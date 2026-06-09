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SKORAJ NAJBOLJŠI KRUH

Kruh, ki ga strokovnjaki priporočajo za zniževanje krvnega tlaka: presenetljive koristi priljubljene vrste kruha

Ta kruh pomaga pri krvnem tlaku, uravnava krvni sladkor in podpira zdravje črevesja.
Kruh iz kislega testa združuje tradicionalen način priprave in sodobne ugotovitve o prehrani. FOTO: Lara Lukše 
Kruh iz kislega testa združuje tradicionalen način priprave in sodobne ugotovitve o prehrani. FOTO: Lara Lukše 
Miroslav Cvjetičanin
 9. 6. 2026 | 06:00
4:05
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Sveže pečen kruh je za mnoge nepogrešljiv del vsakodnevne prehrane. Med številnimi vrstami kruha pa strokovnjaki vse pogosteje izpostavljajo kruh iz kislega testa, ki naj bi imel številne koristi za zdravje.

Novejše raziskave kažejo, da lahko redno uživanje te tradicionalne vrste kruha pomaga pri zniževanju krvnega tlaka, uravnavanju krvnega sladkorja in izboljšanju zdravja prebavil.

Visok krvni tlak je ena največjih zdravstvenih težav sodobnega časa

Povišan krvni tlak je eden glavnih dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja ter možgansko kap. Strokovnjaki zato poudarjajo pomen zdravih prehranskih navad, pri čemer lahko pomembno vlogo igra tudi izbira kruha.

Po njihovih ugotovitvah kruh iz kislega testa oziroma kruh z drožmi, vsebuje prehranske vlaknine, ki pomagajo zniževati raven holesterola in podpirajo zdravo delovanje krvnega obtoka. Poseben proces fermentacije pa izboljša tudi absorpcijo pomembnih mineralov, ki sodelujejo pri normalnem delovanju srčno-žilnega sistema.

Skrivnost kruha iz kislega testa je v fermentaciji

Kruh z drožmi je pripravljen iz preprostih sestavin: moke, vode, soli ter naravne fermentirane kulture divjih kvasovk in bakterij. Njegova največja posebnost je naravni proces vzhajanja. Za razliko od običajnega kruha pri pripravi ne uporabljajo industrijskega kvasa, temveč fermentacijo, ki sproži vrsto koristnih bioloških procesov.

Med fermentacijo se beljakovine v moki razgradijo v spojine, imenovane peptidi. Te spojine lahko prispevajo k sproščanju krvnih žil, kar ugodno vpliva na krvni tlak.

Nedavna raziskava je pokazala, da so se pri posameznikih, ki so dva meseca redno uživali kruh iz kislega testa namesto običajnega kruha, pokazali pozitivni učinki na krvni tlak.

Pomaga tudi pri uravnavanju krvnega sladkorja

Ena največjih prednosti kruha z drožmi je njegov nižji glikemični indeks v primerjavi z običajnim belim kruhom. To pomeni, da po zaužitju povzroči počasnejše naraščanje ravni sladkorja v krvi. Fermentacija namreč spremeni strukturo škroba, zaradi česar ga telo počasneje prebavlja in absorbira.

Takšen učinek je lahko posebej koristen za ljudi, ki želijo ohranjati stabilno raven krvnega sladkorja ali zmanjšati tveganje za presnovne motnje.

Odličen zaveznik zdravja črevesja

Kruh iz kislega testa vsebuje vitamine skupine B, ki podpirajo delovanje imunskega sistema, hkrati pa predstavlja dober vir prebiotičnih vlaknin. Prebiotiki služijo kot hrana koristnim bakterijam v črevesju, kar spodbuja uravnoteženo črevesno mikrobioto in boljšo prebavo. Zdrava črevesna flora je povezana tudi z močnejšim imunskim sistemom ter boljšim splošnim počutjem.

Katera vrsta je najboljša?

Strokovnjaki priporočajo predvsem polnozrnati kruh iz kislega testa. Polnozrnata različica vsebuje bistveno več vlaknin kot beli kruh ali beli kruh iz kislega testa. Več vlaknin pomeni daljši občutek sitosti, boljše uravnavanje prebave in manjše obremenitve za krvni sladkor.

Že ena rezina na dan lahko predstavlja koristen del uravnotežene prehrane. Odlično se poda k zajtrku, kot priloga k solatam ali kot osnova za različne zdrave prigrizke.

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Po mnenju strokovnjakov za srce je ta kruh bolj zdrav od kislega testa - in ni ne pira ne rženi

Zakaj je kruh iz kislega testa vse bolj priljubljen?

Kruh iz kislega testa združuje tradicionalen način priprave in sodobne ugotovitve o prehrani. Raziskave kažejo, da lahko zaradi posebnega procesa fermentacije pomaga pri zniževanju krvnega tlaka, izboljša prebavo, podpira zdravje črevesja ter ugodno vpliva na raven krvnega sladkorja.

Prav zato ga številni prehranski strokovnjaki uvrščajo med bolj zdrave izbire kruha, še posebej kadar gre za polnozrnate različice.

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Kruh, ki ga strokovnjaki priporočajo za zniževanje krvnega tlaka: presenetljive koristi priljubljene vrste kruha

Ta kruh pomaga pri krvnem tlaku, uravnava krvni sladkor in podpira zdravje črevesja.
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