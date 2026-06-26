Ljudje, ki uživajo to vrsto hrane, naj bi pogosteje dočakali 100 let

Prehranske navade se med ljudmi močno razlikujejo. Nekateri prisegajo na vegansko ali vegetarijansko prehrano, drugi redno uživajo meso. Strokovnjaki opozarjajo, da se prehranske potrebe s starostjo spreminjajo, zato je pomembno, da starejši zaužijejo dovolj beljakovin, vitamina D, vitamina B12 in kalcija za ohranjanje mišične mase ter zdravih kosti.

Prav na to opozarja tudi obsežna kitajska raziskava, ki je spremljala več kot 5000 ljudi, starih 80 let ali več.

Raziskava je trajala več kot 20 let

Raziskava se je začela leta 1998, udeležence pa so spremljali dve desetletji. Analiza zbranih podatkov je pokazala, da so imeli starejši, ki niso uživali mesa, manjšo verjetnost, da bodo dočakali 100 let, v primerjavi s tistimi, ki so meso vključili v svojo prehrano.

Raziskovalci poudarjajo, da gre za opazovalno raziskavo. To pomeni, da ugotovitve kažejo povezavo med prehrano in dolgoživostjo, ne dokazujejo pa, da je uživanje mesa neposreden razlog za daljše življenje.

Zakaj so potrebe starejših drugačne?

S staranjem se telo spreminja. Mišična masa in kostna gostota se zmanjšujeta, pogosto upadeta tudi tek in skupni energijski vnos. Posledično se poveča tveganje za podhranjenost, krhkost organizma in zlome. Prav zato imajo kakovostne beljakovine pri starejših pomembnejšo vlogo kot pri mlajših odraslih. Čeprav sadje in zelenjava zagotavljata veliko vlaknin, vitaminov in antioksidantov, lahko veganska prehrana oteži zadosten vnos nekaterih hranil, predvsem vitamina B12, pa tudi kakovostnih beljakovin, če ni skrbno načrtovana.

Teža je bila pomemben dejavnik

Zanimivo je, da so raziskovalci manjšo verjetnost dočakati 100 let opazili predvsem pri starejših z nizko telesno težo. Pri starejših z normalno telesno maso razlike med uživalci mesa in tistimi, ki ga niso jedli, niso bile izrazite. To nakazuje, da bi lahko bil ključni dejavnik prav podhranjenost in ne samo način prehranjevanja.

Ni nujno meso, pomagajo lahko tudi druga živila živalskega izvora

Raziskava je pokazala še eno pomembno ugotovitev. Starejši, ki niso jedli mesa, so pa redno uživali mlečne izdelke, ribe ali jajca, so imeli podobne možnosti za dolgo življenje kot tisti, ki so jedli meso. To pomeni, da so lahko tudi druga živila živalskega izvora pomemben vir kakovostnih beljakovin in hranil, ki pomagajo preprečevati izgubo mišične mase v poznejših letih.

Kaj to pomeni za Slovence?

Strokovnjaki poudarjajo, da univerzalne prehrane za dolgo življenje ni. Za starejše je najpomembnejše, da prehrana zagotavlja dovolj beljakovin, kalcija, vitamina D in vitamina B12 ter da preprečuje podhranjenost. V Sloveniji, kjer se prebivalstvo hitro stara, je uravnotežena prehrana eden ključnih dejavnikov za ohranjanje zdravja, samostojnosti in kakovosti življenja tudi v visoki starosti. Namesto izključevanja posameznih skupin živil je zato priporočljivo izbirati raznoliko in hranilno bogato prehrano, prilagojeno starosti, zdravstvenemu stanju in življenjskemu slogu.