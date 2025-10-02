Kozarec gazirane pijače skrajša življenje za 12 minut, a to še ni najslabše, pravijo znanstveniki

O zdravi prehrani največ študirajo v ZDA, kar je zanimivo, saj sami priznavajo, da se najbolj nezdravo prehranjujejo. Zdaj temu hočejo narediti konec.

Zdrav način življenja sodi v program trenutnega predsednika Donalda Trumpa, ki hoče na vsak način narediti Ameriko spet najboljšo državo na svetu. Tako politiko bi si želela vsak država, je moje skromno mnenje, ko gre za hvalo politikom.

Američani so se spet spotaknili ob svojo najbolj znano brezalkoholno pijačo, ampak v isti sapi omenjajo prav vse sladke gazirane pijače na svetu.

Vsak požirek kole morda prebudi spomine na mladost, a dejansko gre za krajo dragocenih minut zdravja v odrasli dobi. Bere se neverjetno, a vse več dokazov je, da je to res, a do zdaj nismo vedeli.

Po podatkih raziskave, ki je analizirala več kot 5.800 živil v ameriški prehranski industriji, lahko en kozarec gazirane pijače skrajša trajanje zdravega življenja za 12 minut, kar poudarja vpliv prehrane na dolgoživost.

Študijo so izvedli strokovnjaki z Univerze v Michiganu, rezultati pa so bili objavljeni v ugledni reviji Nature Food. Rezultati raziskave prihajajo ob času, ko so bila gospodinjstva v ZDA lani pozvana, naj po 14. uri ne pijejo več kave.

Največji vpliv hrane na zdravje

Raziskava je pokazala, da lahko en hot dog skrajša zdrav življenjski čas za 36 minut, medtem ko 30 g oreščkov in semen dejansko prispeva 25 minut k zdravemu življenju.

Vegetarijanske in veganske možnosti so postale standard v ameriški prehrani, od prestižnih restavracij do verig hitre prehrane. Veliko ljudi se zaveda, da njihove prehranske odločitve vplivajo tako na lastno zdravje kot na zdravje planeta, sta za The Conversation pojasnila raziskovalca študije.

Kako so raziskovalci merili učinek hrane

Strokovnjaki so analizirali posamezna živila glede na njihovo sestavo in učinek na zdravje ljudi izračunali z uporabo podatkov iz velike epidemiološke študije Global Burden of Disease.

Hkrati so preučili tudi okoljske posledice različnih živil z metodo IMPACT World+, ki vključuje celoten življenjski cikel hrane, od predelave, proizvodnje, priprave, konzumacije do odpadkov.

Preproste zamenjave, ki podaljšajo življenje

Zamenjava 10 odstotkov mesa z zelenjavo lahko dnevno podaljša zdravo življenje za približno 48 minut. Študija je pokazala, da nadomestitev 10 odstotkov kalorij iz govedine in predelanega mesa s polnozrnatimi žitaricami, sadjem, zelenjavo, oreščki, stročnicami in izbranimi morskimi sadeži lahko posamezniku prinese skoraj eno uro dodatnih zdravih let na dan.

Raziskovalci svetujejo, da ljudje v svojo prehrano vključijo več hranilno bogate hrane, kot so poljščine, zelenjava, sadje, oreščki in okolju prijazni morski sadeži. Prav tako priporočajo zmanjšanje vnosa močno predelanega mesa, govedine in zelenjave iz rastlinjakov.

Zaključek raziskave

Potreba po spremembah v prehrani, ki izboljšajo zdravje ljudi in okolje, je jasna. Njihove ugotovitve kažejo, da lahko že majhne, ciljno usmerjene spremembe prehrane ponudijo učinkovito strategijo za dosego pomembnih zdravstvenih in okoljskih koristi, brez potrebe po dramatičnih spremembah prehranskih navad.