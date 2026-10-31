  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LE NAJBOLJŠE

Krompir, riž ali testenine? Katero živilo je najbolj zdravo in zakaj?

Neposredna primerjava krompirja, riža in testenin, ki jo povzema bavarski kmetijski inštitut, pokaže precej jasnega zmagovalca.
Čeprav imajo v prehrani pomembno mesto, se razlikujejo po hranilni sestavi, vsebnosti vlaknin, vplivu na občutek sitosti in tudi obremenitvi okolja. FOTO: Shutterstock 
Čeprav imajo v prehrani pomembno mesto, se razlikujejo po hranilni sestavi, vsebnosti vlaknin, vplivu na občutek sitosti in tudi obremenitvi okolja. FOTO: Shutterstock 
Miroslav Cvjetičanin
 31. 10. 2026 | 15:00
4:11
A+A-

Krompir, riž in testenine so med najpogostejšimi živili na naših krožnikih. Vsi trije so pomemben vir ogljikovih hidratov, ki telesu zagotavljajo energijo. Toda katera izbira je z vidika zdravja najboljša? Čeprav imajo v prehrani pomembno mesto, se razlikujejo po hranilni sestavi, vsebnosti vlaknin, vplivu na občutek sitosti in tudi obremenitvi okolja.

Pogosto jim očitamo, da ne nasitijo dovolj dolgo ali da povzročajo hiter porast krvnega sladkorja. Vendar je njihov vpliv v veliki meri odvisen od vrste živila, načina predelave in priprave.

Po navedbah nemškega prehranskega združenja (DGE), ki jih povzema nemški okoljski in potrošniški portal, imajo polnozrnate različice praviloma prednost pred močno predelanimi izdelki. Vsebujejo namreč več prehranskih vlaknin in hranilnih snovi, zato zagotavljajo dolgotrajnejši občutek sitosti.

Riž: pomembna razlika med belim in rjavim

Riž je eno najpomembnejših osnovnih živil na svetu. Vendar se njegova pridelava sooča z okoljskim izzivom, saj zahteva velike količine vode. Po podatkih organizacije za trajnostno pridelavo riža ta dejavnost porabi pomemben delež svetovnih zalog sladke vode. Pozornost vzbuja tudi vsebnost arzena. Riž lahko namreč vsebuje manjše količine te naravno prisotne strupene snovi, ki jo rastline med rastjo sprejemajo iz tal in vode.

Z vidika hranilne sestave je rjavi riž praviloma boljša izbira od belega. Ker pri predelavi ohrani zunanje plasti zrna, vsebuje več vlaknin in hranilnih snovi. Dobra alternativa je tudi parboiled riž, ki je pred luščenjem toplotno obdelan s paro. S tem se del hranilnih snovi iz zunanjih plasti prenese v notranjost zrna, zato jih med nadaljnjo predelavo ohrani več kot običajni beli riž.

image_alt
Letošnja martinovanja, zaradi katerih se je vredno odpraviti na izlet

Testenine: polnozrnate imajo prehransko prednost

Testenine so predvsem vir ogljikovih hidratov in telesu zagotavljajo energijo. Njihova hranilna vrednost pa je precej odvisna od uporabljene moke. Polnozrnate testenine vsebujejo več prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov kot običajne testenine iz bele pšenične moke. Zaradi večje vsebnosti vlaknin so praviloma tudi bolj nasitne. Če so testenine redno na jedilniku, je zato smiselno pogosteje izbrati polnozrnato različico. Ta je z vidika hranilne sestave boljša izbira.

Krompir je med tremi najboljša izbira

Neposredna primerjava krompirja, riža in testenin, ki jo povzema bavarski kmetijski inštitut, pokaže precej jasnega zmagovalca. To je krompir. V primerjavi z drugima dvema živiloma vsebuje razmeroma malo kalorij, hkrati pa dobro nasiti. Je tudi vir pomembnih hranilnih snovi, med drugim vitamina C, vitaminov skupine B, kalija in magnezija. Prednost krompirja ni samo njegova hranilna sestava. Njegov vpliv na okolje je praviloma manjši kot pri pridelavi riža in proizvodnji testenin.

Vendar je pomemben način priprave. Krompir, pripravljen s kuhanjem ali pečenjem z zmerno količino maščobe, je lahko zelo dobra sestavina uravnotežene prehrane. Pri cvrtju v veliki količini olja pa se njegova energijska vrednost občutno poveča, zato takšna priprava ni primerljiva z manj mastnimi načini priprave.

Kaj torej izbrati?

Če primerjamo hranilno vrednost, nasitnost in vpliv na okolje, ima krompir med tremi živili največ prednosti, če ga pripravimo brez cvrtja. Sledita mu rjavi riž in polnozrnate testenine. To ne pomeni, da se je treba rižu ali testeninam odpovedati. Vsa tri živila so lahko del zdrave prehrane. Pomembno je predvsem, da izbiramo manj predelane različice, upoštevamo način priprave in jih vključujemo v uravnotežene obroke.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zdrava prehranatesteninekrompirrižogljikovi hidratitrajnostna prehrana
ZADNJE NOVICE
16:25
Bulvar  |  Domači trači
ČESTITKE

Se spomnite delavne Monike, ki jo je sanjski moški Blaž odpikal? Povila je čudovitega sinčka (FOTO)

Monika Slapnik, ki smo jo spoznali v šovu z Blažem Kričejem Režkom, ima velik razlog za veselje. S partnerjem Juretom sta se razveselila prvega novorojenčka, na družbenih omrežjih pa je že delila tudi njegovo fotografijo.
31. 10. 2026 | 16:25
16:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MESEC BRKOV

Movember ni mesec šibkosti, vprašajmo se, kako skrbimo zase

Brki, ki novembra zrastejo na obrazih moških po vsem svetu, imajo precej pomembnejše sporočilo, kot se zdi na prvi pogled.
31. 10. 2026 | 16:20
15:42
Novice  |  Slovenija
PODNEBNE SPREMEMBE

Zaradi El Niña naj bi umrlo 857.000 ljudi, kaj to pomeni za Slovenijo? (VIDEO in FOTO)

Raziskovalci opozarjajo na smrtonosne posledice skrajne vročine. Največ dodatnih smrti napovedujejo v državah svetovnega juga, posledice podnebnega pojava pa bi lahko občutili tudi drugod po svetu.
31. 10. 2026 | 15:42
15:15
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Petnajst makaronov za zajtrk Slovencem v koncentracijskem taborišču (FOTO)

V čudoviti Toskani se skriva Renicci, kraj peklenskega imena za številne Slovence.
31. 10. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Polet
LE NAJBOLJŠE

Krompir, riž ali testenine? Katero živilo je najbolj zdravo in zakaj?

Neposredna primerjava krompirja, riža in testenin, ki jo povzema bavarski kmetijski inštitut, pokaže precej jasnega zmagovalca.
Miroslav Cvjetičanin31. 10. 2026 | 15:00
14:39
Bulvar  |  Zanimivosti
BOŽIČNI OKRASKI

Šok med nakupovanjem! Kupci osupli nad snežakom, ki mehansko obdeluje sladkorno palico (VIDEO)

Kupec, ki je že te dni pričel izbirati praznično dekoracijo za svoj dom, preprosto ni mogel verjeti svojim očem.
31. 10. 2026 | 14:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

V tujino jih ne pošiljamo zato, da so tam, ampak da tam nekaj naredijo.

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
Promo
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

V tujino jih ne pošiljamo zato, da so tam, ampak da tam nekaj naredijo.

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NASVET

Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Pazite na te pasti.

Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

Imate zavarovano hišo? Morda vas čaka neprijetno presenečenje

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki