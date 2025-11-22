Odgovor je preprost - oboje je pravilno, vendar sta izraza uporabljena v različnih kontekstih.

Kalorije – izraz, ki ga uporabljamo v prehrani

V vsakdanjem življenju skoraj vsi govorimo o kalorijah, saj so tako označena živila, fitnes aplikacije in športne ure. Ko rečemo, da »kurimo kalorije«, preprosto govorimo o porabi energije, ki jo pridobimo iz hrane.

Zato je v pogovornem in prehranskem smislu najbolj naravno in pravilno uporabljati kalorije.

Džuli – uradna merska enota za energijo

Po drugi strani pa znanost in mednarodni sistem enot uporabljata džul (J) kot uradno mersko enoto za energijo. Kalorija je stara enota, ki se je ohranila predvsem na področju prehrane. Tehnično gledano zato govorimo o porabi džulov.

Kako sta enoti povezani?

Energija je ista, le enota je drugačna:

1 kilokalorija (kcal) = 4184 džulov (J)

Če torej živilo vsebuje 200 kcal, ima to dejansko več kot 8000 džulov.

Kaj torej reči?

V praksi: najbolj običajno in razumljivo je reči, da kurimo kalorije. Tehnično: pravilno je, da porabljamo džule, saj so uradna enota. A na koncu gre vedno za isto stvar - energijo, ki jo naše telo uporablja za življenje in gibanje.

Resnica o kalorijah: 10 dejstev, ki jih morate poznati, preden začnete hujšati

Okoli kalorij kroži veliko mitov, od negativnih kalorij do prepričanja, da je 2000 kalorij dnevni standard za vse. V resnici gre za enoto energije, ki ima ključno vlogo pri delovanju telesa, o njej pa je dobro poznati nekaj osnovnih dejstev.

1. Kalorija je merska enota za energijo

Kalorija označuje količino energije, ki je potrebna, da se en gram vode segreje za eno stopinjo Celzija. Pri prehrani ta enota preprosto opisuje, koliko energije telo prejme iz beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob. Kalorije omogočajo življenje, gradnjo tkiv in gibanje.

2. Telo kalorije potrebuje za osnovne življenjske funkcije

Tudi v popolnem mirovanju telo porablja energijo; to imenujemo bazični metabolizem (BMR). Ta vključuje energijo za delovanje organov, dihanje, cirkulacijo krvi in druge nujne procese. Dejanska vrednost je zelo individualna in odvisna od številnih dejavnikov, kot so starost, telesna sestava in hormonsko ravnovesje.

3. Kalorije so nujne za obnovo tkiv

Telo energijo uporablja tudi za rast in obnovo tkiv. Večje poškodbe, regeneracija po vadbi ali gradnja mišične mase zahtevajo višji energijski vnos. Brez ustreznega vnosa telesu primanjkuje gradbenega materiala.

4. Kalorije poganjajo vse oblike gibanja

Vsaka aktivnost, od hoje in pospravljanja do intenzivne vadbe, zahteva dodatno energijo. Ko je teh kalorij več, kot jih telo porabi, se presežek skladišči kot maščoba. Zmerna količina telesne maščobe je nujna, preveč pa zviša tveganje za presnovne in srčno-žilne bolezni.

5. Priporočenih 2000 kalorij dnevno ni pravilo za vse

Energijske potrebe so zelo različne. Na kalorično potrebo vplivajo: starost, spol, telesna teža, stopnja aktivnosti, cilji (hujšanje, ohranjanje teže, pridobivanje mišic), hormonsko stanje, hitrost metabolizma.

Enotnega priporočila, ki bi veljalo za vse, ni.

6. Pomembna je količina in kakovost kalorij

Kalorije so le številka, a hrana je veliko več kot to. Dva prigrizka s podobno energijsko vrednostjo lahko povzročita popolnoma drugačen vpliv na telo. Živila z veliko sladkorja in malo hranil ne podpirajo zdravja, medtem ko kakovostni viri kalorij (npr. polnozrnata živila, stročnice, oreščki) zagotavljajo vitamine, minerale, vlaknine in stabilno energijo.

Pametna ura nam lahko šteje kalorije. FOTO: Getty Images

7. Hrana z negativnimi kalorijami ne obstaja

Mit, da telo pri prebavi nekaterih živil porabi več energije, kot je v njih, je napačen. Res je, da prebava porabi 10–15 % kalorične vrednosti obroka, a nikoli toliko, da bi bil energijski izkupiček negativen.

8. Ogljikovi hidrati niso krivi za pridobivanje teže

Ogljikovi hidrati so pogosto neupravičeno na slabem glasu. Prirast telesne mase povzroča presežek kalorij, ne določena vrsta makrohranila. Pomembno pa je razlikovati med rafiniranimi in kompleksnimi ogljikovimi hidrati, slednji so ključni za zdravje in zagotavljajo vlaknine, vitamine ter stabilno energijo.

9. Pravilo »3500 kalorij = pol kilograma« ni natančno

Staro pravilo, da 3500 porabljenih kalorij pomeni izgubo pol kilograma telesne teže, ne drži za vsakogar. Metabolizem ljudi se razlikuje, enako velja za odziv telesa na kalorični primanjkljaj. Hujšanje nikoli ni povsem linearno.

10. Štetje kalorij ni za vsakogar

Nekaterim beleženje kalorij pomaga pri razumevanju porabe in vnosov ter podpira hujšanje. Drugim lahko povzroči stres, obsedenost ali nezdrav odnos do hrane. Uporabno je le, če pomaga k boljšim prehranskim navadam, ne pa k večji obremenitvi.

Kalorije so osnovna enota energije, ki omogoča življenje, gibanje in obnovo telesa. Razumevanje njihove vloge je koristno, vendar ni treba verjeti mitom ali slepo slediti enotnim priporočilom. Ključno je ravnovesje, primerna količina kalorij, kakovostna hrana, redno gibanje in zmeren pristop k prehrani.