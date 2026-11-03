Mala napravica z veliko močjo! Zakaj bi moral biti pulzni oksimeter del opreme vsakega resnega športnika in srčnega bolnika?

Ko pomislimo na športne pripomočke za spremljanje telesne pripravljenosti, večina najprej pomisli na pametne ure ali merilnike srčnega utripa. Vendar pa se v svetu vrhunske rekreacije, visokointenzivnih treningov (HIIT) in pametne skrbi za zdravje vse pogosteje pojavlja naprava, ki jo običajno povezujemo z zdravstvenimi domovi – pulzni oksimeter .

Ta majhna, lahka naprava, ki jo preprosto nataknemo na konico prsta, opravlja ključno nalogo: meri nasičenost hemoglobina s kisikom v arterijski krvi (SpO2) in spremlja srčni utrip . Skozi prst posveti z neopaznimi svetlobnimi žarki in v nekaj sekundah izračuna, kolikšen odstotek kisika doseže vaše mišice in organe. Pri zdravih posameznikih so normalne vrednosti med 95 in 100 odstotki.

Zakaj torej ta medicinski pripomoček postaja obvezen del športnih torb in kdaj je nepogrešljiv v domači lekarni, ko srce malo ponagaja?

Oksimeter kot skriti adut za športne navdušence

Pri visokointenzivnih treningih (crossfit, šprinti, težki intervali na kolesu ali gorski teki) vaše mišice delujejo na meji svojih zmogljivosti. Takrat nujno potrebujejo kisik. Oksimeter športnikom ponuja preprost, a izjemno natančen pogled v to, kako se telo odziva na napor.

Športni testi, ki jih lahko naredite sami doma ali na treningu:

Test hitrosti regeneracije (Intervalni protokol): Takoj ko končate brutalen šprint ali serijo težkih vaj, si nadenite oksimeter. Med ekstremnim naporom lahko kisik prehodno malce pade. Ključna stvar, ki jo opazujete, pa je čas: hitreje, kot se raven kisika vrne na vaših normalnih 95-100 odstotki, boljšo pljučno in srčno-žilno kondicijo imate. Če se vrednost popravi v manj kot minuti, ste v odlični formi!

Jutranji test pretreniranosti: Če trenirate trdo, si oksimeter položite na nočno omarico. Vsako jutro takoj po prebujanju izmerite utrip in kisik v mirovanju. Če opazite, da je vaš jutranji utrip za 7-10 udarcev višji kot običajno, raven kisika pa je padla npr. na 94 %, vam telo sporoča: Dovolj je, danes namesto težkega treninga potrebujem počitek in spanec.

Hribovski višinski test: Če radi tečete ali hodite v visokogorje, se zrak redči, pritisk kisika pa pada. Oksimeter vam bo pravočasno in objektivno sporočil, ali se vaše telo uspešno prilagaja na višino ali pa tvegate višinsko bolezen zaradi nevarnega padca SpO2.

Imam aritmijo in jemljem tablete: Je oksimeter nujen zame?

Če ste preživeli eno ali celo dve epizodi aritmije (nepravilnega srčnega utripa) in sedaj redno jemljete zdravila (antiaritmike), je odgovor: pulzni oksimeter je izjemno priporočljiv domači pripomoček, vendar morate natančno vedeti, kaj vam sporoča in česa ne.

Pri aritmijah lahko srce nenadoma začne utripati prehitro, prepočasi ali povsem izven ritma. To neposredno vpliva na njegovo sposobnost, da učinkovito črpa kri, polno kisika, po telesu.

Pulzni oksimeter izmeri vsebnost kisika v krvi. Po vstavitvi prsta v svetlobno-električni senzor se na zaslonu prikažeta izmerjena nasičenost s kisikom (SpO2) in frekvenca pulza ter navpični stolpčni graf. FOTO: Slovenske novice

Kako vam oksimeter pomaga pri aritmiji?

Nadzor nad zdravili: Zdravila imajo nalogo, da vaše srce držijo "na vrvici". Z oksimetrom lahko v mirnih delih dneva preprosto preverite, ali vaš utrip ostaja v varnem območju, ki vam ga je predpisal kardiolog.

Zgodnji alarm: Če začne srce zaradi aritmije popuščati ali črpati kri neučinkovito, se to hitro pozna na slabši oskrbi telesa s kisikom. Padec vrednosti kisika pod 94 % vas lahko opozori, da nekaj ni v redu, še preden sploh začutite hudo zasoplost ali težko dihanje.

Pozor: Oksimeter ni isto kot domači EKG!

Zelo pomembno je razumeti razliko med tema dvema napravama, saj ima vsaka svojo supermoč:

Oksimeter FOTO: Slovenske novice

Ključni nasvet za bolnike z aritmijo: Če začutite nemir v prsih, uporabite domači EKG (ali EKG funkcijo na pametni uri), da posnamete motnjo ritma za svojega zdravnika. Oksimeter pa uporabite zato, da preverite, ali je raven kisika kljub napadu še vedno varna (nad 95 %). Če utrip divja, kisik pa začne opazno padati, je to znak, da morate nemudoma poklicati zdravniško pomoč.

Kje v Sloveniji ga lahko kupite?

Ker gre za prosto dostopen in povsem varen medicinski pripomoček, zanj ne potrebujete zdravniškega recepta. V Sloveniji ga lahko hitro dobite na več mestih:

Lekarne (fizične in spletne). Na voljo so preverjene in testirane znamke, cene pa se gibljejo med 30 in 45 evrov.

Specializirane trgovine z medicinsko opremo: Prodajalne, kot sta Sanolabor ali Medigo, ponujajo vrhunske, medicinsko certificirane naprave (na primer znamko Beurer).

Drogerije in večji centri: Naprave priznanih znamk se pogosto znajdejo tudi na policah trgovin dm Slovenija.

Ne glede na to, ali lovite nove športne rekorde v visokointenzivnih disciplinah, ali pa preudarno varujete svoje zdravje po srčnih zapletih - pulzni oksimeter vam ponuja tisto najpomembnejše: takojšen, miren in objektiven pogled v delovanje vašega telesa.