  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POMEMBNO OPOZORILO

Kupujmo živila, ne izdelkov! Kako industrijska hrana in aditivi vplivajo na zdravje

Strokovnjaki se strinjajo, da je najboljša pot do bolj zdrave prehrane nakup osnovnih, čim manj predelanih živil.
Pri nakupovanju pa naj bo vodilo vedno isto: čim krajši seznam sestavin, brez dodanega sladkorja, brez transmaščob in z zmerno količino soli. FOTO: Jože Suhadolnik
Pri nakupovanju pa naj bo vodilo vedno isto: čim krajši seznam sestavin, brez dodanega sladkorja, brez transmaščob in z zmerno količino soli. FOTO: Jože Suhadolnik
Miroslav Cvjetičanin
 5. 2. 2026 | 11:00
4:55
A+A-

Sodobna prehrana je vse bolj zaznamovana z industrijsko predelano in hitro hrano, ki je lahko dostopna, cenovno ugodna in privlačna na pogled, vendar pogosto revna s hranili.

Naloga nutricionistov je, da prebivalstvo izobražujejo o pomenu uravnotežene prehrane ter o tveganjih, ki jih prinaša dolgotrajno uživanje visoko predelanih živil.

Med prehrano in zdravim življenjskim slogom obstaja neločljiva povezava. Obstaja veliko prehranskih smernic, od avtofagije do vegetarijanske in brezglutenske prehrane, a vloga nutricionista je, da ljudi izobrazi, vsak posameznik pa nato izbere tisto, kar mu najbolj ustreza.

Skrita tveganja hitre in industrijske hrane

Hitra hrana in industrijsko predelana živila so v sodobni prehrani prevzeli primat. Zaradi pomanjkanja časa za pripravo obrokov doma vse pogosteje posegamo po že pripravljenih jedeh, s čimer iz prehrane izginjajo tradicionalni obroki in družinski rituali.

Takšna hrana običajno vsebuje velike količine soli, nasičenih in transmaščob ter skritih sladkorjev. Posledice so večje tveganje za povišan krvni tlak že v mlajših letih, motnje v presnovi maščob ter povečana pojavnost srčno-žilnih in možganskih bolezni. Dodaten vir praznih kalorij so omake na osnovi majoneze, kečapa, topljeni siri ter sladke in energijske pijače, pogosto pa tudi alkohol.

Aditivi: dovoljeni, a ne brez vprašanj

Pri industrijsko predelani hrani seznam sestavin pogosto razkrije dolgo vrsto aditivov, označenih s črko E. Njihova naloga je izboljšanje okusa, barve, teksture in obstojnosti živil. Vsi aditivi, ki so dovoljeni v Evropski uniji in Sloveniji, so prestali varnostne ocene, vendar strokovnjaki opozarjajo na previdnost pri dolgotrajnem in pogostem uživanju visoko predelanih izdelkov.

Med aditive, ki jih nutricionisti pogosto omenjajo kot sporne pri pretiranem uživanju, sodijo:

  • E102 (tartrazin),
  • E129 (Allura Red),
  • E621 (mononatrijev glutamat – MSG),
  • E951 (aspartam),
  • E211 (natrijev benzoat).

Čeprav so ti aditivi dovoljeni tudi v Sloveniji, je priporočljivo omejevati njihovo uživanje in izbirati živila z manj sestavinami.

Namazi, siri in druga živila, ki jih pogosto podcenjujemo

Čokoladno-lešnikovi namazi imajo praviloma zelo podoben hranilni profil: do 50–60 gramov sladkorja na 100 gramov izdelka ter velike količine rastlinskih olj, medtem ko je delež oreščkov razmeroma nizek. Pri sirih, kot je kačkavalj, pa gre za živila z visoko vsebnostjo maščob, ki ob pogostem uživanju povečujejo tveganje za bolezni ožilja in obremenjujejo prebavni sistem.

Znanje branja deklaracij je temelj zdravega nakupovanja. FOTO: Getty Images
Znanje branja deklaracij je temelj zdravega nakupovanja. FOTO: Getty Images

Nutricionisti svetujejo tudi omejevanje:

  • smetane za kuhanje in omak na osnovi smetane ali majoneze,
  • kečapa, sadnih jogurtov, čipsa,
  • instant kave in sladkih napitkov,
  • ter nekaterih izdelkov, ki se oglašujejo, kot »zdravi«, denimo instant kosmičev in integralnih piškotov.

Branje deklaracij kot ključna veščina

Znanje branja deklaracij je temelj zdravega nakupovanja. Sestavine so navedene po padajočem vrstnem redu, kar pomeni, da je prva sestavina v izdelku najbolj zastopana. Pomembno je spremljati hranilne vrednosti na 100 gramov izdelka, delež dnevnega vnosa ter prisotnost alergenov.

V Sloveniji se vse pogosteje uporablja tudi oznaka Nutri-Score, kjer izdelki z oznakama A in B predstavljajo ugodnejšo izbiro, izdelke z oznakama D in E pa je priporočljivo uživati redko.

Kupujmo živila, ne izdelkov

Strokovnjaki se strinjajo, da je najboljša pot do bolj zdrave prehrane nakup osnovnih, čim manj predelanih živil. Sveže meso, ribe, sezonsko sadje in zelenjava omogočajo nadzor nad pripravo obrokov in zmanjšujejo vnos nepotrebnih maščob, sladkorjev, soli in aditivov.

Popolne izbire v sodobnem svetu pogosto ni, zato velja pravilo manjšega zla: raje osnovna živila kot industrijsko predelani izdelki.

Ravnovesje kot dolgoročna rešitev

Ključ do zdrave prehrane je ravnovesje. Pravilo 80: 20 pomeni, da večino časa jemo kakovostno in raznoliko hrano, občasno pa si brez slabe vesti privoščimo tudi manj zdrave izbire. Tak pristop dolgoročno ne škoduje zdravju, hkrati pa omogoča vzdržen in realen življenjski slog.

Pri nakupovanju pa naj bo vodilo vedno isto: čim krajši seznam sestavin, brez dodanega sladkorja, brez transmaščob in z zmerno količino soli.

Več iz teme

zdrava prehranazdravjeuravnotežena prehranaprehranjevanjenezdravo prehranjevanje
ZADNJE NOVICE
12:31
Bulvar  |  Domači trači
DOPUST

Bojan Cvjetićanin ujet na švicarskem letalu: privoščil si je malo razkošja v prvem razredu

27-letni priljubljeni pevec si je vzel enomesečni dopust.
5. 2. 2026 | 12:31
12:20
Lifestyle  |  Astro
RAZMIŠLJAMO DRUGAČE

Ko je Merkur v ribah, nas vodi občutek, ne logika

To je odličen čas za ustvarjanje.
5. 2. 2026 | 12:20
12:03
Novice  |  Slovenija
ZNA POSKRBETI, DA JE V SREDIŠČU

Mahnič ima že pripravljen logotip urada za deportacije RS, medtem slaba novica za Janšo (FOTO)

Janšev poslanec je ob tem zapisal le: »Po 22. marcu ...«.
5. 2. 2026 | 12:03
12:00
Novice  |  Slovenija
SEJEM AGRITECH

Tudi kmetje se vse bolj digitalizirajo

Sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije v Celju je obiskalo več kot 22.000 ljudi. Gre za enega največjih tovrstnih strokovnih dogodkov v tem delu Evrope.
Mojca Marot5. 2. 2026 | 12:00
11:45
Šport  |  Športni trači
OLIMPIJSKA BAKLA

Maribor diha olimpijske igre

Slovenska olimpijska bakla z ambasadorko Vesno Fabjan povezuje mesta, športnike in olimpijske vrednote.
5. 2. 2026 | 11:45
11:43
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŽAR V GARAŽI

Pri popravilu motornega kolesa zagorel bencin, v Trbovljah štiri osebe končale v bolnišnici (FOTO)

Na PU Ljubljana so pojasnili, da policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah požara. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
5. 2. 2026 | 11:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki