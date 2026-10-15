Ljubljanski maraton 2026 prinaša obsežne zapore cest, preverite, kje in kdaj ne bo mogoče voziti že danes

Ljubljana bo v soboto, 17., in nedeljo, 18. oktobra, gostila Ljubljanski maraton 2026, zaradi katerega bodo zaprte številne ceste, ulice in parkirišča. Prometne omejitve bodo ponekod veljale že od srede, 14. oktobra, nekatere pa vse do nedelje zvečer oziroma polnoči. V nedeljo bodo zapore zajele tudi pomembne prometne povezave, priključke s severne obvoznice in servisne ceste. Spremenjene bodo tudi poti medkrajevnih avtobusov.

Za lažje načrtovanje poti objavljamo pregled najpomembnejših zapor, časovnih omejitev, tras tekov in obvozov.

1. Glavne zapore v središču Ljubljane

Kongresni trg

Od četrtka, 15. oktobra, ob 8. uri do nedelje, 18. oktobra, do 24. ure.

Trg republike

Od srede, 14. oktobra, ob 8. uri do nedelje, 18. oktobra, do 24. ure.

Šubičeva ulica

Vozni pas ob Trgu republike: v sredo, 14. oktobra, od 6. do 17. ure.

Od Prešernove ulice do Slovenske ceste: od sobote, 17. oktobra, ob 5. uri do nedelje, 18. oktobra, do 24. ure.

Izjema je dovoz v garažno hišo GH Šubičeva pod Trgom republike.

Slovenska cesta

Od Gosposvetske ceste do Aškerčeve ceste: od petka, 16. oktobra, ob 10. uri do nedelje, 18. oktobra, do 22. ure. Izjema je dovoz v garažno hišo GH Kongresni trg.

Od Tivolske ceste do Gosposvetske ceste: od sobote, 17. oktobra, ob 8. uri do nedelje, 18. oktobra, do 20. ure.

Aškerčeva cesta

Od Slovenske ceste do Groharjeve ceste: v nedeljo, 18. oktobra, od 5. do 16. ure.

2. Zaprtje garažne hiše in parkirišč

Garažna hiša Kongresni trg

V soboto, 17. oktobra, od 7. do 19. ure.

V nedeljo, 18. oktobra, od 6.30 do 16. ure.

Parkirišča ob trasi šolskih tekov

V soboto, 17. oktobra, od 9.30 do 19. ure.

Parkirišča ob trasi maratona in polmaratona

V nedeljo, 18. oktobra, od 7. do 17. ure.

Parkirna mesta na Vegovi ulici

Od četrtka, 15. oktobra, ob 8. uri do nedelje, 18. oktobra, do 24. ure.

3. Sobota, 17. oktober: šolski teki in tek na 10 kilometrov

V soboto bodo zapore povezane z otroškimi, šolskimi in srednješolskimi teki ter večernim tekom na 10 kilometrov.

Otroški in šolski teki

9.30 – Vita otroški teki na 200 metrov

Slovenska cesta pri Konzorciju

Kongresni trg

10.50 – Inkluzivni tek in teki osnovnošolcev 1. in 2. razreda na 500 metrov

Slovenska cesta pri Figovcu

Slovenska cesta

Kongresni trg

11.40 – Tek osnovnošolcev od 3. do 5. razreda na 1000 metrov

Slovenska cesta

Gosposvetska cesta

Župančičeva ulica

Tomšičeva ulica

Beethovnova ulica

Šubičeva ulica

Slovenska cesta

Kongresni trg

FOTO: Slovenske novice

12.30 – Tek osnovnošolcev od 6. do 9. razreda na 1500 metrov

Slovenska cesta

Dvorakova ulica

Vošnjakova ulica

Župančičeva ulica

Tomšičeva ulica

Beethovnova ulica

Šubičeva ulica

Slovenska cesta

Kongresni trg

14.00 – Tek srednješolcev na 2800 metrov

Slovenska cesta

Gosposvetska cesta

Župančičeva ulica

Tomšičeva ulica

Beethovnova ulica

Šubičeva ulica

Slovenska cesta

Dvorakova ulica

Vošnjakova ulica

Župančičeva ulica

Tomšičeva ulica

Beethovnova ulica

Šubičeva ulica

Slovenska cesta

Kongresni trg

Tek na 10 kilometrov

Zapore trase: od 16.30 do 19.30

Trasa bo potekala po naslednjih cestah in ulicah:

Slovenska cesta pri Figovcu

Dunajska cesta

Linhartova cesta

rondo Žale

Štajerska cesta

Božičeva ulica

Baragova ulica

Dunajska cesta

Bevkova cesta

Slovenčeva ulica

Podmilščakova ulica

Parmova ulica

Bežigrad

Dunajska cesta

Slovenska cesta

cilj na Kongresnem trgu

4. Nedelja, 18. oktober: polmaraton in maraton

V nedeljo bodo zapore zajele obsežen del Ljubljane. Trasi polmaratona in maratona si bosta delili velik del poti, maratonci pa bodo nadaljevali še skozi južne in vzhodne dele mesta ter se nato vrnili v središče.

Polmaraton

Zapore trase: od 9. do 14.15

Trasa bo potekala po naslednjih cestah in ulicah:

Slovenska cesta pri Figovcu na Ajdovščini

Slovenska cesta

Dunajska cesta

Ulica 7. septembra

Slovenčeva ulica

Podmilščakova ulica

Drenikova ulica

Aljaževa ulica

Goriška ulica

Cesta Ljubljanske brigade

Ulica Jožeta Jame

Pečnikova ulica

Regentova cesta

Vodnikova cesta

Šišenska cesta

Večna pot

Pot Roberta Blinca

Pot za Brdom

Cesta na Brdo

Rožna dolina, cesta II

Rožna dolina, cesta XV

Rožna dolina, cesta VIII

Rožna dolina, cesta IX

Rožna dolina, cesta VI

Rožna dolina, cesta III

Šestova ulica

Tržaška cesta

Aškerčeva cesta

Slovenska cesta

cilj na Kongresnem trgu

FOTO: Slovenske novice

Maraton

Zapore trase: od 9. do 16. ure

Maratonska trasa bo najprej potekala po skupnem odseku s polmaratonom, nato pa se bo nadaljevala skozi južni in vzhodni del Ljubljane. Celotna trasa:

Slovenska cesta pri Figovcu na Ajdovščini

Slovenska cesta

Dunajska cesta

Ulica 7. septembra

Slovenčeva ulica

Podmilščakova ulica

Drenikova ulica

Aljaževa ulica

Goriška ulica

Cesta Ljubljanske brigade

Ulica Jožeta Jame

Pečnikova ulica

Regentova cesta

Vodnikova cesta

Šišenska cesta

Večna pot

Pot Roberta Blinca

Pot za Brdom

Cesta na Brdo

Rožna dolina, cesta II

Rožna dolina, cesta XV

Rožna dolina, cesta VIII

Rožna dolina, cesta IX

Rožna dolina, cesta VI

Rožna dolina, cesta III

Šestova ulica

Tržaška cesta

Aškerčeva cesta

Groharjeva cesta

Riharjeva ulica

Kolezijska ulica

Gerbičeva ulica

Koprska ulica

Cesta v Mestni log

Kopačeva cesta

Hladnikova cesta

Jurčkova cesta

Peruzzijeva ulica

Ob Dolenjski železnici

Orlova ulica

Ižanska cesta

Hradeckega cesta

Litijska cesta

Kajuhova ulica

Šmartinska cesta

Pokopališka ulica

Kavčičeva ulica

Središka ulica

Savska cesta

Štajerska cesta – prvi, drugi in tretji rondo

Božičeva ulica

Baragova ulica

Dunajska cesta

Slovenska cesta

Gosposvetska cesta

Bleiweisova cesta

Aškerčeva cesta

Slovenska cesta

cilj na Kongresnem trgu

*iza* Ljubljanski maraton FOTO:

5. Zapora izvoza iz rondoja Tomačevo in priključkov

Popolna zapora izvoza iz rondoja Tomačevo na Štajersko cesto

V nedeljo, 18. oktobra, od 8.45 do 14. ure.

V času maratona bodo zaprti tudi naslednji priključki s severne obvoznice oziroma avtoceste:

Bežigrad – Dunajska cesta: iz obeh smeri.

Dravlje–Šiška – Vodnikova cesta: izvoz iz smeri Kosez.

Center in ŠRC Stožice: izvoz iz križišča Tomačevo.

Zaprte servisne ceste

Štukljeva ulica, od križišča z Vojkovo ulico do Dunajske ceste.

Bevkova cesta, med Dunajsko in Slovenčevo ulico.

Južna servisna cesta, med Slovenčevo in Dunajsko cesto.

Servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico.

Majorja Lavriča ulica oziroma severna servisna cesta, med Celovško in Vodnikovo cesto.

Zaradi zagotavljanja dostopa do objektov bo ulica Pod hribom pri uvozu z Vodnikove ceste začasno urejena kot dvosmerna.

6. Kje bo mogoče prečkati traso maratona?

Prečkanje trase bo mogoče le, če bo to glede na potek teka varno za vse udeležence v prometu. Na predvidenih prehodih bodo promet usmerjali policisti, ki bodo vozila spuščali glede na razmere.

Predvidena mesta za prečkanje so:

Slovenska cesta – Tivolska cesta – Trg OF.

Bežigrad – Dunajska cesta – Linhartova ulica.

Samova ulica – Dunajska cesta – Topniška ulica.

Posavskega ulica – Dunajska cesta – Dimičeva ulica.

Povezovalna cesta med Slovenčevo in Dunajsko – Dunajska cesta – Cesta Janeza Porente.

Slovenčeva ulica – Bevkova cesta.

Goriška ulica – Litostrojska ulica.

Pečnikova ulica – Celovška cesta – Ulica Jožeta Jame.

Plešičeva ulica – Regentova cesta – Korenčanova ulica.

Regentova cesta – Majorja Lavriča ulica.

Draga – Šišenska ulica – Pod hribom.

Gregorinova ulica – Rožna dolina, cesta II.

Barjanska cesta – Cesta v Mestni log.

Zaloška cesta – Kajuhova ulica.

Prečkanje ne bo zagotovljeno ves čas. Vozniki naj zato upoštevajo navodila policistov in organizatorjev ter računajo na morebitno čakanje.

7. Obvozi za medkrajevni promet

Nedelja, 18. oktober, od 0. do 16. ure

Za medkrajevne avtobuse je predlagan dostop v Ljubljano iz smeri Dolenjske ceste, saj bo ta povezava oba dneva neovirano prevozna.

Za avtobuse iz vseh treh smeri je predvidena enaka pot do Avtobusne postaje Ljubljana:

Iz smeri Notranjske in Primorske

južna obvoznica

izvoz Ljubljana jug (izvoz 32)

Dolenjska cesta

Roška cesta

Njegoševa cesta

Masarykova cesta

Avtobusna postaja Ljubljana

Iz smeri Štajerske

južna obvoznica

izvoz Ljubljana jug (izvoz 32)

Dolenjska cesta

Roška cesta

Njegoševa cesta

Masarykova cesta

Avtobusna postaja Ljubljana

Iz smeri Dolenjske

južna obvoznica

izvoz Ljubljana jug (izvoz 32)

Dolenjska cesta

Roška cesta

Njegoševa cesta

Masarykova cesta

Avtobusna postaja Ljubljana

FOTO: Slovenske novice

Na predvidenih prehodih bodo policisti avtobuse spuščali le, če bo to varno za vse udeležence v prometu.

Spremenjene linije mestnih avtobusov

Preusmeritve avtobusov in spremembe obratovanja mestnih avtobusov za soboto, 17. oktobra, in nedeljo, 18. oktobra 2026, bodo objavljene na spletni strani Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet (LPP).

8. Na kaj morajo biti vozniki pozorni?

Zapore se začnejo že v sredo, 14. oktobra. Med prvimi bosta zaprta Trg republike in del Šubičeve ulice.

V soboto bodo promet omejevali šolski teki in tek na 10 kilometrov. Zapore bodo zajele središče mesta, Bežigrad in območje Dunajske ceste.

V nedeljo bodo omejitve najobsežnejše. Polmaraton in maraton bosta potekala po številnih cestah na severu, zahodu, jugu in vzhodu Ljubljane.

Parkiranje ob trasah ne bo mogoče. Upoštevati je treba posebej navedene ure zapor parkirišč.

Prečkanje trase bo odvisno od varnostnih razmer. Tudi na predvidenih prehodih bo treba počakati na dovoljenje policistov.

Medkrajevni avtobusi bodo vozili po obvozih. Spremembe mestnih avtobusov bo objavil LPP.

Organizatorji vse uporabnike cest, po katerih bo potekala trasa Ljubljanskega maratona, prosijo za razumevanje ter upoštevanje navodil policistov in organizatorjev. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo pravočasno, spremljajo prometne informacije in se območjem zapor, kadar je mogoče, izognejo.