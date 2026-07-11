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KURJENJE KALORIJ

Mislite, da plavanje kuri več kalorij? Strokovnjaki razkrivajo presenetljiv odgovor

Tek ali plavanje? Katera rekreacija poleti porabi več kalorij? Odgovor ni tako preprost.
Strokovnjaki za športno fiziologijo opozarjajo, da osredotočanje zgolj na porabo kalorij pogosto ni najboljši pristop. FOTO: Getty Images 
Strokovnjaki za športno fiziologijo opozarjajo, da osredotočanje zgolj na porabo kalorij pogosto ni najboljši pristop. FOTO: Getty Images 
Janez Kušar
 11. 7. 2026 | 08:21
 11. 7. 2026 | 08:40
3:17
A+A-

Poleti številni tekaške copate zamenjajo za kopalke, z menjavo rekreacije pa se vedno znova pojavi isto vprašanje: ali med plavanjem porabimo več kalorij kot pri teku? Odgovor ni enoznačen, saj ni odvisen le od izbranega športa, ampak predvsem od intenzivnosti vadbe, telesne teže in telesne pripravljenosti posameznika.

Če primerjamo zmeren rekreativni tek in zmerno plavanje, ima tek praviloma rahlo prednost pri porabi energije. Razlog je preprost, pri teku telo ves čas nosi svojo težo, mišice pa pri vsakem koraku premagujejo silo težnosti, kar zahteva več energije.

Voda skriva zanimivo prednost

A zgodba se tu ne konča. Voda telo hladi precej hitreje kot zrak, zato mora organizem porabiti dodatno energijo za vzdrževanje telesne temperature. Če plavamo hitreje ali v nekoliko hladnejši vodi, se lahko poraba kalorij zelo približa teku, v nekaterih primerih pa ga celo preseže.

Veliko vlogo ima tudi tehnika. Izkušen plavalec skozi vodo drsi skoraj brez napora, medtem ko začetnik za enako razdaljo porabi bistveno več energije. Zato lahko dva človeka v istem bazenu opravita povsem različno zahteven trening. Podobno velja tudi za tek. Sproščen jutranji tek ni primerljiv z intervalnim treningom ali tekom v klanec, kjer je poraba energije občutno večja.

Ne štejte le kalorij

Strokovnjaki za športno fiziologijo opozarjajo, da osredotočanje zgolj na porabo kalorij pogosto ni najboljši pristop. Veliko pomembneje je izbrati rekreacijo, ki jo bomo z veseljem izvajali dolgoročno. Plavanje ima pri tem veliko prednost. Je ena najbolj prijaznih oblik gibanja za sklepe, hrbtenico in vezi, zato ga pogosto priporočajo starejšim, ljudem s prekomerno telesno težo ter vsem, ki okrevajo po poškodbah. Hkrati pri plavanju sodelujejo skoraj vse večje mišične skupine, od ramen in rok do hrbta, trebuha in nog.

Tek pa ostaja eden najučinkovitejših načinov za izboljšanje vzdržljivosti, krepitev kosti ter ohranjanje zdravega srca in ožilja. Njegova velika prednost je tudi dostopnost, potrebujemo le kakovostne športne copate.

Najboljša izbira? Oboje

Če je vaš cilj v čim krajšem času porabiti čim več kalorij, bo nekoliko hitrejši tek običajno učinkovitejši. Če pa želite dolgotrajno rekreacijo z manjšo obremenitvijo sklepov, je plavanje odlična izbira.

Najboljša rešitev pa je pogosto kombinacija obeh športov. En dan lahko tečete, naslednji dan plavate. Tako telo dobiva različne dražljaje, sklepi si odpočijejo, vadba pa ostaja raznolika in zanimiva.

Na koncu namreč ni najpomembnejše, koliko kalorij pokaže športna ura. Veliko pomembnejše je, da se po vadbi počutite bolje, kot ste se pred njo. To pa znata ponuditi tako tek kot plavanje, vsak na svoj način.

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