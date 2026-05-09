ZDAJ JE ČAS

Maj je, ne januar: če še vedno čakate, kilogrami ne bodo izginili sami

Za začetek ni potreben popoln načrt, temveč predvsem odločitev, da človek začne, tudi če razmere niso idealne.
Ni ključna popolna preobrazba čez noč, temveč majhne spremembe, ki jih posameznik lahko ohrani dolgoročno. FOTO: Arhiv Slovenskih novic
Janez Kušar
 9. 5. 2026 | 13:18
2:22
A+A-

Maj prinaša daljše dneve, višje temperature in prve misli na poletje. Mnogi že načrtujejo dopust in dneve ob morju, številni pa še vedno odlašajo z odločitvijo za bolj zdrav način življenja in izgubo odvečnih kilogramov.

Strokovnjaki opozarjajo, da »pravi trenutek« za začetek hujšanja, ali več gibanja v resnici ne obstaja. Veliko ljudi namreč čaka na motivacijo, ponedeljek ali idealne okoliščine, a se zaradi tega pogosto znajdejo v začaranem krogu nenehnega odlašanja.

Največja napaka pri hujšanju je prav zanašanje na motivacijo. Ta je kratkotrajna in nestanovitna, en dan jo imamo, naslednji dan ne več. Dolgoročne rezultate pa prinašajo predvsem navade in doslednost.

Maj po mnenju mnogih ponuja precej boljše pogoje za spremembe kot zimski meseci. Vreme je prijetnejše, dnevi so daljši, gibanje na prostem pa veliko lažje vključimo v vsakdan.

Že 30 minut hoje na dan ali nekaj hitrejših sprehodov na teden lahko pomeni pomemben korak k boljšemu počutju in izgubi kilogramov

Pri tem ni ključna popolna preobrazba čez noč, temveč majhne spremembe, ki jih posameznik lahko ohrani dolgoročno.

Med najpogostejšimi zmotami je tudi prepričanje, da je treba za uspeh popolnoma spremeniti življenje. V resnici strokovnjaki priporočajo postopne korake: več gibanja, manj predelane hrane in bolj urejene obroke.

Pomembna je predvsem doslednost. Slab dan ali prekršek pri prehrani še ne pomenita neuspeha, težava pa nastane, ko posameznik zaradi enega spodrsljaja popolnoma obupa.

Mnogi še vedno čakajo na »pravi ponedeljek«, več časa ali več energije, vendar strokovnjaki opozarjajo, da gre pogosto le za drugačno obliko odlašanja. Medtem pa se poletje hitro približuje.

Za začetek tako ni potreben popoln načrt, temveč predvsem odločitev, da človek začne, tudi če razmere niso idealne. Kajti če spremembe ne pridejo danes, obstaja velika verjetnost, da bo zgodba ob začetku poletja povsem enaka kot lani.

