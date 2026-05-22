Krvna slika pove več, kot si mislimo

Ob razpravah o beljakovinah, ogljikovih hidratih in zdravih maščobah pogosto pozabimo na hranilo, ki ima izjemen vpliv na telesno zmogljivost - železo.

Prav zadostna količina železa v krvi je eden ključnih dejavnikov dobre telesne pripravljenosti, regeneracije in vzdržljivosti, še posebej pri športnikih in aktivnih rekreativcih.

Železo ima v telesu izredno pomembno nalogo: sodeluje pri prenosu kisika po organizmu. Rdeče krvničke namreč s pomočjo hemoglobina dovajajo kisik mišicam in organom, železo pa je bistven element tega procesa. Če ga primanjkuje, telo težje proizvaja energijo, posledice pa športniki hitro občutijo kot utrujenost, slabšo zmogljivost in počasnejšo regeneracijo.

Železo in športna zmogljivost

Raziskave so pokazale, da lahko ustrezna raven železa izboljša telesno pripravljenost in zmanjša občutek napora med vadbo. Ženske, ki so uživale dodatke železa, so bile sposobne opraviti zahtevnejše treninge z nižjim srčnim utripom in manjšo utrujenostjo.

Ko telesu primanjkuje železa, mora srce delovati intenzivneje, da mišicam zagotovi dovolj kisika. To pomeni hitrejšo izčrpanost, slabšo vzdržljivost in manj učinkovito vadbo.

Posebej pomembno je stanje železa pri:

vzdržljivostnih športnikih,

tekačih na dolge proge,

kolesarjih,

plavalcih,

športnicah v obdobju menstruacije,

rekreativcih v obdobjih intenzivnih treningov.

Hemsko in nehemsko železo

Železo v prehrani poznamo v dveh oblikah:

hemsko železo, ki ga najdemo v živilih živalskega izvora,

nehemsko železo, ki je prisotno predvsem v rastlinskih živilih.

Telo hemsko železo absorbira precej učinkoviteje. Tanko črevo vsrka približno 10 do 30 odstotkov hemskega železa, medtem ko pri nehemskem absorbira le okoli 2 do 5 odstotkov.

Katera živila vsebujejo največ železa?

Najboljši viri hemskega železa so:

rdeče meso,

govedina,

svinjina,

perutnina,

morski sadeži.

Nehemsko železo pa najdemo v:

špinači,

leči,

belem fižolu,

bučnih semenih,

oreščkih,

polnozrnatih živilih.

To sicer ne pomeni, da vegetarijanci težko zadostijo potrebam po železu. S premišljeno prehrano in pravilnim kombiniranjem živil lahko tudi brez mesa dosežejo ustrezen vnos.

Vitamin C močno izboljša absorpcijo

Pomembno vlogo pri absorpciji železa ima vitamin C. Kozarec pomarančnega soka ali druga živila, bogata z vitaminom C, lahko absorpcijo železa povečajo tudi do trikrat.

Zato strokovnjaki priporočajo, da živila z železom kombiniramo z:

agrumi,

papriko,

kivijem,

jagodičevjem,

brokolijem.

Po drugi strani absorpcijo zmanjšujejo večje količine kave, čaja in kalcija neposredno ob obroku.

Ko železa primanjkuje

Pomanjkanje železa je eno najpogostejših prehranskih pomanjkanj na svetu. Sprva gre lahko le za izčrpane zaloge, pozneje pa stanje vodi v funkcionalno pomanjkanje in celo slabokrvnost oziroma anemijo.

Najpogostejši simptomi so:

kronična utrujenost,

glavoboli,

omotica,

slabša koncentracija,

zmanjšana telesna zmogljivost,

zadihanost že pri manjšem naporu.

Pri športnikih se pogosto pojavlja tudi tako imenovana športna anemija. Intenzivna telesna dejavnost lahko namreč poveča potrebe po železu do te mere, da jih telo brez ustrezne prehrane ne more več pokriti.

Zakaj športniki izgubljajo železo?

Pri intenzivni vadbi telo železo izgublja na več načinov:

s potenjem,

zaradi mehanskega uničevanja rdečih krvničk,

zaradi povečane telesne temperature,

z mikropoškodbami v prebavilih med dolgotrajnimi napori.

Posebej izpostavljeni so tekači na dolge proge, saj pri vsakem stiku stopala s podlago prihaja do dodatnega mehanskega razpada krvničk. Podobne težave opažajo tudi pri plavalcih in drugih vzdržljivostnih športnikih.

Previdno pri prehranskih dopolnilih

Če laboratorijski izvidi pokažejo prenizke vrednosti železa, je nujen posvet z zdravnikom. Dopolnila z železom niso primerna za jemanje na lastno pest.

Previsoke vrednosti železa lahko namreč povzročijo resne zdravstvene težave, med drugim:

bolezni jeter,

srčno-žilna obolenja,

diabetes,

težave s sklepi.

Več železa zato ne pomeni samodejno boljše telesne pripravljenosti ali večje zmogljivosti.

Krvna slika pove več, kot si mislimo

Za resnejše rekreativce in športnike je redno spremljanje krvne slike izjemno pomembno. Stanje železa v krvi lahko pomembno vpliva na kakovost treninga, regeneracijo in športne rezultate.

Dobra telesna pripravljenost se namreč začne pri dobri krvi.