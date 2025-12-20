Koliko vina na teden pijejo stoletniki iz »modrih con«? Odgovor vas bo presenetil

Znani so po preprostem življenjskem slogu, prehrani, bogati z rastlinsko hrano, zmernem gibanju in močnih družinskih vezeh. Manj znano in za marsikoga presenetljivo pa je dejstvo, da je v teh regijah prisotno tudi redno, a zelo zmerno uživanje vina.

Eden do dva kozarca na dan, a ne na zalogo

V večini modrih con, z izjemo nekaterih verskih skupnosti, prebivalci alkohol uživajo redno in v majhnih količinah. Običajno gre za en do dva kozarca vina na dan, pogosto ob obroku in v družbi. Ključno je, da se pitje porazdeli čez teden, pitje večje količine alkohola ob koncu tedna ne sodi v ta življenjski slog.

Takšen vzorec uživanja je opazen v delih sveta, kot so Sardinija, Kostarika, Grčija in Japonska, kjer so dolgoživost, nizka stopnja kroničnih bolezni in aktivna starost nekaj povsem običajnega.

Zakaj ravno vino?

Rdeče vino vsebuje naravne rastlinske spojine z antioksidativnim delovanjem. Antioksidanti pomagajo ščititi celice pred poškodbami, kar je zlasti pomembno v starejšem življenjskem obdobju, ko se obrambni mehanizmi telesa slabšajo. Nekatere raziskave nakazujejo, da lahko takšne snovi prispevajo k zmanjševanju vnetij v telesu ter pomagajo pri uravnavanju krvnega tlaka in holesterola.

A strokovnjaki ob tem opozarjajo: alkohol ni nujen za zdravje. Podobne zaščitne učinke lahko dosežemo tudi z rednim uživanjem sadja, zelenjave, stročnic in drugih rastlinskih živil, brez tveganj, ki jih prinaša alkohol.

Koliko alkohola je še varno?

Evropske zdravstvene smernice priporočajo, da odrasli ne presežejo 14 enot alkohola na teden, pri čemer naj bo uživanje razporejeno čez več dni in vključuje tudi dneve brez alkohola. To v praksi pomeni približno deset manjših kozarcev vina na teden.

Prekoračitev teh meja povečuje tveganje za: bolezni jeter, povišan krvni tlak, srčno-žilne bolezni, možgansko kap, nekatere vrste raka. Zato velja jasno pravilo: če že pijemo alkohol, naj bo to zmerno, redko in premišljeno.

Pravilo 80 odstotkov: jesti manj, živeti dlje

Poleg zmernega uživanja vina prebivalci modrih con pogosto sledijo tudi pravilu, da prenehajo jesti, ko so približno 80-odstotno siti. Običajno imajo lažji obrok v poznem popoldnevu ali zgodnjem večeru, s čimer se izognejo prenajedanju in preobremenitvi prebave.

Tak pristop lahko pomaga pri nadzoru telesne teže in zmanjšuje tveganje za bolezni, povezane z debelostjo. Vendar strokovnjaki poudarjajo, da takšen način prehranjevanja ni primeren za vsakogar, prehranske potrebe se razlikujejo glede na starost, telesno dejavnost in zdravstveno stanje.

Dolgo življenje ni stvar ene navade

Skupna točka modrih con ni ena sama skrivnost, temveč celosten življenjski slog: zmernost pri hrani in pijači, veliko gibanja, močna socialna mreža in jasno postavljene meje pri uživanju alkohola. Čeprav velja, da je za zdravje najbolje piti čim manj alkohola, so stoletniki dokaz, da je ob zmernosti in zdravem okolju tudi kozarec vina lahko del uravnoteženega življenja.