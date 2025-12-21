Legenda, izdaja in smrt! Temna skrivnost Predjamskega gradu

Sredi mogočnih gozdov Notranjske, v navpični 123 metrov visoki skalni steni, se dviga ena najbolj osupljivih grajskih stavb v Evropi. Predjamski grad že stoletja buri domišljijo obiskovalcev in ima posebno mesto tudi v slovenski zavesti. Z njim je neločljivo povezana legenda o roparskem vitezu Erazmu Predjamskem, ki je gradu vtisnila pridih neukročene srednjeveške drznosti.

Legenda o kljubovanju in izdaji

Po izročilu se je Erazem po sporu in uboju v cesarskem mestu zatekel v svoj utrjeni grad, ki je bil v tistem času skoraj neosvojljiv. V obdobju temnega srednjega veka je grad predstavljal popolno zatočišče, skrito sredi divjih in redko poseljenega območja gozdov. Ko ga je tržaški glavar oblegal leto in dan, se je Erazem oblegovalcem posmehoval in jim v dokaz svoje premoči celo pošiljal sveže sadje, ki ga je v grad dobavljal skzi skrivni prehod.

Usoda se je zanj obrnila tragično. Po legendi ga je izdala lastna služinčad, ko je v nepravem trenutku v latrini zagorela luč, kar je oblegovalcem razkrilo njegovo skrivališče. Smrt Erazma Predjamskega je tako postala del zgodovinskega mita, legendarna, a vse prej kot častna.

Od srednjeveške utrdbe do arhitekturne ikone

Prvotna grajska stavba je bila prvič omenjena v 13. stoletju, ko so jo zgradili oglejski patriarhi. Kasneje je grad prešel v last plemiške rodbine Luegg, po kateri je Erazem tudi dobil svoje ime. V naslednjih stoletjih so grad postopoma širili in preoblikovali, dokler ni dobil današnje podobe, zgrajene neposredno nad ponorom kraškega potoka.

Pod gradom se razprostira slikovita kraška jama, ki dodatno poudarja izjemno lego stavbe. Prav preplet arhitekture in narave daje gradu edinstven značaj, zaradi katerega velja za enega najbolj fotografiranih in prepoznavnih slovenskih kulturnih spomenikov.

FOTO: Janez Mihovec

Lovski grad z drugačnim namenom

Posebnost Predjamskega gradu je tudi v njegovi prvotni vlogi. Nikoli ni bil mišljen kot stalno bivališče, temveč predvsem kot lovski grad in občasno zatočišče. Kljub temu se je ohranil čez stoletja in danes predstavlja pomemben del slovenske kulturne dediščine.

Predjamski grad ni le turistična znamenitost, temveč simbol iznajdljivosti, kljubovanja in tesne povezanosti človeka z naravnim okoljem. Prav zato še danes privablja obiskovalce z vsega sveta in ostaja eden najbolj prepoznavnih znakov Slovenije.

FOTO: Janez Mihovec

FOTO: Janez Mihovec

FOTO: Janez Mihovec