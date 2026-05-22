  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŽELEZO V NAS

Krvna slika pove več, kot si mislimo

Zakaj je železo ključno za športnike: brez dobre krvi ni vrhunskih rezultatov.
Dobro počutje se začne pri dobri krvi. FOTO: Getty Images
Dobro počutje se začne pri dobri krvi. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 22. 5. 2026 | 05:00
5:36
A+A-

Ob razpravah o beljakovinah, ogljikovih hidratih in zdravih maščobah pogosto pozabimo na hranilo, ki ima izjemen vpliv na telesno zmogljivost - železo.

Prav zadostna količina železa v krvi je eden ključnih dejavnikov dobre telesne pripravljenosti, regeneracije in vzdržljivosti, še posebej pri športnikih in aktivnih rekreativcih.

Železo ima v telesu izredno pomembno nalogo: sodeluje pri prenosu kisika po organizmu. Rdeče krvničke namreč s pomočjo hemoglobina dovajajo kisik mišicam in organom, železo pa je bistven element tega procesa. Če ga primanjkuje, telo težje proizvaja energijo, posledice pa športniki hitro občutijo kot utrujenost, slabšo zmogljivost in počasnejšo regeneracijo.

Železo in športna zmogljivost

Raziskave so pokazale, da lahko ustrezna raven železa izboljša telesno pripravljenost in zmanjša občutek napora med vadbo. Ženske, ki so uživale dodatke železa, so bile sposobne opraviti zahtevnejše treninge z nižjim srčnim utripom in manjšo utrujenostjo.

Ko telesu primanjkuje železa, mora srce delovati intenzivneje, da mišicam zagotovi dovolj kisika. To pomeni hitrejšo izčrpanost, slabšo vzdržljivost in manj učinkovito vadbo.

Posebej pomembno je stanje železa pri:

  • vzdržljivostnih športnikih,
  • tekačih na dolge proge,
  • kolesarjih,
  • plavalcih,
  • športnicah v obdobju menstruacije,
  • rekreativcih v obdobjih intenzivnih treningov.

Hemsko in nehemsko železo

Železo v prehrani poznamo v dveh oblikah:

  • hemsko železo, ki ga najdemo v živilih živalskega izvora,
  • nehemsko železo, ki je prisotno predvsem v rastlinskih živilih.

Telo hemsko železo absorbira precej učinkoviteje. Tanko črevo vsrka približno 10 do 30 odstotkov hemskega železa, medtem ko pri nehemskem absorbira le okoli 2 do 5 odstotkov.

Katera živila vsebujejo največ železa?

Najboljši viri hemskega železa so:

  • rdeče meso,
  • govedina,
  • svinjina,
  • perutnina,
  • morski sadeži.

Nehemsko železo pa najdemo v:

  • špinači,
  • leči,
  • belem fižolu,
  • bučnih semenih,
  • oreščkih,
  • polnozrnatih živilih.

To sicer ne pomeni, da vegetarijanci težko zadostijo potrebam po železu. S premišljeno prehrano in pravilnim kombiniranjem živil lahko tudi brez mesa dosežejo ustrezen vnos.

Vitamin C močno izboljša absorpcijo

Pomembno vlogo pri absorpciji železa ima vitamin C. Kozarec pomarančnega soka ali druga živila, bogata z vitaminom C, lahko absorpcijo železa povečajo tudi do trikrat.

Zato strokovnjaki priporočajo, da živila z železom kombiniramo z:

  • agrumi,
  • papriko,
  • kivijem,
  • jagodičevjem,
  • brokolijem.

Po drugi strani absorpcijo zmanjšujejo večje količine kave, čaja in kalcija neposredno ob obroku.

Ko železa primanjkuje

Pomanjkanje železa je eno najpogostejših prehranskih pomanjkanj na svetu. Sprva gre lahko le za izčrpane zaloge, pozneje pa stanje vodi v funkcionalno pomanjkanje in celo slabokrvnost oziroma anemijo.

Najpogostejši simptomi so:

  • kronična utrujenost,
  • glavoboli,
  • omotica,
  • slabša koncentracija,
  • zmanjšana telesna zmogljivost,
  • zadihanost že pri manjšem naporu.

Pri športnikih se pogosto pojavlja tudi tako imenovana športna anemija. Intenzivna telesna dejavnost lahko namreč poveča potrebe po železu do te mere, da jih telo brez ustrezne prehrane ne more več pokriti.

Zakaj športniki izgubljajo železo?

Pri intenzivni vadbi telo železo izgublja na več načinov:

  • s potenjem,
  • zaradi mehanskega uničevanja rdečih krvničk,
  • zaradi povečane telesne temperature,
  • z mikropoškodbami v prebavilih med dolgotrajnimi napori.

Posebej izpostavljeni so tekači na dolge proge, saj pri vsakem stiku stopala s podlago prihaja do dodatnega mehanskega razpada krvničk. Podobne težave opažajo tudi pri plavalcih in drugih vzdržljivostnih športnikih.

Previdno pri prehranskih dopolnilih

Če laboratorijski izvidi pokažejo prenizke vrednosti železa, je nujen posvet z zdravnikom. Dopolnila z železom niso primerna za jemanje na lastno pest.

Previsoke vrednosti železa lahko namreč povzročijo resne zdravstvene težave, med drugim:

  • bolezni jeter,
  • srčno-žilna obolenja,
  • diabetes,
  • težave s sklepi.

Več železa zato ne pomeni samodejno boljše telesne pripravljenosti ali večje zmogljivosti.

Krvna slika pove več, kot si mislimo

Za resnejše rekreativce in športnike je redno spremljanje krvne slike izjemno pomembno. Stanje železa v krvi lahko pomembno vpliva na kakovost treninga, regeneracijo in športne rezultate.

Dobra telesna pripravljenost se namreč začne pri dobri krvi.

Več iz teme

športna prehranašportna rekreacijakriželezoKrvna slikaželezo v krvi
ZADNJE NOVICE
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Pa vseeno hvala za skrb, Edi

Oblast je zelo podobna Sizifovemu biznisu: ves čas se ženeš zanjo, pa je nikoli ne dobiš za vedno.
Primož Kališnik22. 5. 2026 | 02:00
23:11
Novice  |  Slovenija
O NELEGITIMNIH VOLITVAH

Golob »udaril« po prihodnjem mandatarju Janši: Za oblast je pripravljen izdati kogar koli, tudi našo državo

Po mnenju premierja v odhodu so bile volitve zaradi izraelskega vmešavanja nelegitimne.
21. 5. 2026 | 23:11
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Noče sprememb

O luknjah.
Branko Babič21. 5. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Dušana Malovrha: Ogrožena vrsta

Mladih upov slovenskih korenin iz tujine ne znamo navdušiti, da bi zaigrali za domovino.
Dušan Malovrh21. 5. 2026 | 22:25
21:25
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Sarah Paulson, Cardi B in Beyoncé.
21. 5. 2026 | 21:25
21:15
Novice  |  Slovenija
VISOKI ZNESKI

Razkrite podrobnosti izjav poslancev Resnice o poskusih podkupovanja: Sandi, prespi vse skupaj, oglasi se jutri do ene

Tarče poskusov podkupovanj naj bi bili poslanci Resnice Nedeljko Todorović, Boris Mijić in Aleksander Štorek.
21. 5. 2026 | 21:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki