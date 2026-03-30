Modrice se mi pojavljajo brez razloga, ali je to lahko znak resne bolezni

Če opažate, da se vam modrice pojavljajo pogosto, se morda sprašujete, kaj je vzrok in ali je razlog za skrb. Nastajanje modric je sicer povsem običajno, zlasti s staranjem, in v večini primerov ni nevarno. Kljub temu pa lahko v določenih primerih kaže tudi na resnejše zdravstvene težave.

Kako nastanejo modrice?

Modrice nastanejo, ko drobne krvne žile (kapilare) tik pod površino kože počijo zaradi udarca ali poškodbe. Kri se razlije v okoliško tkivo in povzroči temno obarvano liso, ki sčasoma izgine. Močnejši udarci praviloma povzročijo večje modrice, vendar je pri nekaterih posameznikih dovolj že manjši udarec.

Starost kot pomemben dejavnik

S staranjem koža postaja tanjša, izgublja zaščitni sloj maščobnega tkiva, krvne žile pa postanejo bolj krhke. Zaradi tega se modrice pri starejših pojavljajo hitreje in pogosteje.

Vpliv zdravil in prehranskih dopolnil

Določena zdravila lahko povečajo nagnjenost k nastajanju modric, saj vplivajo na strjevanje krvi. Med najpogostejšimi so:

Aspirin

Ibuprofen

Naproksen

Poleg tega lahko tveganje povečajo tudi antikoagulanti in antitrombocitna zdravila. Na kožo in krvne žile lahko vplivajo tudi nekateri antibiotiki, antidepresivi in kortikosteroidi, medtem ko lahko določena prehranska dopolnila delujejo kot naravni »redčilci« krvi.

Pomanjkanje vitaminov in mineralov

V redkih primerih so modrice lahko posledica pomanjkanja hranil. Najbolj znan primer je skorbut, ki nastane zaradi pomanjkanja vitamina C. Pomanjkanje cinka ali vitaminov skupine B lahko prav tako poveča nagnjenost k modricam. Zdravniki svetujejo, da se ob sumu na pomanjkanje hranil ali težave z njihovo absorpcijo posvetujete z zdravnikom.

Kdaj so modrice lahko znak bolezni?

Pogosto nastajanje modric je lahko tudi znak določenih zdravstvenih težav, kot so:

motnje strjevanja krvi (če jemljete tablete proti strjevanju krvi, potem ste že podučeni, da je možen pojav modric)

krvne bolezni

nizko število trombocitov

motnje v delovanju trombocitov

Kdaj poiskati zdravniško pomoč?

Posvet z zdravnikom je priporočljiv, če opazite:

pogoste ali zelo velike modrice

modrice brez očitnega razloga

modrice na neobičajnih mestih

dolgotrajno ali povečano krvavenje

pojav modric po uvedbi novega zdravila

družinsko zgodovino podobnih težav

Pozor: niso vse lise modrice

Rdeče ali vijolične lise na koži niso vedno modrice. Boleče rdeče spremembe, zlasti na nogah, so lahko znak vaskulitis (vnetja krvnih žil).

Če opazite takšne spremembe, je nujno, da se čim prej posvetujete z zdravnikom.