Krvna skupina B bi lahko upočasnila staranje. Znanstveniki odkrili zanimivo povezavo

Raziskovalci vse več pozornosti namenjajo tudi krvnim skupinam, saj bi lahko te vplivale na vnetja, strjevanje krvi in tveganje za nekatere bolezni.

Staranje je zapleten proces, na katerega vpliva preplet genetike, življenjskega sloga in okoljskih dejavnikov. V zadnjih letih pa znanstveniki proučujejo še enega od možnih dejavnikov - krvno skupino.

Raziskava, objavljena v znanstveni reviji Journal of Thrombosis and Haemostasis, kaže, da bi lahko krvna skupina vplivala na način, kako telo uravnava vnetne procese, strjevanje krvi in tveganje za razvoj nekaterih bolezni. Vsi ti mehanizmi so pomembni tudi pri procesu biološkega staranja.

Razlike v strjevanju krvi

Ena od možnih razlag je povezana z razlikami v dejavnikih strjevanja krvi, ki so med posameznimi krvnimi skupinami različni. Ti lahko vplivajo na tveganje za bolezni srca in ožilja, ki so med pomembnimi dejavniki, povezanimi z biološkim staranjem. Pregledi dosedanjih raziskav kažejo, da bi lahko imeli ljudje s krvno skupino B nekoliko ugodnejši profil glede strjevanja krvi in vnetnih procesov. To sicer še ne pomeni, da krvna skupina B sama po sebi zagotavlja počasnejše staranje, vendar nakazuje na zanimivo povezavo, ki jo znanstveniki še proučujejo.

Kronično vnetje lahko sčasoma poškoduje tkiva in organe. Če je raven dolgotrajnega vnetja nižja, je lahko telo bolje zaščiteno pred nekaterimi poškodbami, kar bi lahko prispevalo tudi k počasnejšemu biološkemu staranju.

Pomemben je tudi črevesni mikrobiom

Pri povezavi med krvno skupino in staranjem bi lahko imel določeno vlogo tudi črevesni mikrobiom oziroma skupnost mikroorganizmov, ki živijo v prebavilih. Krvna skupina lahko vpliva na sestavo črevesnih bakterij, kar je povezano z načinom, kako telo absorbira hranila, pa tudi z odzivom imunskega sistema in vnetnimi procesi. Tudi na tem področju pa znanstveniki še ugotavljajo, kako pomembna je povezava med krvno skupino, črevesnim mikrobiomom in dolgoročnim zdravjem.

Krvna skupina ni usoda

Pri tem je pomembno poudariti, da krvna skupina sama ne določa, kako hitro se bo človek staral. Na biološko staranje vpliva veliko dejavnikov, med katerimi imajo pomembno vlogo genetika, okolje, prehrana, telesna dejavnost, kakovost spanja in druge vsakodnevne navade. Uravnotežena prehrana, bogata z zelenjavo, vlakninami, kakovostnimi beljakovinami in zdravimi maščobami, podpira normalno delovanje organizma ne glede na krvno skupino.

Pomembna sta tudi dovolj kakovostnega spanca in redna telesna dejavnost. Oboje je povezano z boljšim zdravjem in ugodnejšimi kazalniki biološkega staranja. Krvna skupina lahko zato ponudi nekaj dodatnih informacij o posameznikovih bioloških značilnostih in morebitnih nagnjenostih, vendar na proces staranja bistveno vplivajo tudi dejavniki, na katere lahko človek vpliva sam.

Raziskave tako ne dokazujejo, da ljudje s krvno skupino B nujno živijo dlje ali se starajo počasneje. Kažejo predvsem na zanimive biološke povezave, ki bi lahko v prihodnosti pomagale bolje razumeti, zakaj se organizmi starajo različno hitro.