Kako zdravi, vitalni in samostojni bomo pri 80 letih, je v veliki meri odvisno tudi od tega, kako živimo pri 50. Za zdravo in kakovostno starost lahko veliko naredimo že danes.

Petdeseto leto je pomembna prelomnica v življenju. Telo se začne hitreje spreminjati, mišična masa postopoma upada, presnova se spreminja, povečuje pa se tudi tveganje za razvoj kroničnih bolezni. Vendar staranje ni zgolj proces, na katerega nimamo vpliva.

Dolgoletne raziskave o zdravem staranju kažejo, da lahko življenjske navade v srednjih letih pomembno vplivajo na telesno in duševno zdravje več desetletij pozneje. Pri tem ne gre za skrivnostne metode pomlajevanja, draga prehranska dopolnila ali zahtevne vadbene programe, temveč za vsakodnevne odločitve, ki jih pogosto podcenjujemo.

Katere navade pri 50 letih nam lahko pomagajo, da bomo pri 80 še vedno zdravi, vitalni in samostojni?

1. Uživanje hranilno bogate hrane

Prehrana, ki temelji predvsem na zelenjavi, sadju, stročnicah, polnozrnatih živilih, kakovostnih beljakovinah in zdravih maščobah, pomaga ohranjati zdravje srca, ožilja in črevesja. Tudi za Slovence je odličen približek takšnemu načinu prehranjevanja sredozemska prehrana, ki vključuje oljčno olje, ribe, oreščke, sezonsko zelenjavo in stročnice.

Po 50. letu je še posebno pomemben zadosten vnos beljakovin, saj te pomagajo ohranjati mišično maso in telesno moč. Hranilno bogata prehrana zmanjšuje tveganje za razvoj srčno-žilnih in presnovnih bolezni, ki lahko v poznejših letih močno poslabšajo kakovost življenja.

2. Obvladovanje stresa

Ljudje, ki se v srednjih letih naučijo učinkovito obvladovati stres, lahko s tem dolgoročno koristijo svojemu zdravju. Humor, sposobnost drugačnega pogleda na težave, konstruktivno reševanje problemov in uravnavanje čustev pomagajo ublažiti posledice dolgotrajnega stresa. Kronični stres lahko neugodno vpliva na krvni tlak, imunski sistem, kakovost spanja in delovanje možganov. Sposobnost prilagajanja življenjskim spremembam zato ni pomembna samo za duševno počutje, temveč tudi za telesno zdravje.

3. Opustitev kajenja

Kajenje pospešuje poškodbe celic, staranje krvnih žil in zmanjševanje pljučne zmogljivosti. Ljudje, ki pri 50 letih ne kadijo, imajo praviloma boljše možnosti za daljše življenje in ohranjanje telesnih sposobnosti v visoki starosti. Tudi če je nekdo kadil več desetletij, opustitev kajenja po 50. letu še vedno prinaša pomembne zdravstvene koristi. Zmanjšuje tveganje za srčni infarkt, možgansko kap, pljučnega raka in številne druge bolezni. Za opustitev kajenja ni nikoli prepozno.

4. Vzdrževanje zdrave telesne mase

Vzdrževanje primerne telesne mase v srednjih letih zmanjšuje obremenitev srca, ožilja in sklepov. Čezmerna telesna masa, predvsem kopičenje maščobe v predelu trebuha, je povezana z večjim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2, visok krvni tlak in bolezni srca. Vendar po 50. letu ni pomembna samo številka na tehtnici. Vse pomembnejše postaja razmerje med mišično maso in telesno maščobo. Pretirano hujšanje brez ustrezne prehrane in vadbe lahko namreč povzroči izgubo mišic, kar povečuje tveganje za krhkost in izgubo samostojnosti v starosti. Cilj naj zato ne bo zgolj vitkost, temveč predvsem zdravo, močno in funkcionalno telo.

5. Redno spremljanje krvnega tlaka in holesterola

Visok krvni tlak in povišane vrednosti škodljivega holesterola pogosto več let ne povzročajo opaznih težav. Kljub temu lahko postopoma poškodujejo krvne žile in povečujejo tveganje za srčni infarkt, možgansko kap ter nekatere oblike demence. Redno spremljanje krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja po 50. letu omogoča pravočasno odkrivanje zdravstvenih težav in njihovo učinkovitejše obvladovanje. Marsikatero resno bolezen v poznejših letih je mogoče preprečiti ali odložiti prav z ukrepanjem v srednjih letih.

6. Negovanje kakovostnih medosebnih odnosov

Ena najzanimivejših ugotovitev dolgoletnih raziskav o staranju je, da na zdravje v visoki starosti pomembno vpliva tudi kakovost medosebnih odnosov. V eni najdaljših raziskav človekovega razvoja se je zadovoljstvo z medosebnimi odnosi pri 50 letih izkazalo za boljši napovednik zdravja pri 80 letih kot raven holesterola v srednjih letih. Tesne prijateljske, partnerske in družinske vezi pomagajo blažiti posledice stresa, zmanjšujejo občutek osamljenosti ter prispevajo k boljšemu duševnemu in telesnemu zdravju. Za zdravo staranje torej niso pomembni samo prehrana, gibanje in zdravstveni izvidi, temveč tudi ljudje, s katerimi preživljamo življenje.

7. Redno opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov

Preventivni zdravstveni pregledi po 50. letu omogočajo zgodnje odkrivanje številnih kroničnih bolezni, še preden se pojavijo prvi simptomi. V Sloveniji imamo na voljo državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka Zora, Dora in Svit ter preventivne preglede v ambulantah družinske medicine. Pomembno je, da se odzivamo na vabila in redno opravljamo priporočene preglede. Zgodnje odkrivanje bolezni lahko pomembno izboljša možnosti zdravljenja, prepreči zaplete in pomaga ohranjati kakovost življenja tudi v visoki starosti.

8. Vseživljenjsko učenje

Možgani tako kot mišice potrebujejo redne izzive. Učenje tujih jezikov, branje, igranje glasbil, reševanje zahtevnejših nalog in pridobivanje novih spretnosti pomagajo graditi tako imenovano kognitivno rezervo. Ta možganom omogoča, da se bolje prilagajajo spremembam, povezanim s staranjem, in lahko pomaga dlje časa ohranjati spomin, zbranost ter sposobnost odločanja. Tudi po upokojitvi je zato pomembno ohranjati radovednost, zanimanje za svet in pripravljenost na učenje novih stvari.

9. Kakovosten in reden spanec

Sedem do osem ur kakovostnega spanca na noč večini ljudi v srednjih letih omogoča ustrezno regeneracijo organizma. Med spanjem potekajo številni pomembni procesi, povezani z obnovo celic, utrjevanjem spomina, uravnavanjem hormonov in odstranjevanjem presnovnih odpadnih snovi iz možganov. Dolgotrajno pomanjkanje spanja je povezano z večjim tveganjem za debelost, sladkorno bolezen, visok krvni tlak, kronična vnetja in slabše kognitivno delovanje. Spanec zato ni izguba časa, temveč eden temeljnih pogojev za zdravo staranje.

10. Omejevanje ali popolna opustitev alkohola

Redno čezmerno uživanje alkohola lahko poškoduje jetra, možgane, srce in druge organe. Alkohol vpliva tudi na kakovost spanja, krvni tlak, presnovo in tveganje za nastanek nekaterih vrst raka. V Sloveniji, kjer je alkohol pogosto del družabnega življenja, je še posebno pomembno zavedanje o njegovih dolgoročnih posledicah. Manj alkohola pomeni manj zdravstvenega tveganja, popolna opustitev pa je z zdravstvenega vidika najvarnejša izbira. Zmanjšanje uživanja alkohola po 50. letu lahko pomembno prispeva k ohranjanju zdravja v naslednjih desetletjih.

11. Redno gibanje in ohranjanje mišične moči

Ena najpomembnejših naložb v zdravo starost je redna telesna dejavnost. Hoja, kolesarjenje, plavanje, pohodništvo in vadba za moč pomagajo ohranjati mišično maso, gibljivost sklepov, kostno gostoto ter zdravje srca in pljuč. Po 50. letu postaja še posebno pomembna vadba za moč, saj se z leti povečuje tveganje za izgubo mišične mase oziroma sarkopenijo. Odraslim se priporoča najmanj 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden in vadba za krepitev mišic vsaj dvakrat tedensko. Koristne so tudi vaje za ravnotežje, ki pomagajo zmanjševati tveganje za padce v poznejših letih. Ni treba postati vrhunski športnik. Veliko pomembneje je, da gibanje postane sestavni del vsakdanjega življenja.

Pri 50 letih se začne priprava na kakovostno starost

Zdravo staranje ni zgolj vprašanje dolgoživosti. Pomembno je predvsem, koliko let bomo lahko živeli brez večjih zdravstvenih omejitev, samostojno skrbeli zase, se gibali, potovali in uživali v družbi svojih najbližjih. Nobena življenjska navada sicer ne zagotavlja, da bomo pri 80 letih popolnoma zdravi. Na staranje vplivajo tudi dednost, okolje, bolezni in številne življenjske okoliščine. Vendar lahko z odločitvami, ki jih sprejemamo pri 50 letih, pomembno izboljšamo svoje možnosti za kakovostno starost. Tri desetletja doslednih zdravih navad lahko pomenijo veliko razliko. Pravi cilj ni samo dočakati 80 let, temveč pri teh letih še vedno živeti polno življenje.