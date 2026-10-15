Ljubljanski maraton 2026 prinaša obsežne zapore cest, preverite, kje in kdaj ne bo mogoče voziti že danes

Ljubljana bo v soboto, 17., in nedeljo, 18. oktobra, gostila Ljubljanski maraton 2026, zaradi katerega bodo zaprte številne ceste, ulice in parkirišča. Prometne omejitve bodo ponekod veljale že od srede, 14. oktobra, nekatere pa vse do nedelje zvečer oziroma polnoči. V nedeljo bodo zapore zajele tudi pomembne prometne povezave, priključke s severne obvoznice in servisne ceste. Spremenjene bodo tudi poti medkrajevnih avtobusov.
Za lažje načrtovanje poti objavljamo pregled najpomembnejših zapor, časovnih omejitev, tras tekov in obvozov.
Kongresni trg
Od četrtka, 15. oktobra, ob 8. uri do nedelje, 18. oktobra, do 24. ure.
Trg republike
Od srede, 14. oktobra, ob 8. uri do nedelje, 18. oktobra, do 24. ure.
Šubičeva ulica
Vozni pas ob Trgu republike: v sredo, 14. oktobra, od 6. do 17. ure.
Od Prešernove ulice do Slovenske ceste: od sobote, 17. oktobra, ob 5. uri do nedelje, 18. oktobra, do 24. ure.
Izjema je dovoz v garažno hišo GH Šubičeva pod Trgom republike.
Slovenska cesta
Od Gosposvetske ceste do Aškerčeve ceste: od petka, 16. oktobra, ob 10. uri do nedelje, 18. oktobra, do 22. ure. Izjema je dovoz v garažno hišo GH Kongresni trg.
Od Tivolske ceste do Gosposvetske ceste: od sobote, 17. oktobra, ob 8. uri do nedelje, 18. oktobra, do 20. ure.
Aškerčeva cesta
Od Slovenske ceste do Groharjeve ceste: v nedeljo, 18. oktobra, od 5. do 16. ure.
Garažna hiša Kongresni trg
V soboto, 17. oktobra, od 7. do 19. ure.
V nedeljo, 18. oktobra, od 6.30 do 16. ure.
Parkirišča ob trasi šolskih tekov
V soboto, 17. oktobra, od 9.30 do 19. ure.
Parkirišča ob trasi maratona in polmaratona
V nedeljo, 18. oktobra, od 7. do 17. ure.
Parkirna mesta na Vegovi ulici
Od četrtka, 15. oktobra, ob 8. uri do nedelje, 18. oktobra, do 24. ure.
V soboto bodo zapore povezane z otroškimi, šolskimi in srednješolskimi teki ter večernim tekom na 10 kilometrov.
Otroški in šolski teki
9.30 – Vita otroški teki na 200 metrov
Slovenska cesta pri Konzorciju
Kongresni trg
10.50 – Inkluzivni tek in teki osnovnošolcev 1. in 2. razreda na 500 metrov
Slovenska cesta pri Figovcu
Slovenska cesta
Kongresni trg
11.40 – Tek osnovnošolcev od 3. do 5. razreda na 1000 metrov
12.30 – Tek osnovnošolcev od 6. do 9. razreda na 1500 metrov
14.00 – Tek srednješolcev na 2800 metrov
Tek na 10 kilometrov
Zapore trase: od 16.30 do 19.30
Trasa bo potekala po naslednjih cestah in ulicah:
V nedeljo bodo zapore zajele obsežen del Ljubljane. Trasi polmaratona in maratona si bosta delili velik del poti, maratonci pa bodo nadaljevali še skozi južne in vzhodne dele mesta ter se nato vrnili v središče.
Polmaraton
Zapore trase: od 9. do 14.15
Trasa bo potekala po naslednjih cestah in ulicah:
Zapore trase: od 9. do 16. ure
Maratonska trasa bo najprej potekala po skupnem odseku s polmaratonom, nato pa se bo nadaljevala skozi južni in vzhodni del Ljubljane. Celotna trasa:
Popolna zapora izvoza iz rondoja Tomačevo na Štajersko cesto
V nedeljo, 18. oktobra, od 8.45 do 14. ure.
V času maratona bodo zaprti tudi naslednji priključki s severne obvoznice oziroma avtoceste:
Bežigrad – Dunajska cesta: iz obeh smeri.
Dravlje–Šiška – Vodnikova cesta: izvoz iz smeri Kosez.
Center in ŠRC Stožice: izvoz iz križišča Tomačevo.
Zaprte servisne ceste
Štukljeva ulica, od križišča z Vojkovo ulico do Dunajske ceste.
Bevkova cesta, med Dunajsko in Slovenčevo ulico.
Južna servisna cesta, med Slovenčevo in Dunajsko cesto.
Servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico.
Majorja Lavriča ulica oziroma severna servisna cesta, med Celovško in Vodnikovo cesto.
Zaradi zagotavljanja dostopa do objektov bo ulica Pod hribom pri uvozu z Vodnikove ceste začasno urejena kot dvosmerna.
Prečkanje trase bo mogoče le, če bo to glede na potek teka varno za vse udeležence v prometu. Na predvidenih prehodih bodo promet usmerjali policisti, ki bodo vozila spuščali glede na razmere.
Predvidena mesta za prečkanje so:
Prečkanje ne bo zagotovljeno ves čas. Vozniki naj zato upoštevajo navodila policistov in organizatorjev ter računajo na morebitno čakanje.
Nedelja, 18. oktober, od 0. do 16. ure
Za medkrajevne avtobuse je predlagan dostop v Ljubljano iz smeri Dolenjske ceste, saj bo ta povezava oba dneva neovirano prevozna.
Za avtobuse iz vseh treh smeri je predvidena enaka pot do Avtobusne postaje Ljubljana:
Na predvidenih prehodih bodo policisti avtobuse spuščali le, če bo to varno za vse udeležence v prometu.
Spremenjene linije mestnih avtobusov
Preusmeritve avtobusov in spremembe obratovanja mestnih avtobusov za soboto, 17. oktobra, in nedeljo, 18. oktobra 2026, bodo objavljene na spletni strani Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet (LPP).
Zapore se začnejo že v sredo, 14. oktobra. Med prvimi bosta zaprta Trg republike in del Šubičeve ulice.
V soboto bodo promet omejevali šolski teki in tek na 10 kilometrov. Zapore bodo zajele središče mesta, Bežigrad in območje Dunajske ceste.
V nedeljo bodo omejitve najobsežnejše. Polmaraton in maraton bosta potekala po številnih cestah na severu, zahodu, jugu in vzhodu Ljubljane.
Parkiranje ob trasah ne bo mogoče. Upoštevati je treba posebej navedene ure zapor parkirišč.
Prečkanje trase bo odvisno od varnostnih razmer. Tudi na predvidenih prehodih bo treba počakati na dovoljenje policistov.
Medkrajevni avtobusi bodo vozili po obvozih. Spremembe mestnih avtobusov bo objavil LPP.
Organizatorji vse uporabnike cest, po katerih bo potekala trasa Ljubljanskega maratona, prosijo za razumevanje ter upoštevanje navodil policistov in organizatorjev. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo pravočasno, spremljajo prometne informacije in se območjem zapor, kadar je mogoče, izognejo.