Med umivanjem zob stojte na eni nogi in živeli boste mnogo dlje. Ne verjamete?

Znanstveniki ugotavljajo, da je biološka starost veliko boljši kazalnik zdravja kot koledarska starost.

Če nam uspe z zdravimi navadami svojo biološko starost zmanjšati, lahko živimo dlje, z več energije, boljšo gibljivostjo in z manj zdravili.

Zdrav življenjski slog ima izjemen vpliv na počutje, vitalnost in dolgoživost. Tudi preproste spremembe v vsakodnevnih navadah lahko naš organizem pomladijo za desetletja.

Ključne navade za daljše življenje



1. Kakovosten spanec

Strokovnjaki poudarjajo, da je spanec temelj dolgovečnosti. Redna večerna rutina, izklop ekranov vsaj uro pred spanjem in branje knjige nam pomagata, da telo naravno proizvaja melatonin. To omogoča globok, osemurni spanec, ki obnavlja telo in možgane.

2. Aktivna jutra

Dan je priporočljivo začeti s kratkimi razteznimi vajami in vajami ravnotežja. Tudi stoja na eni nogi med umivanjem zob krepi stabilnost ter zmanjšuje tveganje za prezgodnjo smrt. Pravilo, 1–10, pa spodbuja dobro počutje: minuta jutranjega sonca in deset sekund za jasen namen dneva.

3. Prehrana in gibanje

Občasno postenje oziroma omejen prehranski časovni okvir (npr. osem ur) spodbuja obnavljanje celic. Obroki, bogati z beljakovinami in vlakninami, skrbijo za stabilen krvni sladkor. Po obroku priporočajo sprehod ali kratko telesno aktivnost. Tudi menjava sedenja in stanja na vsakih 90 minut izboljšuje prekrvavitev in ohranja telo aktivno.



Poskusite si umivati zobe na eni nogi, nič ne stane, pomaga pa zelo. FOTO: Getty Images

4. Večerna rutina

Večer naj bo namenjen umiritvi. Vaje hvaležnosti, kratki trenutki tišine ter pozitivne misli dokazano zmanjšujejo stres. Tudi dajanje komplimentov drugim spodbuja hormon oksitocin, ki je povezan z boljšim razpoloženjem, manj vnetij in počasnejšim staranjem. Pomembno je tudi zgodnje večerjanje, da ima telo dovolj časa za prebavo pred spanjem.

Pot do mlajšega telesa

Z upoštevanjem teh navad lahko vsakdo pomembno vpliva na svoje zdravje in vitalnost. Zmanjšanje biološke starosti ni rezervirano za bogate posameznike in zahtevne metode, mnoge tehnike so brezplačne, enostavne in dosegljive vsakomur.