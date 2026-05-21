80+ SUPERSTAREJŠI

Ljudje po 80. letu z izjemnim spominom razkrivajo skrivnost mladih možganov

Znanstveniki so odkrili, zakaj nekateri ljudje tudi po 80. letu ohranjajo izjemno oster spomin in miselne sposobnosti, primerljive z osebami, ki so tudi tri desetletja mlajše.
Pri nekaterih so našli značilne beljakovinske obloge, povezane z Alzheimerjevo boleznijo, pri drugih pa teh sprememb sploh ni bilo. FOTO: Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 21. 5. 2026 | 05:30
4:16
A+A-

Gre za posebno skupino starejših, ki se uspešno upira običajnemu upadu kognitivnih sposobnosti. Njihovi možgani namreč ostajajo biološko mladi tudi v pozni starosti.

Ameriški raziskovalci so ugotovili, da imajo ti posamezniki bistveno manj kopičenja dveh strupenih beljakovin, amiloida in tauja, ki sta povezana z nastankom težav s spominom. Beljakovini v možganih tvorita obloge in vozličke, ki motijo delovanje možganskih celic, ter veljata za ključna povzročitelja Alzheimerjeve bolezni, najpogostejše oblike demence.

Raziskava je pokazala tudi, da pri teh ljudeh skoraj ni opaziti tanjšanja možganske skorje, zunanje plasti možganov, ki ima pomembno vlogo pri odločanju, spominu in drugih višjih miselnih procesih.

Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko odkritje odprlo vrata novim načinom preprečevanja ali vsaj upočasnjevanja pešanja spomina v starosti.

Izjemen spomin tudi v visoki starosti

Izraz »SuperAger« oziroma »superstarejši« se uporablja za ljudi, stare 80 let ali več, ki na testih spomina dosegajo rezultate, primerljive z osebami v 50. ali 60. letih. Pri standardnem preizkusu morajo po določenem času pravilno priklicati vsaj devet od petnajstih besed.

Obenem morajo pri drugih miselnih sposobnostih, kot so jezik, pozornost in načrtovanje, dosegati rezultate, primerne svoji starosti, brez nevroloških ali psihiatričnih bolezni, ki bi lahko vplivale na njihove sposobnosti.

Udeležence programa vsako leto ponovno ocenijo z možganskimi slikanji in kognitivnimi testi. Mnogi se po smrti odločijo tudi za darovanje možganov za raziskovalne namene.

Od leta 2000 je v raziskavi sodelovalo približno 290 superstarejših, znanstveniki pa so po smrti pregledali možgane 77 udeležencev.

Pri nekaterih so našli značilne beljakovinske obloge, povezane z Alzheimerjevo boleznijo, pri drugih pa teh sprememb sploh ni bilo.

Dva ključna mehanizma zaščite

Raziskovalci menijo, da obstajata dva glavna razloga, zakaj nekateri ljudje ohranijo izjemen spomin tudi v pozni starosti. Prvi je odpornost, njihovi možgani skoraj ne tvorijo škodljivih oblog in vozličkov. Drugi pa je prožnost oziroma odpornost možganov na poškodbe, obloge sicer nastanejo, vendar ne povzročijo večjih okvar možganskega tkiva. Ugotovitve so bile objavljene v strokovni reviji Alzheimer's & Dementia.

Možgani superstarejših se razlikujejo tudi po zgradbi. Raziskovalci so odkrili, da imajo številni debelejšo sprednjo cingulatno skorjo kot celo nekateri mlajši ljudje. V njihovih možganih so našli tudi več posebnih živčnih celic, povezanih s socialnim vedenjem, ter večje entorinalne nevrone, ki imajo ključno vlogo pri spominu.

Pomembna je tudi družabnost

Čeprav imajo superstarejši različne življenjske navade in različno telesno aktivnost, jih povezuje ena pomembna lastnost, močne socialne vezi.

Raziskava kaže, da so praviloma zelo družabni in ohranjajo tesne medosebne odnose, kar bi lahko pomembno prispevalo k zaščiti pred kognitivnim upadom.

Boris Starc je na kolesu še kako mlad. Pri 80. je vsaka pomlad nov začetek kolesarske sezone

Med zgodnje znake Alzheimerjeve bolezni sodijo pozabljivost, izgubljanje predmetov, težave pri iskanju pravih besed, ponavljanje vprašanj in odpor do novih dejavnosti. Novejše raziskave pa opozarjajo, da so lahko opozorilni znaki tudi slabšanje vonja, vida, sluha, okusa, tipa in ravnotežja.

Med dejavnike tveganja za razvoj bolezni sodijo starost, družinska obremenjenost, poškodbe glave, bolezni srca, kajenje, debelost, sladkorna bolezen, visok krvni tlak in povišan holesterol.

Demenca predstavlja vse večje breme tudi za zdravstvene sisteme in družine. Zaradi staranja prebivalstva strokovnjaki opozarjajo, da bodo stroški oskrbe v prihodnjih letih še močno narasli.

