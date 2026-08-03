Koliko treninga za moč je dovolj? Nova raziskava razkriva presenetljivo številko za daljše in bolj zdravo življenje

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Trening za moč ni pomemben le za športnike ali obiskovalce fitnesa. Vse več raziskav kaže, da je redna vadba za krepitev mišic eden najpomembnejših dejavnikov za zdravo staranje, manjše tveganje za bolezni in daljšo življenjsko dobo. Nova obsežna raziskava zdaj razkriva, koliko časa bi ji morali nameniti vsak teden.
Dolga leta so strokovna priporočila največ poudarka namenjala aerobni vadbi, kot so hitra hoja, tek, kolesarjenje ali plavanje. Danes pa postaja vse bolj jasno, da ima prav trening za moč ključno vlogo pri ohranjanju zdravja, predvsem po 40. letu starosti, ko začne mišična masa naravno upadati.
Nova analiza, objavljena v strokovni reviji British Journal of Sports Medicine, kaže, da je za največje zdravstvene koristi priporočljivo opraviti od 90 do 120 minut treninga za moč na teden.
Trening za moč vključuje vse oblike vadbe, pri katerih mišice delujejo proti obremenitvi. To so lahko uteži, elastike, lastna telesna teža ali naprave v fitnesu. Med najbolj učinkovite vaje sodijo počepi, izpadni koraki, sklece, mrtvi dvig in različne potisne ter vlečne vaje.
Takšna vadba prinaša številne koristi:
Raziskovalci so analizirali podatke skoraj 150.000 odraslih, ki so jih spremljali tudi do 30 let. Pokazalo se je, da je bila najnižja stopnja umrljivosti pri ljudeh, ki so vsak teden opravili med 90 in 120 minut treninga za moč.
Pozitiven učinek je bil opazen ne glede na količino aerobne vadbe. To pomeni, da je krepitev mišic koristna tudi za ljudi, ki sicer veliko hodijo, tečejo ali kolesarijo.
Analiza je pokazala povezavo med rednim treningom za moč in manjšim tveganjem za:
Nekatere prejšnje raziskave celo nakazujejo, da bi lahko vadba za moč upočasnila zmanjševanje možganske mase, povezano s staranjem.
Avtorji opozarjajo, da gre za opazovalno raziskavo, zato rezultatov ni mogoče razumeti kot neposreden dokaz, da trening za moč sam po sebi podaljšuje življenje.
Možno je tudi, da ljudje, ki redno telovadijo, pogosteje skrbijo za zdravo prehrano, kakovosten spanec in druge zdrave življenjske navade. Kljub temu ugotovitve potrjujejo vedno več dokazov, da ima redna krepitev mišic pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja.
Čeprav raziskava kot optimalno količino navaja od 90 do 120 minut tedensko, strokovnjaki poudarjajo, da koristi prinaša že manjša količina vadbe. Če trenutno opravite približno eno uro treninga za moč na teden, je že dodaten krajši trening lahko pomemben korak naprej. Najpomembnejša je rednost.
Če za vadbo nimate veliko časa, lahko njeno učinkovitost povečate na več načinov:
Za začetnike zadostuje že 10 do 15 minut vadbe na dan, ki jo lahko opravijo doma. Počepi, izpadni koraki, sklece, deska in vaje z elastikami učinkovito krepijo mišice brez posebne opreme.
Strokovna priporočila še vedno svetujejo najmanj 150 minut zmerno intenzivne aerobne aktivnosti tedensko, vendar vse več dokazov kaže, da brez rednega treninga za moč skrb za zdravje ni popolna.
Približno 90 do 120 minut vadbe za moč na teden, razdeljenih na dva ali tri treninge, je po trenutnih ugotovitvah količina, ki lahko pomembno prispeva k boljšemu zdravju, večji telesni zmogljivosti in kakovostnejšemu staranju.