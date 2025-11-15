Maslo ali margarina? Strokovni odgovor, ki vas bo presenetil

Maslo ali margarina? Večna prehranska dilema, ki razdvaja tako gurmane kot zagovornike zdrave prehrane.

Na eni strani naravno, domače maslo, okusno, polno in nostalgično. Na drugi strani moderna margarina, nežna, rastlinska in pogosto predstavljena kot srčno bolj prijazna.

Katera izbira je boljša? Odgovor ni črno-bel.

Maslo: okus, tradicija in … nasičene maščobe

Maslo je narejeno iz smetane. Je naravno, preprosto, dišeče in razlog, da je topel kruh z maslom ena najlepših malih radosti.

A maslo vsebuje veliko nasičenih maščob, ki pri čezmernem uživanju lahko zvišujejo »slab« LDL holesterol. To ne pomeni, da je maslo škodljivo, pomeni pa, da naj bo posladek, ne pa vsakodnevna maščobna osnova.

Ko ga je malo, je odlično. Ko ga je preveč, srce ni navdušeno.

Margarina: nekoč slaba reputacija, danes povsem druga zgodba

Margarina si je v preteklosti prislužila slab sloves zaradi trans maščob, ki dokazano škodujejo zdravju. Dvigajo LDL, znižujejo HDL – dvojni minus.

Danes pa je slika drugačna. Sodobne margarine v EU ne vsebujejo trans maščob.

Praviloma so narejene iz kakovostnih rastlinskih olj (sončnično, repično, oljčno) in so pogosto obogatene z omega-3 maščobnimi kislinami ter rastlinskimi steroli, ki lahko pomagajo pri zniževanju holesterola.

Za vsakodnevno uporabo zato velja:

Izberi margarino z oznako »brez trans maščob« in »rastlinska olja«, točka za srce.

Kdo torej zmaga?

Za okus: maslo.

Za srčno-žilno zdravje: kakovostna margarina.

Za pametno prehrano: oboje – a v zmernih količinah.

Pravi zmagovalec je torej ravnotežje.

Kaj pa, če ste rekreativec?

Če se redno gibate, skrbite za regeneracijo in imate zdravo srce, sta lahko v prehrani prisotna oboje – maslo in margarina. Pomembno je predvsem:

skupna količina zaužitih maščob,

razmerje med nasičenimi in nenasičenimi maščobami,

uravnotežena, pestra prehrana.

Za športno aktivne posameznike je idealna rešitev:

občasno maslo za užitek, kakovostna margarina za vsakdan in vse skupaj v zmernih količinah.