NOVO O KRVNEM TLAKU

Krvni tlak naj bi bil nižji, kot smo mislili doslej

V zadnjih letih je več raziskav pokazalo, da imajo ljudje boljše zdravstvene izide, če zdravniki ciljajo na nižje vrednosti krvnega tlaka.
Zdravila za zniževanje krvnega tlaka sodijo med najpogosteje predpisana zdravila in rešujejo številna življenja, vendar imajo tudi neželene učinke, kot so suha usta, omotica in utrujenost. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 14. 5. 2026 | 15:00
Visok krvni tlak ostaja eden največjih tihih sovražnikov zdravja, saj lahko dolga leta poteka brez opaznih simptomov, medtem pa postopoma poškoduje srce, možgane in ožilje. Strokovnjaki zdaj opozarjajo, da bi morale biti priporočene vrednosti krvnega tlaka nižje, kot so veljale doslej.

Zakaj je krvni tlak tako pomemben?

Krvni tlak predstavlja silo, s katero kri pritiska na stene žil med kroženjem po telesu. Čeprav ga pogosto ne občutimo neposredno, ima ključno vlogo pri nastanku številnih bolezni. Ob telesnem naporu je povišan krvni tlak normalen pojav, težava pa nastane, kadar ostaja previsok tudi v mirovanju.

Dolgotrajno povišan krvni tlak obremenjuje srce in ožilje. Poškoduje drobne krvne žile v ledvicah in možganih, hkrati pa povzroča otrdelost večjih žil, kar povečuje možnost nastanka oblog in s tem tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap.

Srce mora zaradi povečanega pritiska delovati močneje, zato se srčna mišica zadebeli. Sčasoma lahko to vodi v srčno popuščanje.

Dve številki, ki veliko povesta

Krvni tlak izražamo z dvema številkama, na primer 120/80 mmHg. Višja številka pomeni sistolični tlak, torej tlak med utripom srca, nižja pa diastolični tlak, ko srce med utripi počiva.

Trenutne britanske smernice priporočajo zdravljenje pri večini ljudi, mlajših od 80 let, ko krvni tlak preseže vrednost 140/90. Vendar se stroka vse bolj nagiba k nižjim ciljnim vrednostim.

Najprej spremembe življenjskega sloga

Zdravniki najprej priporočajo spremembe življenjskega sloga, predvsem izgubo telesne teže in zmanjšanje vnosa soli. Manj telesne teže pomeni manjšo obremenitev srca, manj soli pa zmanjša zadrževanje tekočine v telesu in s tem količino krvi v obtoku.

A praksa kaže, da spremembe pogosto niso dovolj. Mnogi težko trajno izgubijo telesno težo, zmanjšanje vnosa soli pa sistolični tlak običajno zniža le za približno pet do šest milimetrov živega srebra, kar pogosto ne zadostuje.

Ko pridejo na vrsto zdravila

Naslednji korak je zdravljenje z zdravili. Zdravila za zniževanje krvnega tlaka sodijo med najpogosteje predpisana zdravila in rešujejo številna življenja, vendar imajo tudi neželene učinke, kot so suha usta, omotica in utrujenost.

Nekateri bolniki morajo za dosego ciljnih vrednosti jemati več različnih zdravil hkrati. Težavo predstavlja tudi dejstvo, da krvni tlak ni stalen. Ob stresu, denimo pri obisku zdravnika, se lahko zviša, pri hitrem vstajanju pa pade, kar povzroča vrtoglavico in povečuje tveganje za padce.

Nove smernice: cilj naj bo 130/80

V zadnjih letih je več raziskav pokazalo, da imajo ljudje boljše zdravstvene izide, če zdravniki ciljajo na nižje vrednosti krvnega tlaka. Čeprav lahko intenzivnejše zdravljenje poveča možnost kratkotrajnih padcev tlaka ob vstajanju, koristi po mnenju strokovnjakov pretehtajo tveganja, saj se zmanjša število srčnih infarktov in možganskih kapi.

Britansko in irsko združenje za hipertenzijo zato zdaj priporoča ciljno vrednost 130/80 mmHg namesto dosedanjih 140/90. Kljub temu naj bi zdravniki zdravljenje še vedno začeli šele, ko tlak preseže 140/90.

V Združenih državah Amerike so nove smernice že še strožje in priporočajo začetek zdravljenja pri vrednosti 130/80.

Kaj lahko storimo sami?

Strokovnjaki poudarjajo, da je redno spremljanje krvnega tlaka izjemno pomembno, saj lahko zgodnje ukrepanje prepreči resne zaplete. Priporočajo več gibanja, zdravo prehrano z manj soli, vzdrževanje primerne telesne teže, omejevanje alkohola in opustitev kajenja.

Ljudje, ki imajo povišan krvni tlak ali mejne vrednosti, naj se o možnostih zdravljenja posvetujejo z osebnim zdravnikom. Tudi majhno znižanje krvnega tlaka lahko dolgoročno pomembno zmanjša tveganje za bolezni srca in ožilja ter podaljša zdrava leta življenja.

krvni tlak krvni pritisk visok pritisk zdravje srca in ožilja hipertenzija zdravje
NOVO O KRVNEM TLAKU

Krvni tlak naj bi bil nižji, kot smo mislili doslej

V zadnjih letih je več raziskav pokazalo, da imajo ljudje boljše zdravstvene izide, če zdravniki ciljajo na nižje vrednosti krvnega tlaka.
Miroslav Cvjetičanin14. 5. 2026 | 15:00
