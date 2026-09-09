  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVO O HUJŠANJU

Manj telovadbe, več hoje. Preprosta sprememba, ki lahko pomaga pri hujšanju in zdravju

Je bolje hoditi ali trenirati z utežmi?
Za ljudi, ki so bili vajeni vsak dan narediti več tisoč korakov, je lahko padec na približno 5000 korakov na dan že precejšnja sprememba. FOTO: Getty Images
Za ljudi, ki so bili vajeni vsak dan narediti več tisoč korakov, je lahko padec na približno 5000 korakov na dan že precejšnja sprememba. FOTO: Getty Images
Miroslav Cvjetičanin
 9. 9. 2026 | 07:54
A+A-

Čeprav je vadba z utežmi pomembna za ohranjanje mišične mase in moči, je lahko včasih učinkoviteje povečati vsakodnevno količino hoje. Prav hoja omogoča, da se čez dan gibljemo več, ne da bi morali za to obiskovati telovadnico.

Ko se običajna vadbena rutina poruši, se pogosto zmanjša tudi količina vsakodnevnega gibanja. Namesto več treningov na teden se lahko zgodi, da človek opravi le eno ali dve vadbi, hkrati pa se zmanjša tudi število dnevnih korakov.

Takšna sprememba se morda na prvi pogled ne zdi pomembna, vendar lahko manj gibanja skozi daljše obdobje vpliva na telesno pripravljenost, počutje in telesno težo. Prav zato je lahko koristno, da se ob zmanjšanju intenzivne vadbe več pozornosti nameni vsakodnevni hoji.

Za ljudi, ki so bili vajeni vsak dan narediti več tisoč korakov, je lahko padec na približno 5000 korakov na dan že precejšnja sprememba. Redna hoja je namreč eden od preprostih načinov, kako skozi ves dan ohranjati določeno raven telesne aktivnosti. Ko so službene, družabne in druge obveznosti številne, je lahko cilj petih treningov na teden skupaj z 8000 ali 10000 koraki na dan preveč ambiciozen. Namesto tega je pogosto bolj smiselno postaviti cilje, ki jih je mogoče dolgoročno vzdrževati. To lahko pomeni dva- do tri treninge na teden in več vsakodnevne hoje. Takšen pristop omogoča, da človek ostane aktiven, ne da bi moral vsak prosti trenutek nameniti načrtovani vadbi.

Zakaj dati prednost hoji?

Hoja je ena najbolj dostopnih oblik telesne aktivnosti. Za obisk skupinske vadbe ali telovadnice so potrebni določen termin, organizacija in pogosto tudi dodatni stroški. Za sprehod pa so potrebni predvsem primerni čevlji in nekaj časa. Prav zato je hoja lahko posebej primerna za ljudi, ki izgubijo običajno vadbeno rutino. Sprehod je mogoče vključiti v skoraj vsak dan, pred službo, med odmorom, po kosilu, pri opravkih ali zvečer. Pomembna je tudi hoja na prostem. Telesna aktivnost lahko pozitivno vpliva na razpoloženje in počutje, gibanje na prostem pa lahko pripomore tudi k občutku umirjenosti in večji mentalni jasnosti.

Eden pomembnih razlogov za več hoje je tudi povečanje skupne dnevne porabe energije. Doseči 8000 korakov sicer zahteva precej časa, vendar hoja omogoča, da človek ostane aktiven večji del dneva. Če je del vsakdana več hoje, se lahko skupna količina gibanja občutno poveča, ne da bi bilo treba dodajati nove intenzivne treninge.

Hoja pomaga ohranjati aktiven življenjski slog

Velik del vsakodnevnega gibanja spada med tako imenovano termogenezo brez vadbe oziroma NEAT. Gre za porabo energije pri vsakodnevnih dejavnostih, ki niso načrtovana telesna vadba. Med takšne aktivnosti sodijo hoja do trgovine, sprehod do avtobusne postaje, hoja po stopnicah, pospravljanje, premikanje med vsakodnevnimi opravili in številne druge dejavnosti. Prav zato imajo pomembno vlogo tudi koraki, ki niso del načrtovanega treninga. Več takšnega gibanja pomeni večjo skupno dnevno porabo energije.

To je lahko pomembno tudi pri uravnavanju telesne teže. Povečanje vsakodnevnega gibanja lahko pomaga ustvariti energijski primanjkljaj, če je hkrati prehrana ustrezno prilagojena. Redna hoja lahko tako pomaga pri nadzoru telesne teže in preprečevanju čezmernega kopičenja telesne maščobe.

Je bolje hoditi ali trenirati z utežmi?

Odgovor ni preprost, saj imata hoja in vadba z utežmi različne koristi. Najbolj smiselna je praviloma kombinacija obeh oblik telesne aktivnosti. Za človeka, ki večino dneva presedi in je sicer telesno malo aktiven, je lahko povečanje števila dnevnih korakov zelo dobra začetna sprememba. Pomembno pa je, da se količina hoje povečuje postopoma. Če je bil človek dalj časa telesno neaktiven, ni priporočljivo, da bi čez noč močno povečal dnevno količino gibanja. Bolj smiseln je postopen dvig obremenitve in spremljanje odziva telesa. To pa ne pomeni, da je mogoče vadbo z utežmi preprosto opustiti.

Vadba za moč je namreč zelo pomembna za krepitev mišic in ohranjanje telesne moči. Močnejše mišice olajšajo številna vsakodnevna opravila in pomagajo ohranjati telesno funkcionalnost. Dobra telesna moč lahko pomeni tudi večjo sposobnost za vsakodnevno gibanje, lažje opravljanje fizičnih nalog ter večjo samostojnost v poznejših letih.

Za začetek je dovolj že ena vadba na teden

Če človek trenutno ne trenira z utežmi, ni treba takoj začeti s štirimi ali petimi treningi na teden. Za začetek je lahko dovolj že ena vadba za moč na teden. Pomembno je predvsem, da vadba postane del rutine in da je prvi korak dovolj preprost, da ga je mogoče ponavljati. Ko se telo na redno gibanje znova navadi, se lahko pogostost in zahtevnost vadbe postopoma povečujeta. Podobno velja za hojo. Če človek trenutno naredi le nekaj tisoč korakov na dan, ni nujno, da si takoj zastavi cilj 10.000 korakov.

Veliko pomembneje je najti raven aktivnosti, ki jo je mogoče dolgoročno vzdrževati. Tudi nekaj sto ali nekaj tisoč dodatnih korakov na dan je lahko boljša izbira kot zelo ambiciozen cilj, ki ga je mogoče vzdrževati le nekaj dni.

Manj ambiciozni cilji so lahko učinkovitejši

Pri telesni aktivnosti ni vedno najpomembnejše vprašanje, koliko vadbe lahko človek opravi v idealnem tednu. Pomembneje je, koliko gibanja lahko dolgoročno vključi v vsakdan. Če je pet treningov na teden ob službi, družabnem življenju in drugih obveznostih preveč, je lahko boljša rešitev dva- ali trikratna vadba ter več hoje vsak dan. Takšen pristop je lahko bolj vzdržen in zato tudi učinkovitejši. Redno gibanje, ki postane del vsakdana, ima namreč večjo vrednost kot popoln vadbeni načrt, ki ga človek ne more dolgoročno izvajati.

Cilj ni popoln vadbeni urnik, temveč dovolj gibanja, ki ga je mogoče ohranjati iz tedna v teden. Hoja je pri tem ena najpreprostejših možnosti, saj jo je mogoče vključiti skoraj v vsak življenjski slog, medtem ko vadba za moč ostaja pomembna za mišice, telesno moč in dolgoročno funkcionalnost. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

šport in rekreacijahojatelesna aktivnostzdrav način življenjatelovadbahoja za rekreacijo
ZADNJE NOVICE
07:46
Novice  |  Slovenija
KREPITEV ODNOSOV

Danes odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani, prisoten bo tudi izraelski zunanji minister Gideon Sar

Ob obisku bosta Slovenija in Izrael podpisala program o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa.
9. 9. 2026 | 07:46
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ste nabrali preveč jurčkov? To naredite z njimi, preden izgubijo aromo

Jurčki so letos očitno prav ponoreli in marsikdo se iz gozda vrača s polno košaro. A kaj z njimi, ko pridemo domov? Najprej jih je treba pravilno očistiti, nato pa se odločiti: ponev, zamrzovalnik ali sušenje.
9. 9. 2026 | 07:30
07:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUDODELSKA ZDRUŽBA

Orožje naj bi tihotapili v Slovenijo, plačevali pa kar s kokainom: Cezar naj bi posle vodil iz pripora

Tožilstvo vložilo zahtevo za preiskavo zoper devet ljudi
9. 9. 2026 | 07:13
06:42
Novice  |  Slovenija
SEGREVANJE

Triglavski ledenik izginja pred našimi očmi: »Zadnji kosi ledu pod Skuto bodo staljeni v nekaj letih«

Taljenje povečuje nevarnost plazov, podorov in silovitih nesreč.
9. 9. 2026 | 06:42
06:34
Novice  |  Slovenija
LETALSKA VARNOST

Dron nad heliportom UKC Ljubljana ogrozil posadko in pacienta: »To je resen incident«

UKC Ljubljana namerava v prihodnjih tednih vzpostaviti testno protidronsko zaščito.
9. 9. 2026 | 06:34
06:00
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Princ Harry: najprej se bo potuhnil, nato spet zasijal (Suzy)

Namenjena mu je javna, vidna vloga, čeprav morda ne najlažja. Predstavlja mu veliko breme in odgovornost, a ga hkrati marsičesa uči.
9. 9. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Potovanja, prevoz in malica za mlade cenejši

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Potovanja, prevoz in malica za mlade cenejši

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Ključni preizkus šele prihaja

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Vrnimo se k branju!

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
8. 9. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki