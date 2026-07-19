Melatonin: nova pomoč pri kroničnih bolečinah v mišicah in sklepih

Nova obsežna analiza raziskav kaže, da bi melatonin lahko poleg izboljšanja spanca nekoliko ublažil tudi kronične bolečine v mišicah in sklepih. Strokovnjaki pa opozarjajo, da ne gre za čudežno rešitev, temveč za možno dopolnitev obstoječega zdravljenja.

Melatonin večina ljudi pozna kot hormon, ki uravnava spanje in pomaga pri nespečnosti ali premagovanju časovne razlike po potovanjih. Zdaj pa nove ugotovitve kažejo, da bi lahko imel še eno pomembno vlogo, lajšanje kroničnih bolečin v mišicah in sklepih.

Melatonin je naravni hormon za spanje, ki ga naše telo ponoči proizvaja v majhni žlezi v možganih, imenovani češerika. Njegova glavna naloga je uravnavanje cirkadianega ritma oziroma cikla spanja in budnosti. Vse več raziskav pa kaže, da bi lahko vplival tudi na mehanizme zaznavanja bolečine.

Melatonin lahko zmanjša bolečino na več načinov

Spanje in bolečina sta tesno povezana. Slab spanec lahko okrepi občutek bolečine, kronične bolečine pa pogosto povzročajo težave s spanjem. Po mnenju raziskovalcev melatonin ne deluje le posredno prek boljšega spanca, ampak lahko bolečino zmanjšuje tudi neposredno. Med drugim naj bi: zaviral prenos bolečinskih signalov v možganih in hrbtenjači, zmanjšal vnetne procese, umiril pretirano vzdražene živčne celice, ščitil celice pred oksidativnim stresom, ki nastane zaradi kopičenja škodljivih prostih radikalov.

Analiza več kot 2000 bolnikov

Raziskovalci so združili rezultate 23 kliničnih raziskav, v katerih je sodelovalo več kot 2000 udeležencev. Preučevali so vpliv melatonina na kronične bolečine v mišicah in sklepih ter na bolečine po operacijah. Rezultati so pokazali, da je melatonin pri ljudeh s kroničnimi mišično-skeletnimi bolečinami nekoliko zmanjšal tako intenzivnost bolečine kot tudi težave s spanjem.

Učinek sicer ni bil izrazit. Povprečna ocena bolečine se je zmanjšala za približno devet točk na 100-točkovni lestvici. To je primerljivo z učinkom nekaterih protivnetnih zdravil v podobnih raziskavah, čeprav neposrednih primerjav med zdravljenji raziskovalci niso opravili.

Največ koristi bi lahko imeli ljudje s slabim spancem

Raziskovalci domnevajo, da je učinkovitost melatonina povezana tudi s kakovostjo spanca. Večina raziskav je namreč vključevala ljudi, ki so že pred začetkom zdravljenja trpeli zaradi motenj spanja. Ker rezultatov niso primerjali z osebami, ki spijo normalno, za zdaj ni mogoče zanesljivo povedati, ali melatonin bolj pomaga ljudem z nespečnostjo ali pa koristi vsem enako. Za dokončen odgovor bodo potrebne dodatne raziskave.

Pri bolečinah po operaciji ni pokazal pomembnega učinka

Precej drugačni so bili rezultati pri bolnikih po operacijah. Analiza ni pokazala pomembnega zmanjšanja bolečine niti izboljšanja spanja. Ena od raziskav je sicer zaznala zelo majhen učinek, zmanjšanje bolečine za približno 2,5 točke na 100-točkovni lestvici, vendar strokovnjaki ocenjujejo, da je tako majhna razlika za bolnike praktično neopazna.

Ne nadomešča uveljavljenega zdravljenja

Avtorji raziskave poudarjajo, da melatonina ni mogoče obravnavati kot nadomestilo za standardno zdravljenje kronične bolečine.

Na podlagi dosedanjih dokazov bi lahko predstavljal dopolnilo k:

fizioterapiji,

redni telesni vadbi,

protivnetnim zdravilom,

drugim uveljavljenim oblikam zdravljenja.

Še vedno ostaja veliko neznank

Raziskovalci opozarjajo, da ostaja več pomembnih vprašanj brez odgovora. V posameznih raziskavah so uporabljali zelo različne odmerke melatonina - od 1 do 10 miligramov dnevno - zato ni mogoče določiti, kateri odmerek je najučinkovitejši. Nekateri podatki nakazujejo, da bi daljše jemanje lahko prineslo boljše rezultate pri kronični bolečini, vendar je bilo takšnih raziskav premalo za zanesljive zaključke. Prav tako je malo podatkov o učinkovitosti višjih odmerkov, čeprav dosedanje raziskave kažejo, da so ti praviloma varni.

Melatonin ni brez stranskih učinkov

Melatonin na splošno velja za varnega pri kratkotrajni uporabi, vendar lahko povzroči neželene učinke, med katerimi so:

dnevna zaspanost,

omotica,

glavobol,

slabost.

Posebna previdnost je priporočljiva pri ljudeh z boleznimi jeter ali ledvic ter pri osebah z avtoimunskimi boleznimi, kot je revmatoidni artritis. Pred začetkom jemanja se je priporočljivo posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom.

Potrebne bodo dodatne raziskave

Strokovnjaki menijo, da so trenutni rezultati spodbudni, vendar še ne zadostujejo za širša priporočila. Večje in kakovostneje zasnovane klinične raziskave bodo morale pokazati, kateri bolniki imajo od melatonina največ koristi in kakšni odmerki so najučinkovitejši. Za zdaj kaže, da lahko melatonin pri nekaterih ljudeh s kroničnimi bolečinami v mišicah in sklepih, zlasti če jih spremljajo težave s spanjem, nekoliko ublaži simptome. Vendar pa ostaja predvsem dopolnilo obstoječemu zdravljenju in ne njegova zamenjava.