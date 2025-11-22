Resnica o kalorijah: 10 dejstev, ki jih morate poznati, preden začnete hujšati

  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
10 mitov o kurjenju kalorij

Kurimo kalorije ali džule? Kaj je pravilen izraz

Ko govorimo o energiji, ki jo telo porablja pri gibanju in osnovnih življenjskih funkcijah, se pogosto vprašamo: je pravilno reči, da kurimo kalorije ali džule?
Največ kalorij naberemo v hitri hrani. FOTO: Getty Images/istockphoto
Največ kalorij naberemo v hitri hrani. FOTO: Getty Images/istockphoto
Miroslav Cvjetičanin
 22. 11. 2025 | 09:00
5:59
A+A-

Odgovor je preprost - oboje je pravilno, vendar sta izraza uporabljena v različnih kontekstih.

Kalorije – izraz, ki ga uporabljamo v prehrani

V vsakdanjem življenju skoraj vsi govorimo o kalorijah, saj so tako označena živila, fitnes aplikacije in športne ure. Ko rečemo, da »kurimo kalorije«, preprosto govorimo o porabi energije, ki jo pridobimo iz hrane.

Zato je v pogovornem in prehranskem smislu najbolj naravno in pravilno uporabljati kalorije.

Džuli – uradna merska enota za energijo

Po drugi strani pa znanost in mednarodni sistem enot uporabljata džul (J) kot uradno mersko enoto za energijo. Kalorija je stara enota, ki se je ohranila predvsem na področju prehrane. Tehnično gledano zato govorimo o porabi džulov.

Kako sta enoti povezani?

Energija je ista, le enota je drugačna:

1 kilokalorija (kcal) = 4184 džulov (J)

Če torej živilo vsebuje 200 kcal, ima to dejansko več kot 8000 džulov.

Kaj torej reči?

V praksi: najbolj običajno in razumljivo je reči, da kurimo kalorije. Tehnično: pravilno je, da porabljamo džule, saj so uradna enota. A na koncu gre vedno za isto stvar - energijo, ki jo naše telo uporablja za življenje in gibanje.

Resnica o kalorijah: 10 dejstev, ki jih morate poznati, preden začnete hujšati

Okoli kalorij kroži veliko mitov, od negativnih kalorij do prepričanja, da je 2000 kalorij dnevni standard za vse. V resnici gre za enoto energije, ki ima ključno vlogo pri delovanju telesa, o njej pa je dobro poznati nekaj osnovnih dejstev.

1. Kalorija je merska enota za energijo

Kalorija označuje količino energije, ki je potrebna, da se en gram vode segreje za eno stopinjo Celzija. Pri prehrani ta enota preprosto opisuje, koliko energije telo prejme iz beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob. Kalorije omogočajo življenje, gradnjo tkiv in gibanje.

2. Telo kalorije potrebuje za osnovne življenjske funkcije

Tudi v popolnem mirovanju telo porablja energijo; to imenujemo bazični metabolizem (BMR). Ta vključuje energijo za delovanje organov, dihanje, cirkulacijo krvi in druge nujne procese. Dejanska vrednost je zelo individualna in odvisna od številnih dejavnikov, kot so starost, telesna sestava in hormonsko ravnovesje.

3. Kalorije so nujne za obnovo tkiv

Telo energijo uporablja tudi za rast in obnovo tkiv. Večje poškodbe, regeneracija po vadbi ali gradnja mišične mase zahtevajo višji energijski vnos. Brez ustreznega vnosa telesu primanjkuje gradbenega materiala.

4. Kalorije poganjajo vse oblike gibanja

Vsaka aktivnost, od hoje in pospravljanja do intenzivne vadbe, zahteva dodatno energijo. Ko je teh kalorij več, kot jih telo porabi, se presežek skladišči kot maščoba. Zmerna količina telesne maščobe je nujna, preveč pa zviša tveganje za presnovne in srčno-žilne bolezni.

5. Priporočenih 2000 kalorij dnevno ni pravilo za vse

Energijske potrebe so zelo različne. Na kalorično potrebo vplivajo: starost, spol, telesna teža, stopnja aktivnosti, cilji (hujšanje, ohranjanje teže, pridobivanje mišic), hormonsko stanje, hitrost metabolizma.

Enotnega priporočila, ki bi veljalo za vse, ni.

6. Pomembna je količina in kakovost kalorij

Kalorije so le številka, a hrana je veliko več kot to. Dva prigrizka s podobno energijsko vrednostjo lahko povzročita popolnoma drugačen vpliv na telo. Živila z veliko sladkorja in malo hranil ne podpirajo zdravja, medtem ko kakovostni viri kalorij (npr. polnozrnata živila, stročnice, oreščki) zagotavljajo vitamine, minerale, vlaknine in stabilno energijo.

Pametna ura nam lahko šteje kalorije. FOTO: Getty Images
Pametna ura nam lahko šteje kalorije. FOTO: Getty Images

7. Hrana z negativnimi kalorijami ne obstaja

Mit, da telo pri prebavi nekaterih živil porabi več energije, kot je v njih, je napačen. Res je, da prebava porabi 10–15 % kalorične vrednosti obroka, a nikoli toliko, da bi bil energijski izkupiček negativen.

8. Ogljikovi hidrati niso krivi za pridobivanje teže

Ogljikovi hidrati so pogosto neupravičeno na slabem glasu. Prirast telesne mase povzroča presežek kalorij, ne določena vrsta makrohranila. Pomembno pa je razlikovati med rafiniranimi in kompleksnimi ogljikovimi hidrati, slednji so ključni za zdravje in zagotavljajo vlaknine, vitamine ter stabilno energijo.

9. Pravilo »3500 kalorij = pol kilograma« ni natančno

Staro pravilo, da 3500 porabljenih kalorij pomeni izgubo pol kilograma telesne teže, ne drži za vsakogar. Metabolizem ljudi se razlikuje, enako velja za odziv telesa na kalorični primanjkljaj. Hujšanje nikoli ni povsem linearno.

10. Štetje kalorij ni za vsakogar

Nekaterim beleženje kalorij pomaga pri razumevanju porabe in vnosov ter podpira hujšanje. Drugim lahko povzroči stres, obsedenost ali nezdrav odnos do hrane. Uporabno je le, če pomaga k boljšim prehranskim navadam, ne pa k večji obremenitvi.

Kalorije so osnovna enota energije, ki omogoča življenje, gibanje in obnovo telesa. Razumevanje njihove vloge je koristno, vendar ni treba verjeti mitom ali slepo slediti enotnim priporočilom. Ključno je ravnovesje, primerna količina kalorij, kakovostna hrana, redno gibanje in zmeren pristop k prehrani.

Več iz teme

zdravjekalorijehujšanješportna prehranaštetje kalorijporaba kalorij
ZADNJE NOVICE
09:25
Bulvar  |  Suzy
PRESREČNI DENIS VUČAK

Se še spomnite Denisa iz Game Over? Pri 43. je prvič postal oče (Suzy)

Pevec je novico o prihajajočem družinskem članku razkril spomladi in priznal, da se nove vloge neizmerno veseli.
22. 11. 2025 | 09:25
09:25
Novice  |  Slovenija
KRITIKE

Fajonova časti Palestincem milijon, Janša pobesnel: »Toliko lider Hamasa zapravi za harem v enem dnevu« (VIDEO)

Veliko razburjenje zaradi slovenske finančne podpore Palestinski upravi.
22. 11. 2025 | 09:25
09:10
Bulvar  |  Domači trači
V KALIFORNIJI

Poglejte, kakšna čast je doletela Slovenko, ki se druži z največjimi svetovnimi zvezdami (FOTO in VIDEO)

Svoji vzornici in dobri prijateljici je podelila nagrado za življenjsko delo.
22. 11. 2025 | 09:10
09:00
Lifestyle  |  Polet
10 mitov o kurjenju kalorij

Kurimo kalorije ali džule? Kaj je pravilen izraz

Ko govorimo o energiji, ki jo telo porablja pri gibanju in osnovnih življenjskih funkcijah, se pogosto vprašamo: je pravilno reči, da kurimo kalorije ali džule?
Miroslav Cvjetičanin22. 11. 2025 | 09:00
08:59
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POKOL V OSNOVNI ŠOLI

Usoda staršev morilca Koste še ni dokončna! Sodišče v Beogradu odredilo novo sojenje

To ponovno odpira boleče rane staršev, ki so v napadu izgubili otroke.
22. 11. 2025 | 08:59
08:51
Novice  |  Slovenija
REFERENDUM

Volilni molk pred referendumom: kaj je prepovedano in kakšne so globe za kršitelje

V času volilnega molka so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande.
22. 11. 2025 | 08:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Da boste še glasneje zapeli na ves glas

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNA PEKA

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
31. 10. 2025 | 09:17
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIŠKOTI

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
11. 11. 2025 | 07:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki