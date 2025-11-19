  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BOMBASTIČNA LOČITEV

Ločila sem se od moža zaradi njegove kolesarske odvisnosti

»Mož je treniral ure in ure, jaz pa sem ostajala sama«. Ločitev zaradi kolesarske odvisnosti.
Mož zasvojen s kolesarjenjem. FOTO: Fieldmag
Mož zasvojen s kolesarjenjem. FOTO: Fieldmag
Miroslav Cvjetičanin
 19. 11. 2025 | 09:00
A+A-

Kako lahko pretirana športna vnema uniči odnos?

Intenzivna vadba velja za enega najboljših receptov za boljše počutje, a nove raziskave kažejo drugačno sliko.

Ena od študij razkriva, da kar eden od štirih ekstremnih maratoncev zaradi teka ali bega pred realnostjo doživlja povečano tesnobo in depresijo.

Že leta 2018 pa so strokovnjaki opozorili, da lahko pretirana telesna aktivnost škoduje partnerskim odnosom.

To nikakor ne preseneča 54-letne pisateljice iz Londona Katrine Collier, katere zakon se je leta 2012 končal prav zaradi moževe vse bolj obsesivne športne rutine.

V osebni pripovedi razkriva, kako je intenzivno kolesarjenje postopoma razjedlo njun odnos in zakaj je lahko tudi šport oblika zasvojenosti.

Prvi znaki: kolo na letalu in kilometri tišine

»Ko sva se spoznala na poroki prijateljev v Chicagu, še ni bil obseden s fitnesom,« pripoveduje Collier. »Kolesaril je le za »transport«, nič pretiranega. A ko je začel iz Velike Britanije leteti k meni v Avstralijo in za visoko ceno s seboj voziti kolo, bi to morda moral biti prvi opozorilni znak.«

Po poroki je prišel nov preizkus: nerazumno ambiciozne kolesarske počitnice. »Želela sem kolesariti zato, da bi bila več časa skupaj. A on je letel naprej po hribih in me puščal kilometre za seboj. To je bil najbolj osamljen dopust v mojem življenju.«

Od hobija do obsesije

Sčasoma je kolesarjenje postalo vse, celoten tempo življenja, prosti čas in tudi čustvena dinamika v zakonu. »Vikendi niso bili več najin čas. Vsak dogodek, vsak pogovor, vse se je vrtelo okoli njegovih treningov in 100-kilometrskih voženj. Intimnost je izginila, tišina med nama pa postajala vse glasnejša.«

Collierjeva je poskušala rešiti odnos, kupila je celo tandemsko kolo. »Mislila sem, da bi naju to lahko ponovno zbližalo. A ga je motilo, da mora voziti počasneje. Tandem je obstal na hodniku kot simbol najinega razpada.«

Spinning, nova družba in popoln odklop

Stvari so se še poslabšale, ko sta začela obiskovati skupinske vadbe. »Dobil je novega prijatelja in skupaj sta padla še globlje v kolesarski svet. Postal je celo inštruktor. Ko sva se ločila, je še vedno živel z mano, London je drag, in takrat sem videla, kako globoko ga je zasvojenost posrkala.«

V svoji knjigi The Damage of Words Collierjeva piše o dolgem procesu okrevanja po ločitvi. FOTO: Ere.net
V svoji knjigi The Damage of Words Collierjeva piše o dolgem procesu okrevanja po ločitvi. FOTO: Ere.net

Dneve je preživljal na kolesu ali trenažerju, zjutraj in zvečer, popolnoma izčrpan. »Shujšal je, razvil je težave z dihanjem, ki so izginile šele, ko je zmanjšal vadbo. Ni videl, da si uničuje zdravje.«

»Odvisnost je beg pred bolečino«

Po ločitvi je Collierjeva sama poiskala terapevtsko pomoč. Spoznala je koncept »drevesa zasvojenosti«, idejo, da so različne odvisnosti pogosto posledica nepredelanih travm iz otroštva.

»Oba sva jih imela: jaz sem odraščala ob narcisoidni materi, on ob alkoholiku. On je bolečino zakopal v ure in ure treningov. Drugi odvisnosti zdravijo z alkoholom, nakupovanjem ali neskončnim drsenjem po telefonu, on je izbral šport.«

Po njenem mnenju je pri partnerjevi zasvojenosti ključno razumeti njegovo preteklost: »Tam so korenine, sram, nasilje, nesamozavest. Ko začne vadba prevzemati življenje, ko partner postane čustveno nedostopen ali celo telesno izčrpan, je to rdeča zastavica.«

Pot naprej: soočiti se z bolečino

V svojem memoarju The Damage of Words Collierjeva piše o dolgem procesu okrevanja. »Moja zasvojenost je bila drugačna, odvisnost od ljubezni, iskanje potrditve. A naučila sem se, da so vse odvisnosti enake: gre za beg. Ko si končno dovoliš pogledati bolečino v oči, se stvari začnejo spreminjati.«

Danes z bivšim možem o tem lahko odkrito govorita. »To je velik korak. In ko bo pripravljen poiskati pomoč, mu bom stala ob strani. Najina zgodba ni srečna, je pa resnična. In morda bo komu drugemu odprla oči.«

Več iz teme

odvisnostzasvojenosttreningodnosiodvisnost od športakolesarjenje
ZADNJE NOVICE
09:10
Novice  |  Slovenija
NAJ HLEV 2025

Na kmetiji Žampa z glasbo in posteljo osrečujejo krave (FOTO)

Pohvalijo se lahko z najbolj urejenim hlevom v Sloveniji.
Drago Perko19. 11. 2025 | 09:10
09:06
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Ujemite čar praznikov kar v svojem domu

Ko zunaj zadiši po snegu in cimetu, je dom tisti kraj, kjer se začnejo pravi prazniki. V toplem zavetju, med lučkami, vonjem po piškotih in iskricami v očeh, se skrivajo trenutki, ki jih ne more nadomestiti nobeno darilo – mir, povezanost in občutek skupnosti.
19. 11. 2025 | 09:06
09:00
Bulvar  |  Suzy
ANDREJ SONC

Andreja Sonc: Uresničile so se mi otroške sanje (Suzy)

Novembrskega koncerta v Hali Tivoli se zelo veseli.
19. 11. 2025 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
NEKDANJA ZAKONCA

Tom Cruise in Nicole Kidman: stara čustva še zdaleč niso pozabljena

Več kot dvajset let po eni najodmevnejših hollywoodskih ločitev se je Tom Cruise odzval na aktualni razhod bivše žene.
19. 11. 2025 | 09:00
09:00
Lifestyle  |  Polet
BOMBASTIČNA LOČITEV

Ločila sem se od moža zaradi njegove kolesarske odvisnosti

»Mož je treniral ure in ure, jaz pa sem ostajala sama«. Ločitev zaradi kolesarske odvisnosti.
Miroslav Cvjetičanin19. 11. 2025 | 09:00
08:42
Lifestyle  |  Stil
SEJEM

Kitajska in Indija s svojimi motorji lovita Evropo (FOTO)

82. mednarodni sejem motornih koles EICMA v Milanu je privabil 600.000 obiskovalcev.
19. 11. 2025 | 08:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki