  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TREBUŠNJAKI

Močne trebušne mišice: 5 razlogov, zakaj jih morate krepiti

Močne trebušne mišice niso pomembne le za raven trebuh, temveč tudi za zdravo hrbtenico.
Močne trebušne mišice niso pomembne le za raven trebuh. Preverite, kako vaje za mišice jedra izboljšajo ravnotežje, stabilnost in telesno držo. FOTO: Shutterstock
Močne trebušne mišice niso pomembne le za raven trebuh. Preverite, kako vaje za mišice jedra izboljšajo ravnotežje, stabilnost in telesno držo. FOTO: Shutterstock
Miroslav Cvjetičanin
 12. 11. 2026 | 08:28
5:43
A+A-

Zakaj bi morali krepiti trebušne mišice?. Ker so del telesnega jedra, ki zagotavlja stabilnost, ravnotežje in moč pri skoraj vsakem gibanju. Z rednimi vajami lahko izboljšamo telesno držo, zmanjšamo obremenitve spodnjega dela hrbta in olajšamo vsakodnevne dejavnosti.

O pomenu močnih mišic jedra govorimo pogosto, vendar jih pri vadbi še vedno velikokrat zanemarjamo. Veliko ljudi se osredotoča predvsem na trebušnjake, sklece in vadbo posameznih mišičnih skupin, premalo pozornosti pa namenja mišicam, ki stabilizirajo trup in medenico.

Prav te mišice so temelj učinkovitega gibanja. Močno telesno jedro namreč ne pomeni samo lepše oblikovanega trebuha, ampak predvsem boljše telesne zmogljivosti, stabilnosti in zaščite hrbtenice.

Kaj so mišice jedra in zakaj jih potrebujemo?

Mišice jedra sestavljajo mišične skupine okoli trebuha, medenice, bokov in spodnjega dela hrbta. Njihova naloga je stabilizacija trupa ter usklajevanje gibov zgornjega in spodnjega dela telesa. Ko so dovolj močne, omogočajo boljše ravnotežje in stabilnost, tako pri športnih dejavnostih kot pri povsem običajnih opravilih. Potrebujemo jih pri hoji, teku, kolesarjenju, dvigovanju bremen, sklanjanju in obračanju telesa. Večina športov je tako ali drugače odvisna od dobro delujočih mišic jedra. Šibko telesno jedro lahko pomeni slabši nadzor nad gibanjem, hitrejšo utrujenost in večje tveganje za nekatere poškodbe.

Vaje za trebušne mišice ne zahtevajo fitnesa

Ena največjih prednosti krepitve mišic jedra je, da za učinkovito vadbo ne potrebujemo posebne opreme ali članstva v fitnesu. Pomembno je predvsem pravilno izvajanje vaj in rednost. Za krepitev telesnega jedra lahko uporabimo različne vaje, pri katerih moramo hkrati aktivirati trebušne in hrbtne mišice ter ohranjati stabilen položaj trupa. Tudi vadba s prostimi utežmi lahko učinkovito krepi mišice jedra, če med izvajanjem gibov skrbimo za pravilno držo in stabilnost. Med najbolj znanimi vajami so deska oziroma plank, trebušnjaki, različne vaje z žogo za fitnes in most.

image_alt
Prvi korak do boljšega zdravja? Vstanite s kavča in začnite se gibati

Most za krepitev trebušnih in hrbtnih mišic

Most je preprosta vaja, s katero krepimo mišice zadnjice, trupa in spodnjega dela hrbta. Uležemo se na hrbet, pokrčimo kolena in stopala postavimo na tla. Hrbet ohranjamo v nevtralnem položaju, brez pretiranega usločanja ali pritiskanja ob podlago. Napnemo trebušne mišice in počasi dvignemo boke, dokler niso ramena, boki in kolena približno v isti ravnini. Položaj zadržimo toliko časa, kolikor lahko ohranjamo pravilno izvedbo. Nato boke nadzorovano spustimo proti tlom. Pri tej vaji je pomembno, da gibanje izvajamo nadzorovano in ne pretiravamo z dvigovanjem bokov.

Močne trebušne mišice pomagajo tudi pri oblikovanju trebuha

Veliko ljudi začne izvajati trebušnjake z željo po bolj ravnem in čvrstem trebuhu. Vaje za mišice jedra so pri tem koristne, vendar je pomembno razumeti razliko med krepitvijo mišic in zmanjševanjem telesne maščobe. Z vajami lahko trebušne mišice okrepimo in izboljšamo njihovo mišično definicijo. Za zmanjševanje maščobnih zalog, tudi na predelu trebuha, pa potrebujemo predvsem ustrezno prehrano, energijsko ravnovesje in redno aerobno telesno dejavnost. Samo izvajanje trebušnjakov zato ne zagotavlja izgube maščobe na trebuhu. Najboljše rezultate prinaša kombinacija različnih oblik vadbe in uravnotežene prehrane.

Močno telesno jedro olajša vsakodnevno gibanje

Pomen močnih mišic jedra se pokaže tudi pri opravilih, o katerih običajno sploh ne razmišljamo. Pomagajo nam pri dvigovanju predmetov, seganju na višje police, sklanjanju, obuvanju čevljev in številnih drugih gibih. Posebej pomembne so za športnike in rekreativce. Tekačem omogočajo stabilnejši trup, kolesarjem pomagajo ohranjati nadzorovan položaj telesa, pri golfu pa sodelujejo pri učinkovitem prenosu moči med zamahom. Če so mišice jedra šibke, se lahko hitreje pojavijo utrujenost, slabša vzdržljivost in težave pri ohranjanju pravilne telesne drže. Slabša stabilizacija trupa lahko poveča tudi obremenitve spodnjega dela hrbta.

Redno izvajanje ustreznih vaj lahko izboljša stabilnost in telesni nadzor ter prispeva k zmanjševanju nekaterih oblik bolečin v križu. Vendar vaje za jedro niso nadomestilo za strokovno obravnavo, kadar so bolečine izrazite ali dolgotrajne.

Vključite vaje za jedro v svoj vadbeni program

Aerobna vadba in krepitev mišic sta pomembna temelja telesne pripravljenosti. Če želimo celovito izboljšati svoje gibalne sposobnosti, pa ne smemo pozabiti niti na mišice jedra. Ne glede na to, ali šele začenjamo z vadbo ali že redno treniramo, je smiselno, da v program vključimo vaje za trebušne mišice, hrbet in medenico. Za začetek zadostuje nekaj minut redne vadbe z osnovnimi vajami, kot so deska, most in nadzorovani trebušnjaki. Pomembnejši od velikega števila ponovitev so pravilna tehnika, postopno povečevanje obremenitve in doslednost.

Močno telesno jedro je namreč veliko več kot estetski cilj. Je eden od temeljev dobrega gibanja, telesne stabilnosti in kakovostnega življenja.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

trebušnjakitrebušne mišicetelesno jedrobolečine v hrbtuhrbtenica
ZADNJE NOVICE
08:45
Premium
Novice  |  Slovenija
ANA STOJAN ROŠ

Slovita gostilna Hiša Franko je v Starem selu začasno zaprla vrata! Zapušča Posočje in se seli v Nemčijo

Ana Roš bo pripravljala večerje v manufakturi porcelana v Münchnu.
Mateja Delakorda12. 11. 2026 | 08:45
08:28
Lifestyle  |  Polet
TREBUŠNJAKI

Močne trebušne mišice: 5 razlogov, zakaj jih morate krepiti

Močne trebušne mišice niso pomembne le za raven trebuh, temveč tudi za zdravo hrbtenico.
Miroslav Cvjetičanin12. 11. 2026 | 08:28
08:28
Novice  |  Slovenija
LOKALNE VOLITVE

Žena slovenskega ministra stopila v politično tekmo, za občinski svet kandidira v Komendi (VIDEO)

Minister je ženino kandidaturo pospremil z besedami podpore, ona pa je že predstavila, za kaj se bo zavzemala.
12. 11. 2026 | 08:28
08:25
Bulvar  |  Tuji trači
V SLOVO

Umrl televizijski detektiv Mike Hammer

V 85. letu se je na Poljskem, kjer je živel, poslovil ameriški igralec Stacy Keach.
12. 11. 2026 | 08:25
08:20
Razno
ODPRTA KUHINJA

Zakaj klobasa med kuho poči in ali jo moramo res prepikati?

Ko iz lonca namesto napete, gladke klobase dvignemo takšno, ki se je razprla po vsej dolžini, moramo razumeti, kaj se med kuho dogaja v loncu.
Kaja Berlot12. 11. 2026 | 08:20
08:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V ZEMLJI ZAKOPAN 24 UR

Iz zakopane pasje kletke rešili dojenčka

S hitro iskalno akcijo našli 11-mesečnega dečka, ki ga je oče zakopal v gozdu.
12. 11. 2026 | 08:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Izbrali so najugodnejšo rešitev. Preverite, katero

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ ČAKANJA

V več kot 600 trgovinah uvajajo pomembno novost

Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza, brez čakanja.
4. 11. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO

Glavni vodni park v prestolnici zasijal v novi podobi

Prenovljena recepcija in garderobe prinašajo sodobnejšo ureditev ter prijetnejšo uporabniško izkušnjo.
28. 10. 2026 | 08:22
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POPOLNA SVOBODA

Največja naložba v hrvaškem turizmu

Pical Resort in njegov kongresni center kot največja posamezna naložba v hrvaškem turizmu pomenita ključni korak h krepitvi položaja na hrvaškem, slovenskem in drugih trgih, hkrati pa priložnost za nadaljnjo rast in celoletno poslovanje.
4. 11. 2026 | 13:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki