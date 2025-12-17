  • Delo d.o.o.
Predstavitvena informacija  |   IZJEMNO

Manj priprave, več zabave: 3 ideje za tematsko zabavo, ki jo pripravite brez zapletov

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
Party Box FOTO: Spar Slovenija

Party Box mini sendviči FOTO: Spar Slovenija

Party Box pohanček. FOTO: Spar Slovenija

Party Box sirova presta velikanka. FOTO: Nik Jarh

Party Box sladice. FOTO: Spar Slovenija

Party Box sushi. FOTO: Spar Slovenija

Promo Slovenske novice
 17. 12. 2025 | 11:24
9:15
Priprava zabave je super, druženje še bolj, dokler te že na začetku ne ustavi vprašanje, kaj in koliko hrane ponuditi. Kuhinja in vsa logistika okoli hrane lahko hitro pokvarita tvoje navdušenje.

Prava zabava se tudi za gostitelja začne šele, ko je praznična miza že lepo okrašena, prijatelji prijetno kramljajo ob kozarčku najljubše pijače, izbrani prigrizki pa kar vabijo, da se jim brez slabe vesti prepustite, nazdravite in uživate v trenutku.

Prazniki niso tekmovanje v tem, kdo bo preživel več ur ob štedilniku in kdo bo nakupil najboljše sestavine za praznično pogostitev, ampak kdo bo ustvaril najboljši občutek domačnosti. In prav tu se lahko zelo dobro izkažeš s preprostim trikom, ki spremeni potek večera: postrežba je pripravljena, ti pa si vzameš čas za goste.

Sparov Party Box je kot bližnjica do praznične mize, ki je videti trendi, je okusna in deluje, kot da smo jo načrtovali do zadnje podrobnosti. Postrežbo sestaviš pametno in jo prilagodiš tipu zabave ter številu gostov.

Party Box iz restavracij INTERSPAR vam omogoča, da pripravo skrajšate na minimum, sproščeno pričakate goste in uživate v druženju. Da bo izbira še enostavnejša, spodaj najdete tri preverjene scenarije za različne vrste zabav, vsakega s svojim menijem in mini idejo za praznični detajl.

Pripomočki:

  • deske za serviranje, nož, prijemalke
  • krožniki, skledice, prtički, kozarci
  • nekaj dekorativnih elementov, kot so sveče, prtički v prazničnih barvah, vejice zimzelenega grmička

 

Priprava zabave je najlažja, ko razmišljaš po korakih in si zastaviš preprost potek večera. Najprej poskrbiš za »vav« učinek ob prihodu, sledi glavni slani del, nekaj mini grižljajev, trendi poudarek in sladek finale. Vse drugo je samo še prijetno druženje.

Mizo pripravi vnaprej. Na eno stran postavi prtičke in krožnike, na drugo kozarce, pripravi tudi prijemalke, zajemalke, lopatke. Tako bo postrežba tekla sama od sebe, ti pa ne boš ves čas v kuhinji.

S praznično dekoracijo boš poskrbel, da bo dogajanje slovesno, tudi če je priprava trajala samo nekaj minut.

Ideja #1 Silvestrski večerni prigrizki: trendi in fotogenično

Ali imate navado, da najdaljšo noč v letu preživite ob obilni večerji? Vedno več ljudi ima namesto klasične večerje raje lažje, raznolike prigrizke, ki jih lahko postrežeš sproti, brez dolgega sedenja za mizo. Takšna izbira se dobro ujame z ritmom silvestrskega večera, ko se pogovori prelivajo, nazdravlja večkrat in je v ospredju druženje, ne pa popoln jedilnik.

Meni iz Party Boxov:

Za vzdušje predlagamo, da ustvarite večerni vtis z nekaj svečami, za silvestrsko piko na i dodajte droben bleščeč detajl, naj bo to servietni obroček ali nekaj konfetov na sredini mize.

Dobra silvestrska zabava redko poteka sede za mizo. Začne se ob mizi, potem se preseli v prostor, v druženje stoje, v klepet in nazdravljanje, ki poveže vse skupaj. Suši krožnik bo naredil dober vtis, izbereš pa lahko ribji, vegi ali mešani suši krožnik.

Med drobnimi postanki ob mizi si gostje radi postrežejo z majhnimi prigrizki, ki jih je preprosto vzeti v roke in pojesti v dveh grižljajih. Tu pridejo prav pohanček box, mini sendvič box ali kanape box. Mini zalogaje razdeli na dva konca mize ali na mizo in stransko polico. Manj gneče pomeni več sproščenosti.

Ko se večer začne umirjati, so slaščice najboljši zaključek prijetnega druženja. Sladki box in piškoti SPAR so idealni, ker so že pripravljeni za postrežbo, lepo so videti in mogoče jih je ponuditi brez dodatnega dela, rezanja in kompliciranja.

V kotičku za brezalkoholne mešanice naj bodo sokovi, pijače z mehurčki in rezine agrumov. Gostje naj si sami pripravijo pijačo, ti pa ostaneš v družbi.

Namig: Suši krožnik postavi na sredino slanih jedi ali tik ob presto, da skupaj ustvarita »glavno točko« mize.

Namig: Mizo razdeli na tri preproste cone. Ena naj bo slana, druga sveža, tretja sladka. Že samo ta razpored naredi vtis, da je vse premišljeno.

Ideja #2 Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Brunch je najboljši kompromis med živahnim prazničnim utripom in sproščenim uživanjem. Hrana naj bo domača po okusu, priprava pa naj bo hitra. To je druženje, kjer se miza počasi polni, ljudje prihajajo in odhajajo po svoje, vse skupaj pa deluje prijetno in toplo.

Meni iz Party Boxov:

Za pravi občutek domačnosti bo poskrbela miza v svetlih, prazničnih barvah z ljubkimi prtički, vejicami zimzelenega grmičevja in z eno večja desko za serviranje na sredini. To je dovolj za prijetno vzdušje brez pretiravanja.

Presta velikanka je ravno prav praznična, da deluje kot pozdravni zalogaj in hkrati kot dekor na mizi. Izbereš lahko sirovo presto velikanko ali presto velikanko s sirom in salamo. Presto nareži že na začetku in jo postavi na sredino takoj, ko se zberete.

Po presti velikanki na mizo postavi nekaj malce bolj konkretnega. Party Box narezek bo najboljši del družinskega bruncha: je univerzalen, lepo je videti in se odlično kombinira z vsem drugim. Na voljo so mešani, primorski, sirov ali praznični box narezek.

Ko je na mizi več slanih in nasitnih stvari, je dobro dodati nekaj svežega, lahkega in sladkega. Dodaj nekaj dišečih dobrot iz Sparove pekarne ter sveže solate in sadje, da bo pogostitev res uravnotežena. Sadje razporedi v manjše sklede, solate pa postavi ob slane boxe. Tako si bo vsak postregel še s sladkim in svežim dodatkom.

Namig: Presto velikanko postavi na sredino, nareži na več kosov, dodaj prijemalke in prtičke. V trenutku postane središče dogajanja, brez dodatnega dela.

Ideja #3 Sproščena večerna zabava s prijatelji: hrustljavi prigrizki, klepet, udobno vzdušje

To je večer, ko se vam ne sme muditi nikamor. V ozadju je prijetna glasba, debata je živahna, veliko je smeha in prigrizkov, ki se jim ne moremo upreti. H klasičnim jedem postrezite nekaj lahkotnega, da družba ne postane zaspana.

Meni iz Party Boxov:

 

Ko gostje pridejo, potrebujejo nekaj, kar jih privabi k mizi in kar »odpre« večer. Namesto formalne mize naredi prijeten kotiček: en pladenj s hrano naj bo na klubski mizici, zraven seveda prtički in lepe sveče. Vzdušje bo bolj domače, gostje pa bolj sproščeni.

Prigrizke razporedi na dve točki, lahko na mizo in okensko polico, če je dovolj velika. Tako se bodo gostje naravno premešali, gneče bo manj, zabava pa bo bolj živahna.

Namig: Narezek naj bo med prvimi stvarmi, ki jih gostje opazijo. Ne postavi ga na rob mize, ampak bližje sredini.

Namig: Naredi kotiček za pijačo z nekaj sokovi, kozarci in rezinami agrumov. Gostje si bodo lahko sami zmešali brezalkoholni praznični napitek, ti pa ne boš postal natakar večera.

Kako poteka naročilo Party Boxa

  • Izberi svoje Party Boxe. Na voljo so različne kombinacije, zato lahko postrežbo preprosto prilagodiš številu gostov, ne glede na to, ali pripravljaš druženje za manjšo družbo ali večjo praznično ekipo.
  • Naroči po telefonu ali osebno v kateri koli restavraciji INTERSPAR.
  • Prevzameš na izbrani dan.
  • Party Box samo odpreš in postaviš na mizo.

 

Naroči Party Box

 

Ponudba velja od 18. 12. 2025 naprej. Naročilo je treba oddati vsaj dva delovna dneva pred prevzemom.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija

praznikireceptSPAR SlovenijasilvestrovanjeParty Box
