Magnezij in alkohol skupaj res škodujeta telesu, preverite, kaj pravijo strokovnjaki

Sočasno uživanje magnezija in alkohola je za večino odraslih sicer varno, vendar pogosto neučinkovito. Alkohol namreč zmanjšuje raven magnezija v telesu in hkrati preprečuje, da bi prehranska dopolnila z magnezijem delovala optimalno.

Magnezij se ob alkoholu slabše absorbira

Če jemljete prehranska dopolnila z magnezijem, velja previdnost. Alkohol lahko bistveno zmanjša njegovo absorpcijo v telesu. Raziskave kažejo, da ima približno 30 odstotkov ljudi, ki dnevno uživajo večje količine alkohola, znižano raven magnezija. Čeprav so potrebne dodatne raziskave na ljudeh, študije na živalih nakazujejo, da lahko že en sam alkoholni napitek začasno zniža raven tega pomembnega minerala.

Dolgotrajno pitje alkohola izčrpava magnezij iz več razlogov. Med najpogostejšimi so neustrezna prehrana ali podhranjenost, prebavne težave, kot sta bruhanje in driska, ki preprečujejo absorpcijo, ter diuretični učinek alkohola, zaradi katerega telo magnezij hitro izloča z urinom. Alkohol lahko poškoduje tudi ledvice, kar dodatno poveča izgubo magnezija.

Pomanjkanje magnezija ima resne posledice

Nizka raven magnezija lahko škoduje srcu, možganom in mišicam ter povzroči številne težave. Med najpogostejšimi so slabost, bruhanje, splošna šibkost, mravljinčenje v okončinah, mišični krči in v hujših primerih celo epileptični napadi. Pojavijo se lahko tudi motnje srčnega ritma, znižana raven kalija ali kalcija ter poškodbe jeter.

Če vam je zdravnik priporočil dodajanje magnezija zaradi pomanjkanja ali drugih zdravstvenih razlogov, strokovnjaki svetujejo, da uživanje alkohola omejite ali se mu v celoti izognete.

Magnezij lahko delno omili posledice alkohola

Nekatere raziskave nakazujejo, da lahko redno uživanje magnezija pomaga nadomestiti izgube, ki nastanejo zaradi alkohola. Čeprav so dokazi še omejeni, bi lahko magnezij zmanjšal tveganje za zamaščenost jeter in celo umrljivost zaradi bolezni jeter pri ljudeh, ki uživajo alkohol.

Kljub temu magnezija ne gre razumeti kot čudežne rešitve. Dokler oseba nadaljuje s pitjem alkohola, telo večine zaužitega magnezija ne zadrži. Po prenehanju pitja lahko traja približno štiri tedne, da se raven magnezija v telesu normalizira.

Možni neželeni učinki ob sočasnem uživanju

Kombinacija alkohola in magnezija poveča tveganje za neželene učinke, saj imata podobne stranske učinke. Med najpogostejšimi so prebavne težave, kot sta driska in bolečine v trebuhu, zaspanost ali utrujenost ter v redkih primerih težave z dihanjem, zlasti pri večjih odmerkih.

Zato je priporočljivo, da se o uživanju magnezija, alkohola ali drugih prehranskih dopolnil posvetujete z zdravnikom, ki vam lahko svetuje glede varne in učinkovite uporabe.