovno pomoč.

Fizioterapevt lahko oceni ravnotežje in ugotovi, ali je v ozadju zmanjšana mišična moč, slabša gibljivost, težava z vidom, vestibularnim sistemom ali kateri drug dejavnik.

Preprost preizkus stoje na eni nogi tako ni tekmovanje in tudi ne diagnoza. Je predvsem opozorilo, da je ravnotežje pomembna telesna sposobnost, ki si zasluži enako pozornost kot moč, vzdržljivost in gibljivost.

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

ravnotežjestoja na eni nogivadba ravnotežjastaranje
ZADNJE NOVICE
10:50
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SPOLNI NAPAD

Groza na letu proti Zagrebu: 15-letnica tiho poklicala stevardeso in ji pokazala srhljivo sporočilo

Zapletlo se je kmalu po vzletu, ko je 15-letnica, ki je potovala sama, diskretno poklicala stevardeso ...
9. 9. 2026 | 10:50
10:42
Lifestyle  |  Svetovalnica
SETEV

Septembra na vrtu ne pozabite na motovilec: ena najodpornejših vrtnin za hladne dni

Motovilec ne mara vročine, brez težav prezimi in nas lahko s svežimi rozetami razveseljuje tudi takrat, ko je vrt večinoma prazen.
Alenka Kociper9. 9. 2026 | 10:42
10:20
Novice  |  Slovenija
OPOZORILO

Grozljivi prizori pri Podutiškem bajerju: ribe ujete v plitvinah, grozi množični pogin

»Krape lahko preselijo v ribnike za krape, želve rdečevratke, če so te tudi v bajerju, pa v živalske vrtove ali druga zatočišča,« so navedli.
9. 9. 2026 | 10:20
10:16
Novice  |  Slovenija
SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA

Če ne bo dogovora, bo Antična nekropola v Šempetru leta 2027 zaprta

Ministrica za kulturo je obiskala Rimsko nekropolo v Šempetru v Savinjski dolini, kjer je nujna ureditev lastniških razmerij.
Špela Kuralt9. 9. 2026 | 10:16
10:07
Novice  |  Slovenija
PRAVNI SPOR

Katja Kokot je Tini Gaber Golob povzročila hude duševne stiske, glavobole in nespečnost, zato od nje zahteva 15 tisočakov: se bo spor nadaljeval na sodišču?

Zaradi sporne objave od poslanke Resni.ce zahteva umik zapisa, javno opravičilo in odškodnino.
Kaja Grozina9. 9. 2026 | 10:07
10:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Sabina Senčar: Vsi iščemo tabletko, ki bo rešila vse naše težave. Hormoni to zagotovo niso

Ginekologinja jasno pove, da so zahteve do žensk danes bistveno drugačne kot pred leti. "Ženska mora biti naspana, pozorna ... Zato je strokovna podpora zelo pomembna."
Sabina Obolnar9. 9. 2026 | 10:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Potovanja, prevoz in malica za mlade cenejši

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
8. 9. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Ključni preizkus šele prihaja

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Vrnimo se k branju!

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki